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香港旺角東站美食！道地的美味點心「一點心」

2019-02-09 21:00背包客棧

【作者:ice_duckj】

圖／背包客棧
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本次獨行願望之一是想要去金魚街看一袋袋的金魚，所以我從香港理工大學結束參觀後，就前往金魚街參觀，當時是搭乘到旺角東站走過去金魚街，本人對於金魚街充滿夢幻的想像，因為有看過別人分享夢幻的照片，所以超級期待。

圖／背包客棧
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(我搭到旺角東站走過去，因為主要是要去金魚街，一點心是意外的收穫)

但到了現場後，發現其實賣魚店位址都分的很開，且沒有很多間，然後一袋一袋的金魚也不是每間氛圍都很好，不過光看他展售的方式還是很有趣，所以在那一區繞了一陣子才離開，此區其實除了魚類外，還有許多其他種類的寵物店，以及類似女人街的街道攤販，但我都沒興趣逛街道攤販。

圖／背包客棧
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(這間氛圍最好)

圖／背包客棧
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(有些店家不能拍照，所以要注意，覺得這間老闆最用心，他是唯一一個我有看到一直在顧魚的老闆，充滿職人氣氛，且只有他不是用投射燈照魚)

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(光想的要怎麼收拾就覺得佩服)

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(這家魚量最多)

原本是打算回到住的地方再去找晚餐吃，但看了看時間，發現其實已經有點晚，所以當我又走回旺角東站後，決定乾脆在附近找東西吃，由於當天超級想吃點心類食物，所以就在旺角東站google看附近有沒有點心可吃，沒想到真的有一間看起來很多人推薦的點心店-一點心，由於連日累積的疲勞，加上走錯路，以致來回一樣的路走了多趟，當下真的覺得超級累，不過心一橫覺得難得，所以我選擇再次走一樣的路經過金魚街，前往一點心的路上，有很多間的bar，當時適逢世界盃，所以每家店幾乎都有人站在門外招呼人進去喝酒，終於通過層層辣妹與帥哥招呼的道路後，我終於看到一點心。

圖／背包客棧
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(原來白天都要大排隊，難怪門口有一排板凳)

整個香港行程都不會感受到孤單寂寞的我，在吃一點心時深深感到孤單、寂寞、冷，雖然一點心位置偏僻，但是生意非常之好，所以當下我和另一組客人等了一下才進到店裡，就在店家幫我們排好位置後，我跟剛才那一組客人併在一起坐，人數為3+1剛好四個人，所以我一人併入他們一家三口的餐桌……。

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(當天去吃店雖然滿，但基本上等不到5分鐘，以及我吃飯時間逼近八、九點)

圖／背包客棧
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(當下還想為啥要有這麼多板凳，根本沒人等啊!!?)

圖／背包客棧
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(營業時間:星期一~五上午10:30~晚上12:30星期六、日、其他公眾假日早上10:00~晚上12:30)

一家三口是在地人，他們點了一個特別的茶，與我們一般喝的不同，但我忘了是什麼茶，然後，店裡阿姨又一直把我們當成一起來的，使我尷尬到只能一直說，不，我們沒有一起，以及，雖然我自己一人來，但我想吃的很多，所以我一個人點的量，快要跟一家三口一樣多，我又再度感到尷尬，所以只能強撐的心情，一直為食物拍照來分散掉滿地的尷尬感，由於我桌面食物太多，以至於一直過線到他們家的範圍，這一切驚慌的狀態下，我拍出一堆失焦的食物斷面照。

圖／背包客棧
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(第一次感到感尬滿點的併桌......)

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(失焦的食物照，就如我眼淚在眼眶中，使視線失焦一樣的傷感，誤，哈哈)

圖／背包客棧
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(當下真的有點心酸，但現在回想起來，覺得也是一個回憶啊...............)...

原文出處：(香港)樸實美味的香港道地點心-一點心

延伸閱讀：好玩的香港鐵路博物館+高意境的文武廟

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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