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知名藝人激推遊歐必訪「童話城市」！ 飯店人員得知她「來自台灣」一秒展露「這姿勢」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝藝人鄭家純臉書
圖／翻攝藝人鄭家純臉書

知名藝人鄭家純近期開啟歐洲之旅，抵達捷克布拉格後，感受到了這座城市的魅力。她分享表示，「布拉格」是個充滿童話美景的城市，並推薦遊客們可直飛布拉格展開歐洲之旅，並稱當地物價與台北相當，不會太貴。同時，也提到入住的飯店人員，當得知她來自台灣時，立刻直呼「Taiwan！Baseball！」，並做出了「打棒球的手勢」！

圖／翻攝藝人鄭家純臉書
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藝人鄭家純近日搭乘華航商務艙前往歐洲捷克布拉格旅遊，表示這回總算在布拉格有三天兩夜行程，也在地陪的安排下完成了1萬8000步的一日遊，提到去歐洲國家先直飛布拉格是不錯的選擇，且當地的物價和台北差不多，並不是太貴，並表示「幾乎看不到現代高樓，隨處是童話故事場景的城市」令她讚嘆大推！

鄭家純曝光這回入住的布拉格飯店，有挑高和大面採光設計，房內裝飾、窗簾等都相當完美，也提到布拉格的餐廳或Uber車資，感覺和台北差不多，並不是太貴。網友見文則贊同鄭家純的說法，表示捷克物價便宜，尤其在街上逛逛走走買買小東西都很方便。

圖／翻攝藝人鄭家純臉書
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圖／翻攝藝人鄭家純臉書
圖／翻攝藝人鄭家純臉書

另外，鄭家純也特別提及遇到飯店服務人員詢問她從哪裡來時，她馬上回答「台灣」，一得知她來自台灣後，沒想到飯店人員立刻做出「揮棒球的手勢」，並直呼「WOW！Taiwan！Baseball！I’m from Cuba.」，熱情的對話展露了對棒球的熱愛，讓她深感開心並給了10歐小費，並說「外國人都知道台灣就是台灣」。

貼文曝光後，也引發網友們熱烈討論「台灣真的好棒」、「沒錯～台灣就是台灣」、「開心的小費、大大的國民外交」、「台灣棒球國際認證！古巴朋友一句『台灣！棒球！』 足以證明台灣在國際上的知名度」！

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古巴 捷克 歐洲 童話 美景

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