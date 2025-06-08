夏日巴黎與香檳氣泡的美好相遇！輕奢花園餐桌、米其林級食譜大公開

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著盛夏到來，巴黎宮殿級飯店勒布里斯托飯店（Le Bristol Paris）宣布自06/16起至9月底，攜手頂級香檳品牌「Krug Champagne」香檳王，於飯店綠意盎然的 Jardin Français 法式花園中推出限時夏季快閃廚房「The Summer Kitchen – Le Bristol Paris x KRUG」。旅人們將置身巴黎市中心卻宛如世外桃源、帶著陽光灑落的庭園中，享用由米其林三星餐廳的主廚 Arnaud Faye 精心設計的夏日菜單，搭配香檳王的經典氣泡，沉浸在令人心曠神怡的法式夏日風情中。

▲主廚 Arnaud Faye 除擁有「法國最佳工藝職人」榮銜，更是世界級美食披薩冠軍【※提醒您：禁止酒駕；飲酒過量有害健康】。 圖：Heavens Portfolio／提供

期間限定的快閃露天廚房設有量身訂製的披薩烤窯與開放式吧台，賓客可選擇坐在吧台近距離觀賞主廚現場料理，或悠閒地在花園座位區，讓綠意與花香陪伴你品嘗每一道佳餚。

此次夏日快閃菜單主打風味清爽的生食開胃菜與四款風格各異的精緻披薩，其中最引人矚目的是一款以「紅蘿蔔」為主題的創意披薩。這款披薩呼應 Krug 品牌年度「Krug in the Kitchen」日常餐酒搭配計畫，將紅蘿蔔以生食、炙燒與焦糖化等不同手法演繹，並與 Krug Grande Cuvée 與 Krug Rosé 兩款香檳完美搭配，展現夏季豐收的多樣層次。

主廚 Arnaud Faye 除擁有「法國最佳工藝職人（Meilleur Ouvrier de France）」榮銜，更是世界級美食披薩冠軍。他結合對高級料理的深厚功力與對時令食材特性的熟稔與巧妙運用，創造出一系列既精緻又貼近自然節奏的夏季菜色。

勒布里斯托與頂級香檳品牌攜手打造的這場夏日饗宴，不僅是一場味蕾的盛會，更是匠心工藝與天然食材誠意結合的藝術展現，邀請每位熱愛美食與生活品味的旅人前往感受巴黎最純粹的夏日時光。夏季香檳快閃餐廳每天12:00～22:30，更多活動詳情可查詢飯店官網。即使無法啟程前往巴黎，也不必錯過這份法式優雅－主廚特別公開夏日餐桌兩道披薩食譜與香檳搭配建議，在自家陽台或餐桌上，也能舉杯享受一場夏日的輕奢時光。

▲KRUG LOVER 披薩。 圖：Heavens Portfolio／提供

KRUG LOVER （香檳搭配：KRUG Rosé）

【做法】

1. 製作麵團。先準備t00麵粉，加入水和酵母後放進麵團機，低速揉5分鐘。加入鹽，以中速再揉3分鐘後，徐徐加入橄欖油並再揉2分鐘。讓麵團在室溫下靜置30分鐘。將其揉成200克的球狀，放入密封容器中，冷藏48小時。使用前1小時取出備用。

2. 將橘色胡蘿蔔放入胡蘿蔔汁和檸檬皮中煮至完全收汁。攪拌成泥，冷卻，然後混入乳清乾酪後，放置一旁備用。

3. 配料製作，將小胡蘿蔔削皮、修剪，用胡蘿蔔汁小火燉煮，加入醃製的檸檬。將紫色胡蘿蔔切成薄片，上菜前用咖哩油醋醬調味。西班牙紅蝦剝殼，用蝦頭煮高湯，將蝦尾浸泡在檸檬橄欖油中帶進香氣。

4. 將烤箱預熱至350°C。將麵團甩或擀開，鋪上胡蘿蔔底料，烘烤至完全熟透後，加入燉好的紅蘿蔔配料，放回烤箱烤30秒。再用紫色胡蘿蔔片、香菜、檸檬皮和少許檸檬橄欖油裝飾。

▲MISTER GREEN 披薩。 圖：Heavens Portfolio／提供

MISTER GREEN （香檳搭配：KRUG Grande Cuvée）

【做法】

1. 麵團製作同上。

2. 配料準備。將櫛瓜和洋蔥放入有蓋的鍋中煮，煮熟後與菠菜混合。迅速冷卻後備用。將蘆筍煮熟並切碎。另用橄欖油炒櫛瓜，用鹽和產自巴斯克地區的 Espelette 辣椒粉調味。準備一些生豌豆。

3.將烤箱預熱至350°C。用手將麵團拉開或擀開，塗上上述配料櫛瓜泥，烘烤至完全熟透。同時，另用檸檬皮小火煮豌豆、菠菜等綠色蔬菜。

4.從烤箱取出後，將蔬菜配料擺上，加入義大利絲綢乳酪 stracciatella、紫芥菜葉，最後再淋上少許橄欖油。

【※提醒您：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康】

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