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別擠日本了！2019 韓國賞櫻攻略大賞　淡粉素雅的櫻花隧道

2019-03-10 09:00FunTime旅遊比價

三月底四月初，許多旅人期待著春天的到來，因為這正是賞櫻的好時機呀！雖然說到賞櫻，大家第一個想到的一定是日本，但也別忘了位於中緯度的韓國，也是賞櫻的好去處唷！

因為櫻花開花原則是越暖越開花，比較要注意的是今年的暖冬，也可能會影響到櫻花的花期，比起往年可能會早個幾天，建議大家一定要事先做好功課，參考歷年的開花時間，才能看到櫻花滿開時的美景唷～小編這次幫大家整理了韓國賞櫻的人氣景點及賞櫻必備攻略，讓你可以趕快開始規劃春天的賞櫻行囉！

韓國賞櫻 圖／hopetrip
韓國賞櫻 圖／hopetrip
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韓國賞櫻攻略

❀韓國地區分析

韓國賞櫻 圖／hopetrip
韓國賞櫻 圖／hopetrip
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韓國櫻花開花時間由北至南，通常由最南端的濟州島開始打頭陣，接著為近年來大家喜愛的觀光勝地釜山地區，最後則是首爾地區、仁川地區壓軸登場。因為韓國緯度比較高，所以也晚了日本幾天，在日本櫻花季缺席的人，四月後來韓國看櫻花也是不錯的選擇唷！

❀韓國櫻花線可分為北中南三類

▶北部櫻花線： 首爾市區和近郊京畿道、仁川、江原道、江陵、春川等地，約4/8後開始開花

▶中部櫻花線： 釜山、浦頂、大邱、鎮海，約3月底4月初開始

▶南部櫻花線： 濟州島約3/25開始

❀歷年櫻花開花期間

櫻花開花時期為氣溫變化較大的3月底4月初，因氣溫變化不同每年開花時間也有所誤差，大家可以利用往年的開花期做為參考唷！另外，要特別注意的是，櫻花滿開期間，為開花之後的7日後，想在櫻花樹下漫步的朋友，要記得規劃好時間再去唷！

另外，2019年的開花預測也出爐囉～小編這邊也一併提供給大家：

2019年的開花預測 圖／FunTime
2019年的開花預測 圖／FunTime
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首爾賞櫻景點

❀汝矣島

汝矣島 圖／bywongwt via Flickr
汝矣島 圖／bywongwt via Flickr
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汝矣島可說是來首爾賞櫻的熱門景點，每年以輪中路為中心的汝矣島櫻花節，約有1400~1600棵櫻花在這裡綻放美麗花朵，還會形成一條長長的櫻花隧道，一邊漫步在櫻花隧道下、一邊欣賞漢江景色，超宜人！每到晚上也會打上五顏六色的燈光，別有不同風味呢！

✔交通小撇步 ▶地鐵：汝矣渡口站1號出口、國會議事堂站1號出口 ▶公車：搭乘153、162、263、362、461、5615、5618、6623、8153至國會議事堂站

❀南山公園

南山公園 圖／Wikimedia
南山公園 圖／Wikimedia
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來到首爾的必訪景點南山公園，櫻花期來到這裡還能看到被櫻花圍繞的首爾塔呢！與其他季節瀰漫著不同氛圍的南山公園，隨便一條登山步道都能看到漫山的櫻花，非常適合在櫻花季時找一天來踏踏青！

✔交通小撇步 ▶地鐵：會賢站、明洞站後步行 ▶公車：搭乘0014、402至南山圖書館、南大門市場的市內巴士

❀慶熙大學

慶熙大學 圖／weekendhk
慶熙大學 圖／weekendhk
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韓國的各大學校校園都是賞櫻的好去處，其中最有名的就是慶熙大學，哥德式建築的校園，除了平常就有許多遊客前往觀光，春天一到、櫻花一開時，更是吸引觀光客前往一睹美麗的景色，就連當地中學也會前往校外教學呢！

✔交通小撇步 ▶地鐵：回基站1號出口 ▶公車：搭乘1217、1222、147、261、705、273至慶熙大學

石村湖

石村湖 圖／Pixabay
石村湖 圖／Pixabay
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位在樂天世界旁的石村湖，在遊樂園玩也能順便欣賞到絕美的櫻花！湖的周圍有1000多棵櫻花樹，形成一條美麗的櫻花道路，每年的石村湖水櫻花節，在慶典期間除了賞櫻，還有許多藝術公演、體驗活動可供旅客欣賞、遊玩喔！

✔交通小撇步 ▶ 地鐵2號線蠶室站3號出口、地鐵8號線蠶室站10號松坡區廳出口

首爾賞櫻就住這！明洞四通八達又好逛

首爾明洞樂天城市酒店，地鐵、機場巴士站都在隔壁

酒店 圖／agoda
酒店 圖／agoda
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特色：位置極佳，走路到明洞商圈不到10分鐘，飯店一樓就是7-11，交通和生活機能的便利性都非常高，讓許多人推薦

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通︰地鐵乙支路3街1號出口步行3分鐘

附近景點︰明洞商圈、南山首爾塔

江原道賞櫻景點

❀鏡浦臺

鏡浦臺 圖／visitkorea
鏡浦臺 圖／visitkorea
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每年四月中旬左右，鏡浦臺一帶就會舉辦鏡浦臺櫻花季，圍繞鏡浦湖的櫻花隧道總是吸引不少遊客前來，原本湖邊的美麗的景緻再加上盛開的櫻花後，更增添了不一樣的味道，變得更加迷人呢！

