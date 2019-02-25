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來去香港酒吧喝一杯！８間香港特色酒吧推薦

2019-02-25 22:03FunTime旅遊比價

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港的夜生活就猶如維多利亞港般璀璨閃耀，在香港這個人口密度極高的地方，酒吧多得令人難以選擇，各家酒吧的特色也不盡相同，要在茫茫大海中找到自己喜歡的酒吧，真不是件容易的事啊！尤其在更熱鬧的地區，像是中環和灣仔更是會讓你眼花撩亂。快跟小編一起探索香港的特色酒吧！下次就去香港酒吧享受微醺之夜！

Aqua Spirit

Aqua Spirit。 圖／www.aqua.com.hk
Aqua Spirit。 圖／www.aqua.com.hk
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這家Aqua Spirit的景觀簡直是太美了！位於尖沙咀大樓的29、30樓，29樓是日式料理和歐式料理的餐廳，上樓梯至30樓即是Aqua Spirit高空酒吧！酒吧的座位有多種選擇，但不論是坐在兩人座、有復古感的包廂區或是酒吧的座位，都能180度一覽維多利亞港的樣貌！大片的落地玻璃，完全無死角！而且Aqua的價位也不會很貴，還能欣賞美景，真的很超值～

小編偷偷說：Aqua的前方就是尖沙嘴著名的景點──1881 Heritage，低下頭就看得到了！

Aqua Spirit。 圖／www.aqua.com.hk ※ 提醒您：...
Aqua Spirit。 圖／www.aqua.com.hk ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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酒吧營業時間：週一至週六12:00PM～1:00AM

週日12:00PM～8:00PM

地址：香港九龍尖沙咀北京道1號29F～30樓

鄰近地鐵站：港鐵「尖沙咀站」C1 / L5出口

價位：每人低消HK$380

官網：Aqua Spirit

Horizonte Lounge

Horizonte Lounge。 圖／www.maderagroup.com
Horizonte Lounge。 圖／www.maderagroup.com
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Horizonte Lounge是木的地酒店位於29樓頂樓的酒吧，木的地酒店整體走的是時尚、清新設計風格，而且離地鐵站很近，是滿多人會選擇的香港酒店。酒吧座位不算多，但是可以俯瞰九龍半島的夜景、270度超廣角的景色，天氣好的時候甚至清楚看到油尖旺、青馬大橋和香港島，還能眺望香港第一高樓ICC！酒類的價錢也不會非常昂貴，一杯啤酒再加上服務費大概80塊港幣。

酒吧營業時間：每日5:00PM～1:00AM

地址：香港九龍佐敦長樂街1號29樓

交通方式：港鐵「佐敦站」B1出口，步行約3分鐘

價位：一杯約HK$78～98

官網：Horizonte Lounge

Foxglove

Foxglove。 圖／mingfathouse.com
Foxglove。 圖／mingfathouse.com
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在中環復古的都爹利街上，一棟外觀散發著英式經典的建築，正是Foxglove酒吧。走入建築物內，你可能會以為走錯間了！要進入Foxglove需先通過滿是雨傘的黃銅櫃，通過層層關卡後才會進入餐廳兼酒吧的Foxglove。內部空間分為三個部份，餐廳主要以機艙造型為主，還有一處可容納80人的圓形桌椅區，最特別的是專門招待貴賓的VIP室和VVIP室！每一處都有不同的靈感設計！酒類選擇非常多，讓你不醉不歸！

小編偷偷說：聽說店內的雞尾酒非常特別，有計畫前往的旅人可以筆記一下！

Foxglove。 圖／mingfathouse.com ※ 提醒您：禁止...
Foxglove。 圖／mingfathouse.com ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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酒吧營業時間：週一至週四5:00PM～1:00AM

週五至週六5:00PM～1:00AM（週日休）

地址：香港中環都爹利街6號印刷行2樓

交通方式：港鐵「中環站」D1出口，步行約5分鐘

價位：酒類眾多，最便宜的啤酒為HK$80

官網：Foxglove

Dr.Fern’s Gin Parlour

Dr.Fern’s Gin Parlour。 圖／mingfathouse.co...
Dr.Fern’s Gin Parlour。 圖／mingfathouse.com
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Dr.Fern’s Gin Parlour就位在港鐵「中環站」的置地廣場內，它是以gin（琴酒）為主的酒吧，以藥房作為整體設計理念，吧台內也仿效了藥櫃的感覺，整個空間讓綠色植物與偏暗的燈光交織，美味的酒都還沒品嘗到，就已經非常放鬆！店內聽說有多達百種的gin可以選擇，喜歡琴酒的旅人一定去品嘗看看！

小編偷偷說：Dr.Fern’s Gin Parlour也有提供下午茶時段的餐點呦～

Dr.Fern’s Gin Parlour。 圖／mingfathouse.co...
Dr.Fern’s Gin Parlour。 圖／mingfathouse.com ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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酒吧營業時間：週日至週四12:00PM～1:00AM

