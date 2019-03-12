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吃過一次就知道厲害！ 首爾超人氣早餐 韓國公認「烤吐司達人」在hobong

2019-03-12 09:01udn走跳美食

文、圖／annielin

超人氣韓國烤吐司漢堡店，中文菜單，現點現做，好吃秘訣在醬汁！別懷疑，在地人都吃這間──韓國公認「烤吐司達人」在這裡！

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玩首爾，早餐除了Isaac三明治，吃過這間hobong烤吐司三明治後，真心也覺得也很厲害，好吃的關鍵就在特製醬汁＆甜味番茄醬，我自己吃過是讚不絕口啦！

之前就分享過嚕，請點入複習先 hobong三明治，好吃到連韓妞都甘願癡癡排隊

hobong烤吐司三明治在首爾有很多分店，通常都在地鐵站附近，交通很便利，大家可以搜尋一下自己住的飯店、民宿旁邊是不是也有分店這樣～重點是這次要特別跟大家說，明洞總店搬家了！還是在明洞商圈啦，只是搬去了中國大使館對面，位置十分好找，就跟大使館換錢所同一條路上！

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從地鐵2號線-乙支路入口站-6號出口，或是地鐵4號線-明洞站-5號出口步行約5、6分鐘左右，就在明洞有名的人氣美食店-濟洲家的門口！

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這間有位子可以坐之外，冬天還有準備暖爐！很佛心啊老闆！！像這種烤吐司三明治店，大部份都是外但居多，有時候客人一多就準備在外頭削冷風，所以hobong明洞大使館店有座位還備暖氣真的很了不得！

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一樣人美心又美的把菜單截圖給大家對照！現榨果汁和牛肉三明治是必點！

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強烈推薦它的牛排三明治或牛肉大漢堡！吃不膩啊！重點是它的特製醬汁，再搭配青脆的蔬菜，完全不膩口！

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現點現做，所以其實從點完餐到取餐，最快也要十來分鐘，人多一點的時候等個半小時是必要的節奏！

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是不是！吃來吃去還是牛肉大漢堡＆牛排三明治最深得我心！這裡有分享，快看 hobong三明治，好吃到連韓妞都甘願癡癡排隊

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果汁也是必點，全部都是現榨，非常濃稠，尤其是奇異果汁！必點！最後，再跟大家提醒一下，明洞總店搬到中國大使館嚕！別再跑錯啦！

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hobong烤吐司三明治

(明洞-中國大使館店)

地址：首爾特別市中區明洞2街95-1

時間：7:00~19:00(年中無休)

交通：*地鐵4號線明洞(Myeong-dong)站5號出口，步行6分鐘

*地鐵2號線乙支路入口(Euljiro1(il)-ga)站6號出口，步行6分鐘

文章來源：annielin的玩樂兜兜　 　FB：Annie - annielin的玩樂兜兜

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