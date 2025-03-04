地中海的藍寶石「馬爾他」 驚豔每一刻的奇幻之旅 藍色奇景與歷史的完美交織

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馬爾他，一個宛如地中海上閃耀的藍寶石，初聽其名或許會令人感到些許陌生，不禁心生好奇：它位於何處？有什麼好吃好玩的魅力？對這個迷人小島國略有了解的人，可能會疑問：300多平方公里的小島國，真能讓旅程充滿驚喜嗎？然而，當踏上這片土地，所有疑惑瞬間消散，馬爾他獨特的文化與自然交織出的迷人魅力，讓旅人領悟這裡並不是一個走馬看花的旅遊地，其豐富的歷史遺跡、絕美的自然景觀與令人垂涎的美食，讓每位來訪的旅人流連忘返。

瓦萊塔 Valletta 歷史與現代的完美交融 馬爾他街景 圖／馬爾他旅遊局 提供

來到馬爾他，首都瓦萊塔無疑是必訪地點，往往也是旅人首站地點。走進瓦萊塔，會感覺自己好似走進一本厚重的歷史書中，四周蘊含歷史痕跡的古老建築，散發著歲月的味道，這整個城市不僅僅是一個城市，而是一部活的歷史書，外牆斑駁的老建築、狹窄巷弄、石板街道，都述說著昔日的繁華與輝煌。

瓦萊塔最不能錯過的當屬其地標—聖約翰大教堂（St. John's Co-Cathedral）。巴洛克建築風格的教堂，看其外觀低調樸實，但走進內部隨即感受巴洛克的華麗視覺饗宴，無論是天花板上色彩豐富的壁畫、各式細膩的裝飾，吸引人不自覺的停下腳步細細欣賞。當然，堪稱教堂鎮「堂」之寶的名畫—卡拉瓦喬的《被斬首的聖施洗者約翰》更是不可錯過，透過卡拉瓦喬高深的繪畫功力，畫作似乎在訴說著一個無聲的故事，令人讚嘆不已。漫步至巴拉卡花園（Barrakka Gardens），這兒可說是一個能讓人停下腳步、安靜欣賞風景的好地方，從這裡望出去，整個大港口（Grand Harbour）一覽無遺，對岸的三姐妹城（Three Cities）靜靜地矗立在陽光下。日落時分，在夕陽下坐在花園的長椅上，看著港口的船隻來來往往，內心被一種難以言喻的平靜所填滿。

三姐妹城 Three Cities 歷史深處的寶藏 【左圖】三姐妹城港口【右圖】三姐妹城 圖／馬爾他旅遊局 提供

對多數旅人來說，三姐妹城—維托里奧薩（Vittoriosa）、森格萊阿（Senglea）和科斯皮夸（Cospicua），似乎沒有瓦萊塔那麼引人注目。然而，這3座城市的街道巷弄中充滿中世紀的氣息，曾是騎士團的重要據點，也被認為是馬爾他歷史的搖籃，如走在蜿蜒的街道巷弄中，手指輕觸那些古老的牆壁時，彷彿穿越時光回到中世紀。

在維托里奧薩，旅人可以參觀馬爾他海事博物館，了解這個小國如何在地中海中扮演重要角色，而森格萊阿的防禦工事可俯瞰整個港口的絕佳視野，歷史與現實交錯的感覺則令人迷醉。走在科斯皮夸巷道抬頭欣賞兩旁精緻的窗戶裝飾，教人不禁想像起窗戶後曾經發生過的故事。三姐妹城的魅力在於它們的低調與純粹，旅人不妨靜靜品味歷史與文化。

姆迪納 Mdina 寂靜中的呢喃 【左圖】姆迪納城遠景【右圖】姆迪納城門 圖／馬爾他旅遊局 提供

座落在馬爾他島中心地帶的姆迪納，往昔曾是馬爾他的首都，城牆內的狹窄巷弄與石砌建築，在時光的洪流中並未褪色，相反的，完好保留至今。眼尖的旅人會發現，其城門場景頗為眼熟，沒錯，它曾是戲劇影集《權力遊戲》的拍攝地。拋開影集不說，這座城市本身的故事更為吸引人，每一堵牆都蘊藏著歷史，每一扇門背後似乎都有一段未被講述的傳奇。

