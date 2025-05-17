西班牙阿罕布拉宮的宮殿守護者　與喵貴族們的美麗邂逅！

【圖／文：菜菜子】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子onthe road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

疫情後，我們家族每年都會安排一趟3∼4週的歐洲旅行，在一次西班牙之旅的行前規劃，環遊世界見多識廣的哥哥強力推薦以精緻華麗雕刻聞名的阿罕布拉宮，出發前我在網路查找資料時發現宮殿裡竟然住著不少貓咪！一想到能在獅子庭院或噴泉邊偶遇可愛的貓，期待感瞬間提升，這不只是文化探索，更是一場與喵星人的美麗邂逅！

▲從阿罕布拉宮眺望格拉納達市區建築。

阿罕布拉宮位於西班牙南部格拉納達，是世界上最具代表性的伊斯蘭建築之一，歷史可追溯至9世紀，最初由摩爾人所建作為軍事要塞，坐落於格拉納達的高地擁有絕佳戰略位置。隨著13世紀納斯里德王朝的興起，定位逐漸從防禦工事轉型為華麗王宮，並承載著更多文化藝術的傳承。宮殿的建築風格融合了摩爾、安達盧西亞和伊斯蘭藝術的瑰寶，內部充滿了精緻雕刻、馬賽克瓷磚和拱門及迷人的水景花園，讓人嘆為觀止。

▲以精緻華麗雕刻聞名的阿罕布拉宮

▲宮殿精美繁複的設計不僅展示伊斯蘭建築無與倫比的美學，也反映當時人們對藝術的極致追求。





阿罕布拉宮的貓咪居民

然而，阿罕布拉宮的魅力不僅僅來自其壯麗的建築和悠久的歷史，它還擁有一群別具特色的居民—貓咪。這裡的貓咪並非普通的街頭流浪貓，據當地工作人員透露宮內大約有50隻貓，每一隻都有自己的名字，並佩戴著芯片以便進行識別和登記，有專門管理人員負責為牠們定期提供食物，進行驅蟲和控制。為了維持貓咪身體的穩定和健康，阿罕布拉宮還實施了「CER」的專門計劃，這是西班牙語的捕捉、絕育和放回原地的縮寫（與英語中的TNR計劃相似），並透過該計畫控制貓咪的數量，避免其過度繁殖，同時防止疾病傳播。作為阿罕布拉宮生態系統的一部分，貓咪也在自然環境中發揮著重要作用。由於宮殿周圍有廣大綠地和花園，這些貓咪有助於控制鼠類及其他不速之客，保持宮殿的清潔和秩序。在這樣的環境下，貓咪與宮殿的和諧共處為這座文化遺產增添了另一層意義，牠們不僅是宮殿的「居民」，更是維護宮殿生態平衡的一份子。

▲牠好像在說：歡迎來到我的宮殿∼參觀請付罐罐喔！

▲宮殿內的貓咪都有進行TNR計畫，看耳朵就知道。

▲貓咪不僅是宮殿的居民，更成為這座宏偉建築的靈魂，見證時光的長河。





愜意閒適的喵貴族生活

阿罕布拉宮的貓咪生活有如貴族般舒適，牠們在這片130公頃的宮殿領土內自由自在地生活，沒有天敵，食物和水源都獲得保障。這些貓咪每天在宮殿的各個角落穿梭，時而在花園中徘徊、時而攀爬至屋頂巡邏，俯瞰著周圍的美景。似乎對遊客的到來毫不在意，悠然自得地穿行在古老的石牆和雕刻之間，彷彿每一個角落都是牠們的領土。

當遊客在拍攝建築時，貓咪的出現往往會成為畫面中最迷人的亮點，牠們就像是宮殿守護者，見證著歷史與文化的傳承。阿罕布拉宮作為西班牙的瑰寶擁有深厚文化底蘊，這些貓咪的出現，無疑為這座宮殿注入更多靈動與生氣，使得這座歷經時光洗禮的古老建築更加生機勃勃。若你有幸造訪阿罕布拉宮，不妨放慢腳步與這些優雅的貓咪共度片刻，感受這份融合歷史與生命的獨特魅力。

▲遊客溫柔撫摸熟睡中的貓咪，光影就像一幅畫。

▲對我充滿好奇的小虎斑眼睛圓滾滾好像會說話呢。

▲遊客禁入的區域，也能見到貓咪悠閒散步或慵懶打盹的身影。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」