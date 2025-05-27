歐洲這樣玩，連懶人都像旅遊達人！善用「自由行代操作模式」主題玩法超有趣

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】隨著旅遊型態轉變，愈來愈多台灣旅客渴望「自己玩歐洲」，卻因語言、交通、規畫難度而止步。典藏旅遊看準這一趨勢，10年前即從傳統團體旅遊模式大膽轉型，專攻高端自由行規畫，率先建立出一套精準而有效的「自由行代操作模式」，如今已成為業界難以超越的門檻，堪稱十年磨一劍、打開歐洲自由行藍海，更被譽為「旅遊界的台積電」。

▲典藏旅遊總經理彭宗裕（前排中）與團隊合影。 記者-張偉浩／攝

打造「懶人規畫術」主題玩法掀風潮

典藏旅遊總經理彭宗裕指出，很多人不想跟團，但又不知道怎麼規畫10幾天、歐洲跨國的行程，尤其是高收入族群，時間更寶貴，最需要這種懶人式的規畫服務。典藏團隊專為這類「不想參團、也不想傷腦筋」的客群量身打造歐洲自由行方案，從航班、住宿、交通到景點門票，提供一套完整而細緻的「出發前操作手冊」，協助旅客順利在當地自助完成行程。旅遊方式包括規畫公共交通工具，或是私人包車2種方式，目前參加的旅客都有相當高的滿意度，高達9成9。

主題玩法精準吸客 40天行程也能搞定

典藏團隊更結合主題旅遊概念，推出一系列高端、個性化的行程設計。例如安排客人前往歐洲觀賞足球賽、體驗義大利開法拉利、搭乘私人直升機登臨瑞士雪山，或是協助全球各地親友團於歐洲集合後一同登上郵輪旅遊，甚至規畫長達40天、橫跨多國的深度行程也不在話下。從豪華飯店到餐廳預訂、特殊主題活動，每一細節都顧及週到，讓旅客只要提出需求跟預算，都能一手包辦。

彭宗裕強調，典藏是旅遊規畫師，讓高端自由行不只是有錢人的專利，而是希望把旅遊品質升級成一種專業的生活服務，讓一般水平的消費者，也能獲得完善的旅遊規畫方案。

不搶客源、專業支援、樹立形象

這套系統化、專業化的自由行規畫服務，讓典藏旅遊成為「自由行代操作模式」的專家。彭宗裕強調，典藏不搶客人、不搶訂單，而是願意協助旅客處理其難以駕馭的自由行需求，代為規畫、預訂、設計行程，協助旅客提高旅遊的便利度。雖然目前以歐洲為主，但未來也不排除搶攻其他市場，讓遊客有更多新穎玩法，來走遍世界各地。

「我們希望當自由行歐遊旅客的強大後盾，讓客製化旅遊成為大家都能享受的旅程，同時讓遊客從中體驗到我們的專業。」彭宗裕表示，典藏團隊在10年累積之下，團隊規模也不斷擴大，讓自由行市場有機會從小眾走向大眾，甚至是成為未來的主流。

典藏旅遊／歐洲自由行規畫5大利基點：

1. 開創自由行代操作系統，根據消費者預算規畫行程。

2. 主題式深度旅遊設計，滿足旅客個性化需求。

3. 客戶高滿意度，專業服務成為口碑保證。

4. 協助遊客做自由行規畫，成客製旅行的最強後援。

5. 團隊精通各國語系，旅居歐洲各地，熟稔在地市場。

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