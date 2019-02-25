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韓國旅行，必知的10件事！

2019-02-25 10:49Skyscanner

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國是個理想的渡假勝地，擁有獨特的風俗文化和歷史遺產。也是女人們最喜歡的購物天堂，有逛不完的街和買不盡的商品。韓國也非常重視道德禮儀的培養，是禮儀之國。為了能讓你更好的享受旅程，做一名受歡迎的遊客，韓國旅行需要注意什麼？Skyscanner精心為你整理了韓國旅行，必知的10件事，不得不知！

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1.尊重韓國禮儀

韓國人十分重視禮儀道德的培養，無論在什麼場合，韓國人總是彬彬有禮，熱情問候，談話得體，主動讓道，揮手再見。作為外國遊客首先需要尊重韓國的禮儀，一般在公共場所不要大聲講話、吃東西。如果在公共場所需要接聽電話，一定要用手遮住嘴巴，盡可能小聲。乘坐交通工具時，即使人再多，也不能坐老人專用座。同時，尊老愛幼的美德也在韓國人身上顯現的淋漓盡致。

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2.進門要脫鞋

進入韓國人家和韓式餐廳時必須要脫鞋，不脫鞋就是一種非常無禮的表現。他們常常席地而坐，還經常在地板上睡覺。他們最無法容忍家裡的地板變髒，如果外國遊客穿著鞋進入他們的客廳，會被他們厭惡。如果你要去韓國人家裡做客，最好穿雙乾淨的襪子，襪子不乾淨或者有破洞也會被認為沒有教養。入座時要盤腿而坐，不能將腿伸直，更不能叉開。

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3.吃飯先喝湯

韓國菜包括湯、米飯和幾碟配菜，湯是大家共享的，所有的韓國菜都會是同時上菜，不會分開上。品嘗韓國菜的第一步是喝湯，可以直接從共享湯中舀到自己碗裡。湯通常是沒有添加調味料的，但餐桌上常會放有幾碗鹽，可以根據自己的口味添加。如果有人幫你送飯，一定要雙手接過來。用餐之後要把餐具放在碟子旁邊，把餐具直接放在碗中也會被視為沒有教養。

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4.乘坐地鐵最方便

韓國出行一般都會選擇坐地鐵，既快捷又方便，而且大多數地鐵上都有英文標註，是外國旅客自助旅遊最佳的交通工具。白天30分鐘，晚上1個小時內由地鐵換乘巴士都是免費的。可以在各大便利店購買T-money乘坐地鐵使用，非常方便！

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5.美食在市場裡找

提起韓國美食，人們往往會和泡菜劃上等號，那麼只能說明你太狹隘了。韓國不僅有各式各樣的泡菜，還有更多口味獨特的美食，很難用言語形容出它的精緻與美味。除了在街面上的餐廳裡、路邊的臨時攤位上尋找到當地美食，最好的覓食好去處就是市場，不僅種類眾多，而且食品質量也絕對讓人放心。

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6.購物殺價非常難

韓國的服裝、護膚品和化妝品都非常棒，也是人們最喜歡的購物天堂之一。其中東大門、明洞、仁寺洞、清潭洞等都是購物的好去處，各類商品琳瑯滿目，應有盡有。如果你有買東西殺價的習慣，在韓國可能就會讓人比較頭痛，非常困難，要是能殺下一個零頭就算不錯的了！

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7.推推擠擠很常見

韓國是一個擁擠的國家。地形多山，只有少量的山谷和平原供人居住。在這樣的國家中，大量的人擠在一個狹小的空間裡，人與人之間推推擠擠很常見。為了趕巴士、乘電梯，為了在購物中心購買商品或在市場裡選購美食，人們之間更少不了擁擠和摩擦，甚至連「打擾一下」之類的話都不用多說。

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8.韓國酒文化

韓國人家裡如果有客人來訪，主人將感到十分榮幸，一般會以好酒好菜招待。客人應盡量多喝酒，多吃飯菜。吃的越多，喝的越多，主人就越高興。他們最常喝的就是顔色透明、味道類似伏特加的燒酒。喝酒的規矩也很多，不能只給自己倒酒喝；給比你年長的人倒酒時，必須將一只手放在心臟部位或者倒酒的那只胳膊上以示尊敬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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9.冬天也要喝冰水

如果冬季去韓國旅行，要是見到當地人喝冰水也不要感到驚訝。由於韓國冬季比較乾燥，而且室內都有暖氣，所以養成了一年四季喝冰水的習慣。無論任何季節去韓國餐廳用餐，服務生都會送來冰水，即使在非常寒冷的天氣裡，廳用也會送上一杯冰鎮的涼水，就連老人也是一樣。

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10.電源轉化插頭

韓國的電壓是220V，電源插座上的2個圓孔是連接電源插頭的地方，與法國、德國、澳洲、希臘、土耳其相同。建議提前準備變壓器或者轉換插頭，也可以在入住飯店的服務台借用。如果你是一位飛行常客，最好自己購買一個轉換插頭，以便後期旅行使用。韓國免稅店、仁川機場便利店、龍山電子商街均有銷售。

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韓國有著「禮儀之國」的稱號，十分重視禮儀道德的培養，熱情好客，尊老愛幼。有韓國旅程計劃的朋友要認真閱讀，提早做好出行準備！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

推薦閱讀：世界各國的打招呼方式

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