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郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃這個

肉質Q彈、辣度可調 首爾明洞「麻辣小龍蝦」忍不住一隻接一隻、越吃越起勁！

2019-03-06 12:02udn走跳美食

文、圖／annielin

必點龍蝦&烤魚～份量超大，鮮香麻辣超過癮，嘴巴根本停不下來！

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其實注意到明洞裡的這個麻辣小龍蝦已經有好一陣子了，…擔心辣到哇哇叫，想說還是不要找自己麻煩，就一直沒來吃，啊趁著來韓國滑雪，剛好天氣冷到爆，乾脆就來吃個辣呼呼的小龍蝦！

聽說連韓國人也很捧場，光首爾就開了五家分店！五家耶！有沒有聽起來就很厲害的感覺(哇嗚)，我自己吃過後也是一整個驚為天人不誇張！這又麻又香真的很出乎意料(驚呼)不只辣，口味和香氣上都一絕！來看一下位在明洞店的位置圖，不管是從明洞站，還是乙支路入口站5號出口走過去都很近！

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遠遠巷口就看到超大的招牌，隔壁是outback澳美客牛排，餐廳位在二樓和三樓，從一樓手機店旁的樓梯上樓就是了！

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很意外的是華龍食府麻辣小龍蝦雖然是賣中菜，但裝潢得頗雅致，餐廳很乾淨，跟一般的中式餐館非常不一樣！

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中文服務生挺客氣的，一上桌就先遞水，菜單和三樣可續小菜！

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人家店名就叫麻辣小龍蝦，所以當然必點麻辣小龍蝦啊還用說！嘖嘖嘖…單單是龍蝦就有很多口味，本來想說，心一橫就給他點個雙拼、三拼之類的龍蝦盛宴92000韓元，但立刻被服務生制止，這份量是給六人以上分享的，我們才兩個人，還是乖乖的單點就好，一份龍蝦，32000韓元，有麻辣、蒜蓉、避風塘三種口味可以選擇！

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烤魚也是我個人大推的必點項目！烤魚有六種口味，剛剛小龍蝦點了麻辣口味的，所以服務生就推薦我們點豆鼓鯰魚，35000韓元！其他還烤羊肉串、串燒、烤扇貝，麻辣大蝦…看起來都很厲害說~

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然後三樣小菜一樣是可以無限續添，其中這個涼拌杏鮑菇最深得我心，都不知道續了幾次了…

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麻辣小龍蝦等了好一會兒才上桌了！雖然不便宜，但這份量…真的有對得起它的價錢啦！目測這一大盤約也有個20來隻！

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有沒有！這樣看更清楚，真的很多隻不騙你！倒是小龍蝦真的不是很好剝，不會剝可以請服務生教學，不是請他剝啦！

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根本剝到沒完沒了，生平第一次剝蝦剝到手指痠，不知道該炫耀還是苦笑，噗~

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看起來紅通通的醬汁真的又麻又辣！不是那種死辣的口味，辣中帶著甜鹹，又辣又麻又過癮，再說說這小龍蝦的肉質還蠻Ｑ彈的，很入味，雖然剝得很辛苦，但很值得！

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我覺得夾著泡菜和杏鮑菇一起吃口味會更豐富，也比較不膩！

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如果像我一樣懶得可以，又沒有男友可以使喚剝龍蝦的妞兒，推薦可以點豆鼓鯰魚，這一大盤足足給了三尾鯰魚，超誇張的份量！重點是這豆鼓麻辣醬汁很厲害，不會像剛剛麻辣龍蝦那樣辣口，又多了豆鼓，很香啊！我個人覺得這醬汁拿來配白飯吃也會很幸福！

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是不是！足足三大尾鯰魚不是蓋的！剛剛就已經覺得龍蝦的份量揪恐怖啊，現在這鯰魚更是進擊！

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鯰魚的魚肉嫩而不爛，也燒得很入味，其實我吃魚都會把魚皮扒掉，但這個把魚肉連著魚皮一起吃也不會覺得噁爛(笑)，建議可以跟著它的蒜頭一起咀嚼味道更讚！

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是的！這真的是我們這桌啦！是不是好棒棒吃光光(打嗝)吃得乾乾淨淨就知道真的好吃，沒有白講啦！推薦給喜歡吃麻辣的朋友，若懶得剝龍蝦，其實還有很多麻辣料理可以點，重點是不死辣、不死鹹，雖然口味很重但其實不會很膩，很值得一試啊！

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明洞－華龍食府麻辣小龍蝦

地址：首爾特別市中區明洞3街40

時間：11:00~24:00

交通：*地鐵4號線明洞(Myeong-dong)站6號出口，步行8分鐘

*地鐵2號線乙支路入口(Euljiro1(il)-ga)站5號出口，步行2分鐘

文章來源：annielin的玩樂兜兜　 　FB：Annie - annielin的玩樂兜兜

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