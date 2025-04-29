超愛西班牙蔡小妞依玲推薦：漫遊馬德里近郊絕美小鎮
「許多世界遺產或是一棟建築，或是一處遺跡，但在西班牙，有些古鎮本身就是完整的世界遺產。我不是去參觀古蹟，而是親身走進歷史之中。」提起西班牙小鎮的魅力，蔡小妞笑著說。去年她到西班牙旅行，發現馬德里雖然繁華，但少了點傳統韻味，於是選擇安排幾個近郊小鎮的一日遊，位於卡斯蒂利亞-萊昂地區（Castilla y León）的幾座古城，獨特歷史風情吸引了她的注意力。
水道城塞哥維亞 走進千年時光隧道
老城區被列為世界文化遺產的塞哥維亞，成為蔡小妞的一日遊首選。她說明：「從馬德里搭火車到塞哥維亞很方便，當天來回完全沒問題。」
抵達塞哥維亞的第一站，當然是出現在各大明信片中，壯觀宏偉的羅馬水道橋（Acueducto de Segovia）。「當你站在橋下仰望，真的很難想像，這竟然是兩千年前的建築！」這座建於西元1世紀的水道橋由20,400塊花崗岩建造而成，167道拱門排列整齊，彷彿時間的印記依然鮮明。
從水道橋進入舊城區，蔡小妞沿著斜坡悠閒地漫步，經過聖馬丁廣場（Plaza de San Martín）、塞哥維亞主廣場（Plaza Mayor）、猶太區（La Judería），途中也別忘了到百年老店Meson De Candido，品嘗塞哥維亞最負盛名的烤乳豬，接著沿著古老的城牆城牆步行，俯瞰城市美景，最後會來到城市的制高點，建於12世紀的塞哥維亞城堡（Alcázar de Segovia）。
「塞哥維亞真的很適合散步，邊走邊欣賞風景。」蔡小妞說。除了水道橋，終點站塞哥維亞城堡也讓她印象深刻，她說：「城堡四周有護城河，還有吊橋、塔樓，以及高低錯落的尖塔，真的很像穿越到童話世界，難怪有人說它是迪士尼動畫中，白雪公主城堡的靈感來源。」
蔡小妞分享：「以馬德里為據點，探索卡斯蒂利亞-萊昂地區的衛星小鎮，對我來說是最理想的旅行方式，可以白天深度漫遊古蹟，夜晚再回到城市享受夜生活。」徒步探索小鎮中結合宗教信仰、歷史軌跡與宛如中世紀童話的風貌，就像是漫遊在西班牙的時光長河中，每一步，都成為與文化和歷史的美好邂逅。
大學城薩拉曼卡 感受青春氣息
如果說塞哥維亞是古羅馬到中世的歷史縮影，那麼薩拉曼卡就是知識的殿堂。這座城市擁有西班牙最古老的大學—薩拉曼卡大學（Universidad de Salamanca），成立於1218年，至今仍是西班牙重要的學術重鎮。
建於18世紀的主廣場（Plaza Mayor）是薩拉曼卡最負盛名的地標，精緻的外牆雕刻與錯落有致的拱門，展現巴洛克建築的華麗美學，被譽為西班牙最美麗的廣場之一。廣場四周林立著餐廳與咖啡館，可在戶外座位悠閒地品味當地知名的風乾火腿Guijuelo，一邊欣賞廣場風光，一邊感受這座大學城從清晨到深夜不間斷的熱情與活力。
城市的靈魂薩拉曼卡大學（Universidad de Salamanca），是西班牙乃至於全歐洲最古老的大學之一。大學正門的牆上裝飾著華麗繁複的雕刻，其中一根柱子上方雕有三個骷髏頭，還藏著一隻小青蛙，傳說只要找到青蛙就能保佑幸福好運。
薩拉曼卡大教堂（Catedral）建於16至18世紀，新教堂與舊教堂比鄰而立，融合了羅馬式、哥德式與巴洛克式建築風格，展現出不同時代的建築特色。位於廣場與大教堂之間的貝殼之家（Casa de las Conchas），鑲滿貝殼裝飾的外牆，象徵著朝聖之路的徒步者，也是不可錯過的景點。
萊昂 聖徒之路上的精神驛站
最後一站來到朝聖之路上的重要城市萊昂（León），作為卡斯蒂利亞-萊昂地區的首府，這裡是從法國出發的朝聖者們前往終點站聖地牙哥大教堂的必經之地。陽光灑落在漆著黃色外牆的古老屋舍與平整的石板路上，整座城市顯得明亮而耀眼。街頭不時可見手握登山杖、背負大背包的朝聖者，當悠揚厚重的主教堂鐘聲響起，整座城市浸潤在神聖的宗教氛圍中。
中世紀作為萊昂王國的首都，位於老城中心的萊昂大教堂（Catedral de León）是最引人注目的地標。這座哥德式建築擁有全西班牙最壯麗的彩繪玻璃窗，當陽光透過層層玻璃映照入內，變幻的絢爛色彩令人驚嘆不已。
從教堂向西漫步，穿越充滿中世紀風情的古城區，矗立著雙尖塔的波蒂內斯之家（Casa Botines）映入眼簾。這是西班牙建築大師高第（Gaudí）少數幾座位於加泰羅尼亞大區以外的作品，與他以往流暢曲線的設計理念不同，這座建築以方正對稱的格局展現早期風格，反而別有一番特色。接著來到聖伊西多羅大殿（Basilica of San Isidoro），過去是萊昂王國的皇家陵寢，保留了宏偉的羅馬建築樣式，教堂以及相鄰的聖伊西多羅博物館（San Isidoro Museum）內部，有許多中世紀的精彩壁畫和雕像，相當值得一看。
從馬德里搭乘高鐵（AVE）前往萊昂約2小時，不少旅客選擇留宿一晚，細細感受城市魅力。過去是朝聖之路驛站的聖馬可斯修道院（Parador of León - San Marcos），被西班牙政府改建成國營旅館（Paradores）。五星級精品旅館保留了修道院的拱廊與石磚結構，古雅格調深受旅人喜愛。
撰文／李芷姍 圖片及資料提供／蔡小妞依玲、Turespaña西班牙旅遊局
關於蔡小妞依玲
去過三次西班牙，撰寫超過100篇西班牙的攻略文章，曾任科技業軟體工程師，參與廣告、雜誌、代言、電視節目，目前為部落客／國際吃貨／攝影大哥／蔡導／旅遊作家，被粉絲們暱稱為西班牙女王。
Facebook：蔡小妞依玲
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