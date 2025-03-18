巴爾幹半島上的壯麗國度　貓咪與愛貓者的悠閒日常

【圖／文：菜菜子】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road 」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

位於巴爾幹半島的蒙特內哥羅（Montenegro），是個擁有自然奇觀與深厚歷史底蘊的國度。這片土地因壯麗的黑色山脈而得名「黑山共和國」，而「蒙特內哥羅」則是音譯名稱。這裡的科托爾灣（Kotor Bay）是歐洲最南端的峽灣，碧藍的海水、古老城鎮與周圍層疊的山脈交織成一幅如詩如畫的景象，並在1979年被列為世界文化遺產。

很久以前我在遊輪網站上第一次看到科托爾峽灣的壯麗景色立即被吸引，幾年後，才發現科托爾古城是名副其實的貓城。這裡的貓咪悠閒地穿梭在歷史悠久的城牆、狹窄的巷弄、市集和咖啡館間，或躺在陽光下享受午後的寧靜，成為這座古城獨特的風景之一。這些畫面甚至從谷歌街景圖和遊客的照片中都能看到，讓我更加堅定了親自前往的決心，想親身感受貓咪與自然歷史交織的魅力。

▲從科托爾峽灣另一角度，貓咪正好奇歪頭看著我。

▲山坡上的橘貓。

▲在屋頂上睡覺的虎斑姿態很豪邁





貓咪與科托爾的歷史淵源

早年，來自世界各地的船員將貓咪帶上船，主要是為了驅趕老鼠和害蟲，保護貨物免受損害。當船隻安全停靠科托爾港口後，這些貓咪便會進入當地的城鎮定居。科托爾灣位於山脈和海洋之間，當地鼠類、蛇類猖獗，為貓咪提供豐富的狩獵資源，牠們成為居民的守護者，也讓科托爾成為繁榮的貿易港口。1979年，科托爾遭遇歷史上最強烈的地震，地震發生幾天前，數百隻貓咪開始齊聲發出異常的悲鳴，像是在警告居民。隨著貓咪叫聲越來越強烈，居民開始感到恐慌，最終決定撤離並帶走貓咪。幾天後，450個村莊和科托爾部分區域被摧毀。經過10年的重建，居民才得以回到家園。科托爾人感激貓咪的警示，讓他們及時逃離災難。從此，貓咪成為科托爾的好運象徵。

▲古城有許多貓主題商店，仔細看窗台還睡著一隻乳牛貓呢！

▲走城牆時遇到的貓群感覺好像想跟我聊天。





愛貓旅行者的最佳城市

在街上遊走的貓咪看似無家可歸，但實際上並非流浪貓。整個城市的居民像達成共識，照顧和保護這些貓咪，並在需要時將牠們送去看獸醫。科托爾的貓咪無處不在，我在清晨出門時，總能在戶外餐廳的桌上看到數隻貓咪，甚至在商店架子上、登山步道途中、斜坡屋頂和狹小巷弄中都能見到靈動的身影。

當天空下起了雨，我還看見貓咪會自己走進附近的商店躲避風雨，店員們已經習以為常。聖瑪莉亞教堂旁的小公園更是貓咪天堂，牠們會自發地走到遊客腿上蹭蹭，大大方方窩在你的腿上，放眼望去，幾乎每個坐著的人身邊都有貓咪陪伴，畫面溫馨又美好。科托爾的貓咪大多不怕生，總是對遊客相當友好，牠們活潑可愛、毛色鮮亮，顯示出健康的狀態。然而，這些貓咪多數並未進行節育手術，數量不斷增加，儘管如此，當地居民對貓咪的照顧體貼入微，讓牠們過著安逸的生活，無論是靜謐街角，還是繁華市集，科托爾每一處都被貓咪的身影所點綴，為這座古老城市增添獨特的魔力。

▲塞爾維亞東正教聖尼古拉教堂位於盧卡斯廣場西面。

▲坐在聖瑪莉亞教堂旁的小公園，腿上就會長貓出來喔！

▲顏色很特別的花美貓。





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