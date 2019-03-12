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港都夜景特輯！帶你去香港看的璀璨珠寶

2019-03-12 15:30FunTime旅遊比價

香港擁有許多美食小吃及美麗的景點，香港迪士尼及彌敦道的霓虹燈更是一定要拜訪的地方，再加上香港名為「東方之珠」，就像是東方閃亮的璀璨珠寶，神秘的維多利亞港和長長的海岸線，不論白天或是夜晚，香港都能夠以百變又華麗的姿態在我們眼前展開。本期小編要帶大家來看一看，香港有哪些必看的夜景，一起來看看吧！

天際 100

推薦指數：★★★★★

天際 100 圖／hopetrip.com
天際 100 圖／hopetrip.com
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說到香港，許多人都想像著維多利亞港內穿梭不絕的貨船、帆船、舢板及豪華大遊輪，搭配高樓大廈所形成的海上奇觀，想要感受維多利亞港白天夜晚不同的美麗，來天際100準沒錯！

這是香港最高的室內觀景台，從不同於太平山頂的視野，360度無阻礙的鳥瞰香港與九龍半島的景致，不管是白天的壯觀，或是夜晚的璀璨奪人，都讓人嘆為觀止。

附近景點 : 圓方 Element 商場、西九龍海濱長廊

現場訂票 : 成人 HKD$168 / 小童 HKD$118

官網預訂 : 成人 HKD$151 / 小童 HKD$106

交通 : 港鐵九龍站 C1 或 D1 出口，經圓方商場的金區2樓前往，步行 5 分鐘

開放時間 : 每天 10:00am – 9:00pm

官網>>

嘉頓山

推薦指數：★★★★

嘉頓山 圖／香港討論區
嘉頓山 圖／香港討論區
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嘉頓山是深水埗市中心的一個小山丘，旁邊有嘉頓麵包工廠，入口在美荷樓旁邊，15分鐘就可以到達身頂，在這個小山丘上，視野遼闊，可以盡覽整個香港都市的金碧輝煌。

附近景點 : 鴨寮街、美荷樓、深水埗美食區

交通 : 港鐵深水埗站 D2 出口步行至美荷樓，在美荷樓旁邊的晨運徑入口步行 15 分鐘到山頂

東灣沙灘

推薦指數：★★★★

東灣沙灘 圖／clubone.com
東灣沙灘 圖／clubone.com
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東灣沙灘位於馬灣旁邊，可以近距離的欣賞到整座青馬大橋，在晚上燈光照耀下，顯得這座橋更加的宏偉壯麗，燈光投射在海面上，更顯魅力。附近沒有什麼餐廳，不過很適合帶點小東西來這裡邊吃邊賞夜景，相當浪漫。

附近景點 : 香港挪亞方舟、馬灣公園

交通：在中環 2 號碼頭乘搭往珀麗灣的渡輪，到達珀麗灣碼頭後，往收費站步行 5 分鐘

葵青貨櫃碼頭

推薦指數：★★★★★

葵青貨櫃碼頭 圖／ 香港交通資訊網
葵青貨櫃碼頭 圖／ 香港交通資訊網
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葵青貨櫃碼頭又稱為「葵涌貨櫃碼頭」，全世界貨運量排名第三，因此到了晚上仍然在運作，當城市的燈光照耀在一排排的貨櫃上，形成相當不一樣的景致，在貨櫃碼頭這邊欣賞完華麗的夜景，可以再到葵芳或者深水埗吃美食唷！

交通 : 港鐵荔景站 A1 出口，步行 15 分鐘至祖堯村的停車場

尖沙咀海旁

推薦指數：★★★★

尖沙咀海旁 圖／Wikimedia
尖沙咀海旁 圖／Wikimedia
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尖沙咀海是香港另一個熱門景點，每天晚上8點都可以在這邊欣賞到燈光秀！「幻彩詠香江」燈光秀再配上音樂，相當有氣氛！從天星碼頭到文化中心的路段在晚上仍舊會開放，非常適合來這裡散步賞夜景呢！

附近景點 : 海港城、天星小輪碼頭、富豪雪糕車、香港文化中心、香港太空館、1881

交通 :

1. 港鐵尖沙咀站 E 出口，往香港文化中心方向，步行 5-10 分鐘

2. 從中環或灣仔乘搭天星小輪到尖沙咀

太平山山頂

推薦指數：★★★★★

太平山山頂 圖／每日頭條
太平山山頂 圖／每日頭條
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太平山山頂是世界三大夜景之一，也是前往香港旅遊絕對必去的景點，在這裡可以飽覽香港島、九龍，甚至連在西邊的青馬大橋也都可以看到，十分壯觀。2月和3月前往，還可以看到雲霧圍繞在大廈之間，就像身歷童話故事般的夢幻。

附近景點 : 凌宵閣、杜莎夫人蠟像館、特麗愛 3D 美術館

交通：港鐵香港站 D 出口交易廣場巴士總站，換乘 15 號巴士

看完以上香港夜景，是不是好想找個周末前往呢？到香港旅遊花費時間不多，也很便宜，情人節也快到了，事不宜遲，趕快訂機票去囉！

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香港迪士尼夜景十大纜車公園

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