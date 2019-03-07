來杯熱茶+特色足浴！ 首爾韓屋漢方治癒咖啡廳 瞬間解除旅行中的疲憊

h2 class="content_title_3">文、圖／加小菲

松佳軒솔가헌位於西村，也就是景福宮的西側，這區雖不像北村那麼知名具觀光氣息，但是大家很喜歡造訪，可以用古銅錢交易的通仁市場就在這裡。

近幾年也有許多韓屋改造的咖啡廳及特色書店受到大家的喜愛，這次要介紹的這間韓屋咖啡廳松佳軒솔가헌就是其中一間，來到這裡，除了可以品嘗到多種藥草調配而成的養身茶以及傳統韓果，還可以享受漢方足浴以及艾灸，是很不錯的韓國傳統文化美食體驗喔！

分享 facebook

松佳軒솔가헌就位於通仁市場對面。

分享 facebook

請認清這個路口就對啦！！

分享 facebook

沿著招牌往小巷弄裡就會看到。

分享 facebook

地點稍微隱密了些～有種秘境的感覺。

分享 facebook

松佳軒솔가헌是由傳統韓屋改建而成，前身其實就是一間經營了25年的漢方藥店，也就是我們熟知的中藥房，後來改成複合式的韓屋咖啡廳，不僅提供健康飲食，還可以體驗足浴。

分享 facebook

入口處有文總統來訪的照片，這裡也有許多明星藝人曾經造訪呢！

分享 facebook

分享 facebook

走進屋內映入眼簾的是全木造的建築。

分享 facebook

分享 facebook

淡雅的木頭香氣讓人頓時覺得心情都放鬆了起來。

分享 facebook

看店家的中文簡介有寫到這韓棟屋的主人非常著重環保，所以整體建材都以天然木材為主。

分享 facebook

而其中最多的則是松樹~所以在這此聞到的香氣都是來自松樹的氣味，我想這也是取名為松佳軒的原因之一。

分享 facebook

也因為前身就是中藥房，所以牆面上也會看到人體經脈圖，不過沒有看到我們台灣的經典十八銅。

分享 facebook

進到韓屋內需要換穿室內拖鞋，咖啡廳內一樣也都是由溫潤的木質家具搭配整體空間。

分享 facebook

坐在這裡享用養生下午茶,整個氛圍真的很悠閒愜意啊！！

分享 facebook

往裡面走還有一間傳統的韓式地板座位區。

分享 facebook

拍了MENU給你們參考，除了許多特色茶品之外，還有PIZZA、地瓜等健康食品，畢竟是以漢方角度出發的咖啡廳,當然就是各種養生啦！！

分享 facebook

分享 facebook

這一面有艾灸和足浴的價格可以參考，MENU很國際化的都會附上韓文、中文以及日文，所以雖然沒有會說中文的工作人員，基本上只要比手畫腳一樣可以順利完成體驗的囉！！

分享 facebook

來幫你們介紹一下茶飲的部分，不管冷熱統一價位都是10,000₩

補胃茶 보위차：幫助虛弱跟消化不良的人

清眼茶 청안차：緩解眼睛疲勞、充血，肝臟疲勞的

身通茶 신통차：預防感冒、緩解身體不適，舒緩壓力用

生機茶 생기차：紓解疲勞、無力感

安定茶 안정차：舒緩心神不定、煩悶以及失眠等症狀

補身茶 보신차：舒緩腿部無力，或者下半身疲勞者

筋茶 강근차：增強肌肉跟骨骼的健康、緩解膝關

體感茶 체감차：舒緩身體的疲勞，浮腫

溫補茶 온보차：有助於體寒的人（冬天菜單）

分享 facebook

小菲喝的是安定茶 안정차

每種茶飲裡面會有數種中藥材~不過喝起來都還蠻甘甜的，當媽的小小心願就是很希望晚上睡個好覺啊，哈哈哈！

分享 facebook

一旁會附上傳統韓果，像是南瓜子、有點像麻荖的米果還有紅棗乾。紅棗乾超超超好吃，一個不小心就被我迅速掃盤啊！

分享 facebook

在品嘗熱茶之後工作人員就帶我們進到另一個房間準備進行艾灸啦！！在這邊就可以看到以前中藥房的原始樣貌。

分享 facebook

一格一格的中藥櫃跟我們台灣的傳統中藥行其實還蠻像的！！！而且上面全都是漢字看了覺得好親切啊。

分享 facebook

右邊這個就是要進行艾灸的座椅，這個對女生的婦科是很好的喔！！

分享 facebook

座椅底下是用白蠟燭加熱將中藥的氣味薰出來。

分享 facebook

如果你是穿裙子或牛仔褲的話，店家會提供短褲讓你換穿，這樣效果會比較好一些。或是如果你的短褲太短也要換上，不然可能會燙到受不了。

分享 facebook

然後進行艾灸的時候，其實腳是要像這樣開開的，才是最正確的POSE喔！！一旁有提供放茶專用的小板凳，這樣大家就可以邊烤屁屁，邊喝茶然後還邊聊天，是否太放鬆了？哈哈哈哈哈！

分享 facebook

做完艾灸之後，我們就被領到戶外的足浴區準備泡腳，木頭椅子上還備有座墊和舒適的靠枕呢！！

分享 facebook

工作人員會問你想要水燙一點或是涼一點，小菲很怕燙，所以自然馬上說要涼的～但基本上涼的就已經非常燙了啊啊啊，像小芳姊泡到後來整個大爆汗，整隻腳變成煮熟的蝦子一樣，哈哈哈哈！

分享 facebook

等水放滿之後，還會放進店家調配足浴專用的中藥，讓足湯會有淡雅的香氣。

分享 facebook

足浴有室內區和戶外區，不得不說夏天在戶外泡足浴真的會狂冒汗啊，哈哈哈哈！不過冬天就很推薦大家可以在戶外，會相當舒服喔！

分享 facebook

小菲個人還蠻喜歡這間特色韓方治癒系咖啡廳，在通仁市場吃吃喝喝之後，來這裡喝杯漢方茶，泡泡足浴整個超放鬆啊！！

分享 facebook

是個可以解除旅行中的疲倦，讓身心都可以稍微放鬆的好去處，推薦給你們囉！！

分享 facebook

最後也幫你們附上韓巢優惠券，只要同時點韓方茶和體驗足浴就會有5%的優惠，出示給店員看就可以囉！！！

分享 facebook

松佳軒솔가헌

地址：서울 종로구 자하문로 54首爾特別市鐘路區紫霞門路54

電話：822-738-3366

營業時間：周一~周六11:00-21:00 週日12:00-21:00

地鐵3號線景福宮(Gyeongbokgung)站3號出口，步行9分鐘

官網：https://solgaheon2015.modoo.at/

地圖請參考：韓文Naver地圖點我 /韓巢中文地圖點我

文章來源：幸福的加小菲愛碎碎念 FB：幸福的加小菲愛碎碎念

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」