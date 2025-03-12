北國奇幻之旅！冰島藍冰洞探秘、北歐極光破冰船探險 實現一生必去的夢想清單

【旅奇傳媒/編輯部報導】每位熱愛探索世界的旅人，都在期待一場怦然心動的美好旅程！永信旅遊憑藉超過30年的旅遊資歷、規劃歐洲行程的專長，始終為旅客打造能觸動靈魂的高品質旅遊產品，近日推出「冰島ｘ荷蘭 藍冰洞探秘 冰河湖 羊角村風車村 10天」、「N°RDIC 北歐極光旅人 帝王蟹玻璃屋破冰船探險10天」，探訪冰島與荷蘭、追尋極光、搭乘破冰船進體驗海上漂浮，一次囊括令人嚮往的勝地與活動！

冰島ｘ荷蘭雙國遊 藍冰洞、冰河湖探秘之旅

火山活動頻繁的冰島，是「冰與火交融的國度」，擁有將近300座火山，以及4座大冰川；入冬後氤氳的溫泉熱氣和冷空氣的交會，使得大霧瀰漫的首都雷克雅未克，贏得「冒煙海灣」的浪漫稱號，到了日照極短的冬季，還可以見到極光。多樣化的獨特風景，使得冰島成為旅人心中一生必遊的夢幻清單。 「冰島ｘ荷蘭 藍冰洞探秘 冰河湖 羊角村風車村 10天」安排搭乘中華航空全新引進的 A350 客機，由知名設計師陳瑞憲打造 NexGen 新世代風格，時尚且舒適，行程精選冰島必訪之地，包括雷克雅維克與熱門金環之旅、夢幻藍冰洞、維克黑沙灘和女巫怪石，以及震撼的火山、冰河、冰河湖景色。

▲藍色溫泉湖被絕美自然景致圍繞。 圖：shutterstock／來源

聞名的「藍色溫泉湖」，是《國家地理雜誌》評選「世界25大奇蹟」之一，也是冰島最具規模的溫泉勝地；「藍冰洞探險」在世上第三大的瓦特納冰川進行，因形成時間、地點的多變，每個冰洞都獨一無二，若光線條件恰到好處，冰川將閃耀著令人心醉的奇幻光芒，更令人嘆為觀止。

▲魔幻的傑谷沙龍冰河潟湖，是許多好萊塢電影的取景地。 圖：shutterstock／來源

靠近瓦特納國家公園、位於冰島東南部的「傑谷沙龍冰河潟湖」，是冰島最大的冰川湖泊，《古墓奇兵》、《蝙蝠俠．開戰時刻》、《007：誰與爭鋒》等好萊塢電影都曾在此取景，更加深了遊客對冰島旅遊的憧憬。此外，走訪南部路線上最著名的兩道瀑布－塞里雅蘭瀑布、史科加瀑布，前者可走到瀑布後方，帶來走進水濂洞般的驚奇體驗，後者是《白日夢冒險王》和《雷神索爾》拍攝地，吸引無數影迷到此一遊。

▲荷蘭羊角村的繁花綠草，讓遊人走進精緻迷人的童話仙境。 圖：shutterstock／來源

永信旅遊特別將行程延伸至荷蘭，從冷冽奇幻的北國前往五彩繽紛的鬱金香王國，感受歐洲的多元風光。安排運河巡禮，乘坐平底木船穿梭有綠色威尼斯美譽的「羊角村」，精緻迷人、繁花綠茵的寧靜村落，宛如童話般美好；探訪「風車村」的傳統木鞋工房，各種尺寸的繽紛荷蘭木靴，令人愛不釋手！

玻璃屋觀賞幸福北極光 搭破冰船大啖帝王蟹

代表幸運和幸福的極光，是世界上最目眩神迷、不可預測的巨大光影秀！永信旅遊「N°RDIC 北歐極光旅人 帝王蟹玻璃屋破冰船探險10天」旅程，安排搭乘阿聯酋航空的空中巨無霸客機，讓遊客享受現代化、高效和舒適的飛行，以及無與倫比的機上娛樂、先進設施，走訪芬蘭、瑞典、挪威三國精華。

▲行程安排入住玻璃屋一晚，舒適觀賞北極光。 圖：shutterstock／來源

最令人期待的莫過於入住極光玻璃小屋，躺在溫暖的床上，沉浸在冬夜星空、幻彩極光的美景中，既可沉醉在溫暖且現代化的住宿體驗中，同時可欣賞到曠野中瑰麗的自然奇景，是極大享受！

▲穿上特製防寒衣，搭乘破冰船體驗獨特的海上漂浮樂趣。 圖：shutterstock／來源

永信旅遊更貼心規畫極地體驗，讓遊客在北國擁有最豐富歡樂的探索行程！特別安排搭乘破冰船暢遊芬蘭灣，並穿上特製的全身防水保暖橡皮衣，在零下20至30度低溫的海上，體驗獨一無二的海上漂浮樂趣；此外，更安排難得的捕撈帝王蟹之旅，把預放的捕蟹籃拉上來，回到漁夫的屋子裡現場烹調、享用新鮮美味的帝王蟹。

▲奔馳在拉普蘭的銀白大地，狗拉雪橇可享受風馳電掣的快感。 圖：shutterstock／來源

全世界唯一正宗聖誕老人村，更是不容錯過！遊客可在拉普蘭首府羅凡涅米的聖誕老人郵局，寄出溫暖的祝福給朋友和自己，並站在北極圈線之上拍照打卡，獲贈一張北極圈證書。歡樂的狗拉雪橇、馴鹿雪橇，深入當地生活，以不同的速度欣賞白皚皚的壯觀大地；而每年冬季，芬蘭的冰雪城堡，更是大人小孩盡情玩樂的天堂。

▲新舊建築並陳的斯德哥爾摩，有「北方威尼斯」的美譽。 圖：shutterstock／來源

除了冰天雪地的曠野之外，也到訪北歐主要城鎮，「北方威尼斯」瑞典斯德哥爾摩保留了中世紀的古老建築、街道，和巴洛克風格的氣派皇宮對照，形成古老、現代並存的迷人天際線。挪威首都奧斯陸，有著舒適簡約的北歐情調，最知名的維格蘭人生雕刻公園，是世上最大的青銅雕塑公園，以人生為主題，展現了生命百態，是途中美好的藝術點綴。

在「冰島ｘ荷蘭 藍冰洞探秘 冰河湖 羊角村風車村 10天」、「N°RDIC 北歐極光旅人 帝王蟹玻璃屋破冰船探險10天」行程中，可感受到永信旅遊規劃別緻行程的用心，也讓旅客體驗有溫度的美好旅程；更多精彩行程，可於永信旅遊官網查詢。

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