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「鬼怪」的取景地！ 長5公里雪地斜坡 能從巔峰直接滑到山腳

2019-01-29 15:30行遍天下

【圖．文｜行遍天下．滑雪場圖片｜韓國觀光公社】

龍平是全韓國第一個、也是規模最大的高級滑雪渡假村，歷年舉辦多場國際賽事，包括2018的平昌冬季奧運。

滑道選擇多，滿足初學者與中高階的需求。
滑道選擇多，滿足初學者與中高階的需求。
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在韓國滑雪史享有元老級地位，每年都有大批的滑雪愛好者前往，這裡也是《冬季戀歌》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》等韓劇重要取景地，吸引眾多情侶們到此重溫劇中的感動。

這裡也是《冬季戀歌》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》等韓劇重要取景地，吸引眾多情侶們到...
這裡也是《冬季戀歌》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》等韓劇重要取景地，吸引眾多情侶們到此重溫劇中的感動。
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滑雪場位於韓國白頭大幹中間，海拔1458公尺，面積34萬坪，搭乘纜車上山東海和五臺山周邊地帶的自然美景盡收眼底。

韓國龍平滑雪場坐落在韓國白頭大幹山系，有著「韓國阿爾卑斯山脈」美名，不管滑雪途中...
韓國龍平滑雪場坐落在韓國白頭大幹山系，有著「韓國阿爾卑斯山脈」美名，不管滑雪途中或是搭乘纜車，眺望皚皚白雪群峰，美景盡收眼底。
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共提供31條程度不同的雪道，分為四大區域，分別為靠近山頂的龍區與金區，以及近山腳的紅區和銀區，最有名為龍區內擁有號稱「彩虹天堂」巔峰俯衝飆到山腳下的斜坡，長達5公里，是韓國路線最長的滑雪道，可以從，最能滿足有滑雪經驗的高手。

韓國路線最長的滑雪道，可以從巔峰俯衝飆到山腳下，最能滿足有滑雪經驗的高手。
韓國路線最長的滑雪道，可以從巔峰俯衝飆到山腳下，最能滿足有滑雪經驗的高手。
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村內亦有游泳池、網球場、高爾夫球場等多項室內外娛樂設施供選擇，附近還有溫泉水上樂園可以玩水，是個各方位設備齊全的滑雪場。

各方位設備齊全的滑雪場等你來體驗。
各方位設備齊全的滑雪場等你來體驗。
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景點介紹

龍平滑雪場 - YongPyong Resort

酒店提供穿梭巴士來回龍平滑雪場與酒店間，不用擔心走到腿斷。
酒店提供穿梭巴士來回龍平滑雪場與酒店間，不用擔心走到腿斷。
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地址｜江原道平昌郡大關嶺面奧林匹克路715

電話｜+82-1588-0009

網址｜www.yongpyong.co.kr

營業｜早10:00∼12:00、中 14:00∼16:00、 晚19:00∼21:00

價位｜成人一日卡₩600,000，觀光纜車全日(09:00∼17:00)₩80,000、半日(09:00∼13:00、13:00∼17:00)皆為₩63,000。初學者1對72小時₩70,000，初級者半天1對5₩70,000，中文個人指導兩小時₩300,000

備註｜資訊以其官網為準

　

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行遍天下

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