「威尼斯入城費」2025年增至10歐元 4天前預訂費用減為5歐元
【文・莊士賢】
2024年，威尼斯首度對「1日遊旅客收取入城費」，引起廣泛關注，如今，這項政策不僅將延續，甚至將加強力度。根據CNN報導，2025年，威尼斯入城費將從2024年的5歐元調漲至10歐元，且適用天數從29天增至54天。這意味著，1日遊、臨時決定造訪威尼斯的旅客，將面臨更高的門檻和更嚴格的控管。
根據威尼斯官方公告，2025年的收費日期將從4/18～5/4連續實施，之後自5月至7月底，每週五、六、日皆須支付入城費。這段時間通常為威尼斯旅遊旺季，官方希望透過控管1日遊人潮，減少市中心的擁擠程度。
和2024年一樣，入城費適用於未在威尼斯市內過夜，且於上午8：30至下午4：00之間進入市區的遊客。不過，若能提前4天或更早預訂入城，費用將減半為5歐元，藉此鼓勵遊客提早規劃行程，而過夜旅客可透過提前在官方網站登記免除入城費。
官方堅持政策成效 但質疑聲浪不斷
根據數據資料顯示，2024年約有48.5萬名遊客支付入城費，為威尼斯帶來240萬歐元的經濟收益。然而，官方並未公布執行成本與資金去向，加上並未提供具體數據以佐證入城費政策的成效，因此外界對這項措施是否真的有效降低觀光壓力不免有所質疑。
威尼斯官方聲稱，入城費政策的核心目標不只是收費，而是建立一套有效的觀光旅客管理機制，以減少特定時期的過度旅遊現象，確保城市得以永續發展。儘管官方對政策表達正面評價，但仍是有質疑聲浪出現，好比不少觀光業者擔憂，入城費可能會對當地旅遊產業帶來負面影響。
隨著威尼斯擴大入城費適用範圍，未來旅遊模式可能會有所改變，除了短期旅遊人數可能下降，提前預訂機制也許會成為新趨勢，讓遊客更有計畫性的造訪威尼斯。此外，未來全球熱門觀光地區是否會考慮仿效，陸續實施類似收費措施，也值得關注。無論如何，威尼斯這座水都嘗試以更有策略性的方式迎接觀光潮流，至於是否真能達到分流與減少人潮的目的，可能仍需要更多時間來驗證。
延伸閱讀>> 2025歌詩達郵輪莎倫娜號熱鬧出航 春櫻、夏日親子海上雙重奏
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言