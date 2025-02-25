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「威尼斯入城費」2025年增至10歐元 4天前預訂費用減為5歐元

聯合新聞網／ TTN旅報
義大利威尼斯（圖片提供＝TTN圖庫）
義大利威尼斯（圖片提供＝TTN圖庫）

【文・莊士賢】

2024年，威尼斯首度對「1日遊旅客收取入城費」，引起廣泛關注，如今，這項政策不僅將延續，甚至將加強力度。根據CNN報導，2025年，威尼斯入城費將從2024年的5歐元調漲至10歐元，且適用天數從29天增至54天。這意味著，1日遊、臨時決定造訪威尼斯的旅客，將面臨更高的門檻和更嚴格的控管。

根據威尼斯官方公告，2025年的收費日期將從4/18～5/4連續實施，之後自5月至7月底，每週五、六、日皆須支付入城費。這段時間通常為威尼斯旅遊旺季，官方希望透過控管1日遊人潮，減少市中心的擁擠程度。

和2024年一樣，入城費適用於未在威尼斯市內過夜，且於上午8：30至下午4：00之間進入市區的遊客。不過，若能提前4天或更早預訂入城，費用將減半為5歐元，藉此鼓勵遊客提早規劃行程，而過夜旅客可透過提前在官方網站登記免除入城費。

官方堅持政策成效 但質疑聲浪不斷

根據數據資料顯示，2024年約有48.5萬名遊客支付入城費，為威尼斯帶來240萬歐元的經濟收益。然而，官方並未公布執行成本與資金去向，加上並未提供具體數據以佐證入城費政策的成效，因此外界對這項措施是否真的有效降低觀光壓力不免有所質疑。

威尼斯官方聲稱，入城費政策的核心目標不只是收費，而是建立一套有效的觀光旅客管理機制，以減少特定時期的過度旅遊現象，確保城市得以永續發展。儘管官方對政策表達正面評價，但仍是有質疑聲浪出現，好比不少觀光業者擔憂，入城費可能會對當地旅遊產業帶來負面影響。

隨著威尼斯擴大入城費適用範圍，未來旅遊模式可能會有所改變，除了短期旅遊人數可能下降，提前預訂機制也許會成為新趨勢，讓遊客更有計畫性的造訪威尼斯。此外，未來全球熱門觀光地區是否會考慮仿效，陸續實施類似收費措施，也值得關注。無論如何，威尼斯這座水都嘗試以更有策略性的方式迎接觀光潮流，至於是否真能達到分流與減少人潮的目的，可能仍需要更多時間來驗證。

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