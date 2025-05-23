眭澔平「腦水腫昏迷60小時」脫肛、失禁險死聖母峰　曝嚮導救命經過

資深媒體人眭澔平熱愛旅行與探險，足跡遍及全球258個國家和地區，近來他挑戰世界第一高峰聖母峰登頂失敗，更傳出因罹患高山症導致腦水腫，昏迷長達60小時，情況一度危急，目前正在住院治療。對此，他則在社群平台還原當時情況，並感謝雪巴嚮導塔圖在他病情最危急時不離不棄，細心照料。

眭澔平在社群平台透露，當時病情急遽惡化，曾三度緊急後送至較低海拔，卻未完全康復，最終因身體極度虛弱無力連拿衛生紙都困難，只得忍痛放棄登頂計畫返台治療。他透露自己曾經歷96小時的極度煎熬，包括無法進食、上吐下瀉、嘔吐膽汁等症狀，後來病情惡化更出現脫肛及失禁等症狀，身體癱瘓無法自主行動。雪巴嚮導塔圖不嫌髒亂，整夜守在帳篷內，如同照顧植物人父親般幫他清洗身體、更換衣物，並以拍背、壓胸、搓揉取暖等方式協助度過最危急的一夜，等待天候許可直升機救援降落。

眭澔平昨天也透露，目前在醫療團隊的照護下，生理指數已穩定，已經能下床，但仍因不明原因出現39.8度高燒，經多項精密檢查仍未找出病因，現正接受神經與感染科聯合治療。此外，他也感謝嚮導當時的悉心照護，讓他才得以熬過在高海拔5460公尺處，等待直升機救援前那個幾乎奪去他性命的夜晚。

眭澔平坦言，此次聖母峰之行，也讓他深刻體會到登山的極高風險。他提及，根據近期新聞報導，5月14日一名菲律賓登山家在海拔7900公尺的四號營地因身體不適不幸身亡；5月15日則有一名印度登山家成功登頂後，在下山途中因身體不適猝逝。這些慘痛案例，讓醫界和登山界都審慎評估，不建議眭澔平再飛回尼泊爾基地營，即使目前已輪到他們團隊攻頂，且氣象預報天氣良好。

眭澔平的小編在文末懇請各界朋友諒解，因眭澔平病情不明且曾幾度惡化，導致他無法隨時向外界通報最新狀況，也因此不便開放探病。