2019韓國櫻花秘境景點TOP10推薦 盛大的櫻花慶典等著你

2019韓國櫻花秘境景點

2019韓國櫻花秘境＃1

首爾華克山莊櫻花路

說到韓國櫻花景點，尤其是首爾大多會聯想到汝矣島、南山塔或是慶熙大學，不過其實到了韓國櫻花季時，韓國的街道與住宅區都可以欣賞到大片的櫻花，像是這個位於首爾廣津區的華克山莊(워커힐 아파트)，只要沿著社區內的華克山莊路一直走，就能感受到漫步在櫻花隧道中的浪漫感。

每年華克山莊也會舉辦「櫻花祝祭」，有像是音樂會、葡萄酒品嘗會、藝術市集等等活動，廣邀大家一起來共享韓國櫻花的美麗。

■ 地址：首爾廣津區華克山莊路177

2019韓國櫻花秘境＃2

京畿道伊旬園櫻花路

京畿道伊甸園櫻花路（경기도에덴벚꽃길）位於加平郡，但是因為旅人來到這裡通常都是逛完小法國村跟南怡島就離開，所以這裡反而是比較少人知道的韓國櫻花景點。春天時會舉辦盛大的「加平伊甸園櫻花節」，總長約3公里的伊甸園櫻花路一同綻放，粉嫩的櫻花點綴了整條道路，微風吹來時更有機會看到夢幻的櫻吹雪。

■ 地址：京畿道加平郡清平面伊甸園櫻花路189號

2019韓國櫻花秘境＃3

京畿櫻花大道

▲韓國櫻花秘境-京畿道櫻花道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

京畿道可以說是近年來非常夯的韓國自由行景點，春天有櫻花大道可賞，在微風吹來還能看到片片花瓣掉落的櫻花雪美景，不只能避開首爾市內滿滿的賞花人潮，更有豐富的歷史文化背景，其中最有名的景點就是水原華城。

▲韓國櫻花秘境-水原華城高空熱氣球。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

水原華城在1997年被認定為世界文化遺產，更是韓劇《雲畫的月光》、韓綜《鬼怪夜市》的取景地，成為許多海外觀光客來到韓國一定要走訪韓國景點之一，如果有時間的話，還可以搭乘高空熱氣球俯瞰整個充滿古風韻味的水原華城。

2019韓國櫻花秘境＃4

慶州古都

▲韓國櫻花秘境-慶州賞櫻。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） 分享 facebook

如果喜歡看歷史文化和古蹟的話，小編推薦大家也可以到韓國賞櫻名所－慶州（경주）去，舉凡慶州普門環湖賞櫻花道、佛國寺、瞻星台、大陵苑，都是非常熱門的韓國櫻花景點，感受春花滿開在充滿古城、建築四周，浪漫了整個慶州的美好氣氛！

每到春季時風一吹來，點點櫻花瓣如雪花般飄，就連在地韓國人都難抵這櫻花盛開時的魅力，總會攜家帶眷到佛國寺公園野餐賞櫻，可說是在地人每到慶州賞櫻季節不可錯過的櫻花盛典！

2019韓國櫻花秘境＃5

鎮海櫻花季

▲韓國櫻花秘境-鎮海慶和火車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到2019韓國賞櫻，位於釜山不遠的鎮海才是最近的超人氣韓國賞櫻景點！「韓國鎮海櫻花季」從三月底到四月初，除了可以欣賞佔滿視線的櫻花林，搭配「鎮海軍港節」的活動，當地的海軍學校也會對外開放遊覽，當然，絕對不能錯過的就是當慢速火車駛進車站時，兩側的櫻花大道灑落漫天櫻花花瓣，與春風一起飛舞的畫面。

2019韓國櫻花秘境＃6

釜山大渚生態公園

位於釜山的大渚生態公園（대저생태공원），與釜山知名的韓國櫻花景點－三樂江邊公園一樣，都是緊鄰洛東江的生態公，但是大渚生態公園不只可以欣賞夢幻的櫻花隧道，四月初時更有黃澄澄的油菜花可以欣賞，兩種顏色的花瓣散滿了整個公園，就像是走入了釜山的花朵慶典一般。

■ 地址：釜山江西區大渚1洞2314-11

2019韓國櫻花秘境＃7

大邱E-WORLD夜櫻

來到大邱賞櫻，絕對不能錯過大邱E-WORLD遊樂園的「星光夜櫻節」，通常會在每年的三月底到四月舉辦，不但可以欣賞到美麗的點燈裝置藝術與樂園，無論是從大邱塔俯瞰滿園的夜櫻，或是欣賞被櫻花所襯托的大邱塔，都非常美麗與浪漫，就連韓劇《舉重妖精金福珠》都曾來這裡取景過，真的是非常值得一去的韓國櫻花秘境！

2019韓國櫻花秘境＃8

馬耳山櫻花隧道

▲韓國櫻花秘境-馬耳山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於全羅北道的鎮安郡在每年4月中旬都會舉辦「馬耳山櫻花節」，從入口處到塔寺會經過一條長達1.9公里的櫻花隧道，猶如置身在粉紅花海之中！而且馬耳山也是韓劇《被稱為神的男人》、《屋塔房王世子》、《49天》拍攝場景，喜歡這幾部韓劇的朋友，一定要看看這些地方櫻花落下時的畫面有多夢幻啊！

2019韓國櫻花秘境＃9

濟州大學

濟州大學（제주대학교）可以說是濟州島最有名的韓國櫻花景點，因此人也比較多，所以建議大家可以在濟州大學的前兩站下車，慢慢沿著櫻花公路徒步過去，欣賞花瓣較大、粉嫩嫩的「王櫻花」。

每年三四月時，濟州大學櫻花公路都會舉辦「濟州王櫻花慶典」，在全長1.5公里的櫻花隧道上，沿途會有一些藝術裝置和小攤販，是濟州島春天不可錯過的好玩盛事！

■ 地址：濟州島濟州市濟州大學路66

2019韓國櫻花秘境＃10

濟州新山公園

不同於濟州大學和典農路的櫻花道，濟州新山公園（신산공원）的櫻花散佈在整個公園內，有好幾片櫻花林與步道，可以在被櫻花花瓣鋪滿的草地派照留念，也成為許多新人拍攝婚紗的取景地，而且除了櫻花之外，新山公園內還有山茶花，是個可以充分感受到春天的韓國櫻花秘境！

■ 地址：濟州濟州市伊爾多2洞830號

想知道更多韓國賞櫻花玩法，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」