漫步城市中，甚少聽聞城市的喧囂，只有自己的腳步聲在石板路上迴響著，稱它為「寂靜之城」該是相當貼切。在這份幽靜中探索這帶有濃厚的中世紀風情的城市，會發現每一個轉角都藏著驚喜，不論是古老的陽台、房舍的精緻門環，還是隱秘的咖啡廳，都讓人忍不住駐足瀏覽，這兒的居民雖不多，但卻充滿生命力與故事。

馬爾薩什洛克 Marsaxlokk 色彩繽紛的小漁村 【左圖】馬爾薩什洛克【右圖】船上繪有眼睛是傳統圖騰 圖／馬爾他旅遊局 提供

如果說瓦萊塔和姆迪納是歷史的象徵，那麼馬爾薩什洛克則是地中海生活的縮影，這座位於馬爾他島南端的小漁村，以繽紛的傳統漁船和悠閒的氛圍吸引旅人遊訪。

漫步漁村，可見漁船上畫著傳統眼睛符號的漁船停泊在港口，傳統圖騰據說有驅邪與保護之意，也似乎在訴說著古老的海洋故事。每週日的市集讓漁村變得更加熱鬧，各式各樣的攤位與當地特產，讓人目不暇給。

另外，別忘了坐下來品嚐一頓美味的海鮮大餐，感受這座小漁村的魅力。吃飽喝足，坐在港邊感受海風輕拂，以及享受陽光灑在身上的溫暖，那一刻，彷彿全世界都靜止，只剩下美好的瞬間。

藍洞、藍湖 Blue Grotto、Blue Lagoon 自然的禮物 【左圖】藍湖【右圖】藍洞 圖／馬爾他旅遊局 提供

馬爾他的自然景觀同樣令人歎為觀止，尤其是「藍」聞名的藍洞（Blue Grotto）、藍湖（Blue Lagoon）。位於馬爾他島南部的藍洞，海水因陽光折射而呈現出多層次的藍色，晶瑩剔透宛如水晶般純淨，整片海域彷彿變成一面藍色的鏡子，令人目眩神迷，乘坐小船穿梭於海蝕洞中，近距離欣賞洞內特殊的地貌與反射光線形成的奇妙景象，心中除了無限讚嘆，依然是讚嘆。

科米諾島同樣擁有無與倫比的美景，大片清澈見底的碧藍海水有如人間仙境。藍湖的平靜與純淨，讓人不禁渴望一頭栽進這片碧藍之中，浮潛於如同藍綠寶石般璀璨的海水中，魚群在身旁悠遊，好似歡迎每位到來的旅人。倘若想徹底放鬆，躺在岸邊的沙灘上，遠離一切喧囂，眼前藍色世界好似讓人置身一場夢幻般的美夢之中。

吉干蒂亞神廟 gantija Temples 與古文明的對話 吉干蒂亞神廟 圖／馬爾他旅遊局 提供

歷史愛好者來到馬爾他，絕不可錯過吉干蒂亞神廟，這座位於戈佐島的古老神殿已超過5,000年的歷史，並名列世界文化遺產。神殿的巨石排列精妙，其建造方式至今仍是謎團。站在這片古老的遺跡前，讓人深刻感受到時間的力量，以及人類的偉大與渺小並存，同時也感受到一種無法言喻的敬畏。

馬爾他 小檔案

馬爾他是位於地中海中心的島國，由馬爾他島、戈佐島、科米諾島等多個島嶼組成，其中，馬爾他島是面積較大的島嶼，也是首都瓦萊塔所在地點。馬爾他不僅深受 歐洲 旅客的青睞，也是《神鬼戰士》、《神鬼戰士2》、《權力遊戲》、《特洛伊》等多部影視的拍攝地點。目前台灣與馬爾他之間無直飛航班，但從許多歐洲主要城市飛往馬爾他，航程大多在3小時內，此外，馬爾他是申根國之一，台灣旅客可以申根免簽證前往。馬爾他旅遊相關資訊，可洽Visit Malta旅遊局的聯繫窗口 📩 Monica Wu：xiaolong.wu@visitmalta.com。

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