週五至週六12:00PM～2:00AM

地址：中環皇后大道中15號置地廣場地庫B31A號舖

交通方式：港鐵「中環站」G出口

價位：酒類眾多，最便宜的gin為HK$90

官網：Dr.Fern’s Gin Parlour

Ophelia

Ophelia。 圖／Ophelia Facebook ※ 提醒您：禁止酒...
Ophelia。 圖／Ophelia Facebook ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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近年來逐漸發展的灣仔區利東街囍匯，以孔雀為主題的酒吧──Ophelia就位在商場內。這間酒吧為最擅長營造東方格調的澳洲設計師Ashley Sutton所設計，酒吧所有的東西都與孔雀相關，放置了鳥籠、孔雀羽毛等等，更加入了摩登元素，開幕不久就已得獎無數。每週五還有精彩的舞蹈表演、火舞及雜技，宛如置身雜技團一般。最特別的是！店內主打的雞尾酒「Uncaged」會放在雀籠內端給客人享用！

Ophelia。 圖／Ophelia Facebook ※ 提醒您：禁止酒...
Ophelia。 圖／Ophelia Facebook ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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酒吧營業時間：週二至週四6:00PM～2:00AM

週五至週六6:00PM～3:00AM（週日休）

地址：灣仔皇后大道東200號利東街囍匯1樓F39A及F41A號舖

交通方式：港鐵「灣仔站」B2出口，步行約4分鐘

官網：Ophelia Facebook

賣點

賣點。 圖／賣点MY.DEA Facebook
賣點。 圖／賣点MY.DEA Facebook
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這家位在銅鑼灣耀華街的「賣點」，是專賣手工啤酒的酒吧，有來自香港、台灣及歐美的啤酒，口味從較淡的到濃味都有，約有50款，當然也有提供無酒精飲品和一些下酒菜！這間酒吧與其它酒吧高級奢華的風格不太一樣，走的是復古風，到處都能看到屬於香港懷舊的物品，牆上也都是香港經典廣告的對白，整間酒吧處處都是打卡點！

賣點。 圖／賣点MY.DEA Facebook ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒...
賣點。 圖／賣点MY.DEA Facebook ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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酒吧營業時間：每日5:00PM～3:00AM

地址：銅鑼灣耀華街26號地舖

交通方式：港鐵「銅鑼灣站」A 出口，步行約5分鐘

官網：賣点MY.DEA Facebook

J.Boroski

J.Boroski。 圖／www.diningconcepts.com ※...
J.Boroski。 圖／www.diningconcepts.com ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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J.Boroski位在中環荷李活道，你若是沒有事先訂位是絕對找不到這裡的！因為沒有登記地址，需要提前用信箱訂位，訂位成功後才會收到酒吧的正確地址，因為這樣才讓人更想一探究竟啊！而且J.Boroski是沒有酒單的，意思就是所有飲品都是根據客人口味、喜好所調製，在點酒之前必須先回答一系列問題，才能得到專屬於你的飲品！而J.Boroski的裝潢設計以俐落的線條概念，營造出簡約卻又不失高雅的氛圍。

J.Boroski。 圖／www.diningconcepts.com ※...
J.Boroski。 圖／www.diningconcepts.com ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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酒吧營業時間：週日至週三6:00PM～2:00AM

至週六6:00PM～3:00AM

地址：訂位後才告知地址hk@jboroski.com

價位：按照客人所使用的基酒定價，一般約為HK$150

官網：J.Boroski

Piqniq

Piqniq。 圖／Piqniq Facebook
Piqniq。 圖／Piqniq Facebook
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位於中環皇后大道的H Queen’s，是一間集結了許多頂級藝廊的建築。而H Queen’s頂樓的Piqniq酒吧，整體以舒適休閒的設計，最顯眼的莫過於草間彌生最具代表的南瓜藝術品，讓客人猶如身在一處香港的桃花源。Piqniq提供多國美食、繽紛的調酒、香檳等等，配上維多利亞港的景致，無非是一種莫大的享受啊！

Piqniq。 圖／Piqniq Facebook ※ 提醒您：禁止酒駕 ...
Piqniq。 圖／Piqniq Facebook ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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酒吧營業時間：週日至週四11:00AM～12:00AM

週五至週六11:00AM～4:00AM

地址：中環皇后大道中 80 號 H Queen’s 27樓（天台）

交通方式：港鐵「香港站」C出口

價位：平均消費HK$150

官網：Piqniq

上述小編雖然只介紹了8家香港酒吧，但是在香港境內的酒吧可是數也數不完的！有的酒吧走的是高級奢華風、有的則是簡約文青風，總之每一間都有其獨特的風格，如果下次有到香港，可以安排晚上到酒吧小酌一下，與家人朋友放鬆一下也不錯呦～

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酒吧香港酒店

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