田園奢華度假風！法國普羅旺斯 嘗米其林星級美食、享高球之樂

【旅奇傳媒/編輯部報導】在歐洲田園享受假期，打高爾夫球、品嘗美食，法國普羅旺斯是極佳去處！亞洲豪華旅遊行銷代理公司 Heavens Portfolio 宣布和位在普羅旺斯的五星級度假飯店 Terre Blanche Hotel 展開全新合作夥伴關係，正式成為其於台灣、中國及韓國市場的銷售代表。

普羅旺斯Terre Blanche Hotel適合全家出遊。 圖：Heavens Portfolio／提供

▲兼具寧靜與奢華的 Terre Blanche Hotel 別墅房型。 圖：Heavens Portfolio／提供

坐落南法蔚藍海岸邊、周邊圍繞著蓊鬱扶疏的 Terre Blanche 飯店，是一處集永恆寧靜與低調奢華於一體的度假天堂。這座隱世度假飯店擁有令人讚嘆的自然景觀、卓越的設施與法式生活藝術，是探索南法魅力的理想起點。飯店目前為全球頂級飯店聯盟（The Leading Hotels of The World）一員，亦於2024年獲得米其林一星鑰肯定。

優雅靜謐的桃花源地

Terre Blanche 飯店提供115間精緻套房與別墅，從60平方公尺到300平方公尺不等，每間皆擁有普羅旺斯溫暖的建築風格，結合寬敞與隱私空間，以及個人化服務，為旅客打造猶如「家外之家」的舒適感。Terre Blanche 別墅更以無可比擬的奢華與空間感，成為多代家庭、小團體同行或朋友聚會的首選。

▲Terre Blanche Spa 的室內泳池區。 圖：Heavens Portfolio／提供

身心療癒的靜謐殿堂

度假村內的 Terre Blanche Spa 為賓客打造沉浸式的放鬆體驗。佔地3,200平方公尺，配備20公尺室內泳池、健身中心、私人 Spa 芳療套房與桑拿浴室、土耳其浴室、蒸氣浴等全方位設施，搭配來自瑞士殿堂級「Valmont」和法國專業Spa保養品牌「KOS Paris」的頂級保養品，提供量身打造的療程，喚醒感官、療癒身心。

▲「Le Faventia」餐廳榮獲米其林一星的殊榮。 圖：Heavens Portfolio／提供

感官盛宴的美食之旅

由主廚 Christophe Schmitt 領軍，Terre Blanche 擁有四間風格各異的餐廳，包括榮獲米其林一星的「Le Faventia」，主打當地時令與風土精髓的創意料理。從地中海風情的「Le Gaudina」到湖畔燒烤風格的「Tousco Grill」，每一次用餐都是對普羅旺斯生活藝術的致敬。

▲Terre Blanche 擁有兩座高球場，在全球百大高爾夫度假村中排名第五。 圖：Heavens Portfolio／提供

高爾夫愛好者的天堂

對高爾夫愛好者而言，Terre Blanche 本身就是終極揮桿目的地。擁有兩座由建築師 Dave Thomas 設計、獲 GEO®（高爾夫環境組織）認證的世界級18洞球場「Le Château」與「Le Riou」，加上獨特的歐洲訓練中心，使其在全球百大高爾夫度假村中排名第五名。

適合全家的奢華度假村

Terre Blanche 提供安全且啟發創意的兒童俱樂部，專為2至12歲兒童設計，並由專業團隊帶領各類寓教於樂的活動。不論是家庭度假還是多代同遊，這裡都是創造珍貴回憶的理想場所。

Heavens Portfolio 創辦人暨董事總經理 Christine Galle-Luczak 表示：「Terre Blanche 是奢華、自然與客製化服務的完美融合。我們非常榮幸能夠將這樣一個非凡的目的地推薦給亞洲市場，讓更多旅客體驗法國南部的靜謐與美好。」

Terre Blanche 度假飯店於即日起至2025/11/09開放，而其Spa、Golf 和 Les Caroubiers 餐廳則全年無休，為旅客提供全方位的奢華體驗。

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