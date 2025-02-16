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【領隊導遊看世界】巴黎聖母院浴火重生 資深歐洲領隊帶領搶先看

聯合新聞網／ TTN旅報
【左圖】南歐地中海島國馬爾他。 【右圖】巴黎聖母院。 圖／游貴全 提供
【左圖】南歐地中海島國馬爾他。 【右圖】巴黎聖母院。 圖／游貴全 提供

【文・吳丁江】

《 ～ 領隊∕導遊看世界 ～ 》

游貴全 Doods [ 英語領隊 ]

經歷：文化大學觀光系科班出身，出社會即加入旅行社，1988年進行家旅行社歷練，擔任團體銷售業務與線控工作，目前為專職領隊，主要帶領歐美長線行程。

FB粉絲專頁：阿全的世界拼圖

科班出身，畢業隨即進入旅遊業，擔任團體銷售與線控約8年，其間也兼任領隊，從東南亞到美國線，大約第3年就開始帶歐洲行程，顯示領團能力深受肯定，亦代表其與業務與線控札實工作訓練實力相輔相成。

2006年起成為全職領隊，以領隊工作而言，透過資深領隊傳承，輔以發達的網路資訊，皆能使任務更快上手。東南亞、美國、紐澳線的資深隨團導遊，也是從中汲取經驗的好方法，一般大約2年時間才能養成全方位照顧團體旅客的能力。目前帶領歐洲團資歷已超過25年，也很早開始利用臉書粉絲團與客人互動，不但增加熟客黏著度，也方便新朋友快速認識。

近期最值得分享景點是遭受祝融之災5年後，於2024年12月重新開放的巴黎聖母院。整體重建工程以「復新如舊」方式還原古典美感，外觀修復良好，除了石造建築與木造設計，塔樓與屋頂還有約2成尚在修復。目前尚未開放團體，6人以下旅客可於參觀前3天上網預約，開放初期現場排隊人潮較多，最長需排隊近1小時。

參觀動線部分，於重新開放後改為左近右出，內部望彌撒位置不變，但與過去相比，新置燈具讓內部更顯明亮，亦可看到增設不少監視器維安。此外，點蠟燭、奉獻與購買紀念幣等，新增線上支付與刷卡付費服務，亦顯新潮感。

到訪聖母院，除了相當吸睛的大片彩繪玻璃，教堂正中央的聖女貞德雕像也值得細看，導覽時也多會提到這位在英法百年戰爭中最受景仰的人物。在建築上，教堂正面與背面的哥德式教堂飛扶壁，也是相當推薦欣賞的細節。另有一個小提醒，聖母院重啟之後洗手間收費提高至2歐元，不妨可於參觀後另尋咖啡廳使用。

延伸閱讀>> 旅遊業難題：如何提高利潤？

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