✔交通小撇步▶東首爾宗和巴士客運站－江陵市外巴士客運站，於客運站對面公車站搭乘202市區公車至鏡浦臺下車

京畿道賞櫻景點

❀首爾大公園、水原華城、南漢山城

京畿道 圖／京畿道觀光公社
京畿道 圖／京畿道觀光公社
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京畿道 京畿道觀光公社
京畿道 京畿道觀光公社
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位在首爾近郊的京畿道從春天開始就能見到各種五彩繽紛的花朵，從山茱萸、鬱金香、迎春花到四月中的重頭戲櫻花通通都有，非常值得來到這裡一看！

這裡也有許多賞櫻地點，像附近就有愛寶樂園、首爾大公園和首爾樂園，邊玩還能邊賞櫻！喜歡慢慢賞櫻的朋友，也能到水原華城的京畿道廳櫻花步道，或南漢山城櫻花步道，慢慢體驗漫步在櫻花樹下的風味！

✔交通小撇步 ▶首爾大公園：首爾大公園2號出口 ▶水原華城：水原站，在於對面搭乘2、7、8、13號公車至鍾路十字路口站下車

❀南川洞

釜山南川洞 圖／hk.on
釜山南川洞 圖／hk.on
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來到釜山賞櫻就會想到南川洞櫻花道，在南川洞住宅區兩側的櫻花大道，每年春天櫻花滿開時總是吸引不少遊客前往，真的超級美的！南川洞旁邊就是釜山著名景點「廣安里海水浴場」和「廣安大橋」，建議可以一併安排在同一個行程裡。小編偷偷跟大家說，晚上來這裡看夜櫻，也能看到不一樣的風景唷！

✔交通小撇步▶地鐵金蓮山站5號出口，步行約10分鐘

望洋路

望洋路 圖／mena.tistory
望洋路 圖／mena.tistory
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釜山另一個熱門的賞櫻景點就是望洋路了，只要搭乘地鐵轉公車就能抵達。望洋路上因地勢較高，比起平地開花時間晚了一點，若是到釜山遊玩時怕錯過櫻花期，可以來這裡賭賭運氣喔！附近還有超可愛的楮田壁畫村，絕對能抹殺一堆底片！

✔交通小撇步 ▶地鐵東大新站，再搭乘公車至或東大新2洞

釜山賞櫻就住這！近購物聖地南浦洞

釜山愛麗舍飯店，交通方便CP值超高

釜山愛麗舍飯店 圖／agoda
釜山愛麗舍飯店 圖／agoda
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特色： 房間寬敞，距離釜山最熱鬧的南浦洞商圈、釜山塔都很近，價格也非常平易近人

訂房網評價︰ 8.1/10 (agoda)

交通︰ 南浦站7號出口步行5分鐘；中央站1號出口步行3分鐘

附近景點︰ 龍頭山公園、釜山塔、光復路、樂天百貨、樂天超市、BIFF廣場

鎮海賞櫻景點

❀余佐川櫻花道、慶和站

余佐川櫻花道 圖／ hopetrip
余佐川櫻花道 圖／ hopetrip
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慶和站 圖／ hopetrip
慶和站 圖／ hopetrip
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不只在地人，連遊客都一定會慕名前往的鎮海軍港櫻花季，是韓國賞櫻的首選！鎮海其實位於釜山不遠處，規劃釜山遊的朋友可以計劃一天到鎮海欣賞絕美櫻花，你一定不會後悔！

到鎮海這裡，除了可以在走在余佐川櫻花道體驗橋上、橋下滿滿的櫻花，也能到慶和車站附近的櫻花樹林中體會櫻雪紛飛的感受，幸運的話還能看到火車進站的超美畫面，難怪鎮海可是被CNN GO評選為韓國必遊景點之一呢！

✔交通小撇步▶從釜山老圃、沙上、東萊搭乘前往鎮海的市外巴士，約15~20分鐘一班

大邱賞櫻景點

❀E-world、八公山道立公園

E-world 圖／韓國觀光公社
E-world 圖／韓國觀光公社
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每年E world都會舉辦星光櫻花節，是非常著名夜櫻景點。裡面除了有適合大小朋友的遊樂設施、展覽，還有滿開櫻花搭配瀑布與燈光，真的超讚！若不想進去裡面，也能到附近的大邱塔，一路上也有盛開的櫻花唷！

✔交通小撇步▶頭流站步行約5-10分鐘

八公山道立公園 圖／ 韓國觀光公社
八公山道立公園 圖／ 韓國觀光公社
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大邱的八公山在春天時也會舉辦櫻花慶典，乘著纜車可以看到滿山的櫻花，秋天來時也很適合賞楓呢！

✔交通小撇步▶東大丘站轉搭公車至桐華寺設施集團下車，步行至八公山纜車約5-10分鐘

濟州島賞櫻景點

❀西歸浦市區、綜合競技場

濟州島 圖／濟州旅遊局駐台辦事處
濟州島 圖／濟州旅遊局駐台辦事處
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韓國最早開花的濟州島，櫻花主要盛開於市區、綜合競技場等地區，尤其這裡的櫻花為濟州當地的自生種，只要2~3天的時間就能盛開！櫻花慶典主要是在3月底4月初舉行，欣賞櫻花之餘還能看到煙火、公演等活動，來濟州島的朋友絕對不能錯過呀！

✔交通小撇步▶濟州機場搭乘100號巴士至濟州市外巴士客運站下車，步行約3分鐘 ▶濟州市搭乘經由客運站的市區公車至濟州市外巴士客運站下車 ，步行約3分鐘

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賞櫻釜山公園櫻花季美景

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