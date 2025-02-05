不只有看秀！累得很過癮 走馬看花勇闖「米蘭時裝週」－利善榛

嗨！大家好，我是利善榛！

今天換到不同平台來跟大家問候啦！先前跟大家分享過個人社群單元的『姐妹榛心話』、『榛的說走就走』，這次要跟大家分享的是我去參加米蘭時裝周的遊記！

去年同是HUR+團員的佟凱玲要準備去第三次時裝周時，我曾隨口問過她準備的事、沒想到這次我也能去米蘭呢！行程雖決定匆促，也幸運在有經驗的團隊安排下做好各項的準備，剛好凱玲的學姊-宋蘋恩這次也會去米蘭，她也分享我很多的行程準備的秘訣～

第一次的威尼斯，天氣超好 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

在時裝周期間有很多活動跟蘋恩一起，粉絲說我們很像姊妹，跑活動時蘋恩也像姊姊一樣幫我 ，真的很謝謝她 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

作為加入女團後的首次歐洲長途旅程，在準備的心境跟空服員的執勤準備有很多不同、還問過團隊要不要帶快煮鍋（到底多怕餓到 XD）。

還要額外準備臨時的活動出席搭配的服裝、或是想在國外拍攝的造型跟各種妝髮道具；回想起來那時候在事前花了很多時間討論各種細節呢。詳細整理行李的工程，有拍成短影片紀錄在社群、有興趣的讀者可以去我的IG看看!

參加WEEKEND MaxMara派對時場地辦在Giacomo Arengario能看到不一樣的大教堂景觀，現在看到照片還能想起自己當時雀躍的心情呢！ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

出發前在機場check in時發生一件很有意思的小故事，因為搭乘長榮的米蘭直航班機，剛好以前執勤教官的女兒來跟我打招呼，先是被認出來很開心、更開心教官的女兒也成為飛行工作者的一份子！其實從歐洲回台後、我也被母校長榮大學邀請回去演講，分享自己的工作經驗，這次歐洲行也尤其讓我有集大成的感覺呢。

擠時間的威尼斯快閃 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

由於是第一次的時裝周，米蘭期間的大、小活動體驗對我來說都是既新鮮又充滿期待。雖然忙的時候，會有3~4個活動要趕場換造型，也有許多待辦事項要在零星時間內完成，也因為過去曾經是飛行工作者，相較時差的問題並沒有困擾我。來歐洲前團隊都有貼心的提醒我要保留體力、避免感冒。時裝周體驗下來真的很累，但可以跟許多國際時尚工作者交流、拓展新世界的雀躍也讓我覺得累得很過癮，真的是非常珍貴的經驗！

因為住中央火車站附近，前往威尼斯的交通十分便利， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

飯店附近的可頌超級好吃 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

回到最期待時裝周的事，最印象深刻的莫過於得到MaxMara 秀票的事。MaxMara也是我私底下非常喜歡品牌，拿到秀票的當下，看到信封上有自己的名字、再到進會場的那一刻真的讓我非常的感動。秀後的ReSee展覽能一次看到: MaxMara / SPORTMAX / Weekend MaxMara / MAX&Co，共4個品牌，令人大飽眼福，不僅能看到秀服細節，在MaxMara展間甚至還能看到靈感來源的草稿呢！

在MaxMara秀場外時街拍照，這次收到品牌非常多的照顧 ， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

MAX&CO presentation是開啟我時裝周的第一個活動， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

另一場觀秀Tokyo James的體驗，則是有非常鮮活的民族特色、秀場上的音樂律動感都非常的令人忍不住期待節奏的律動，能接觸跟亞洲不同風格的時尚，讓我覺得時裝周充滿各種天馬行空的活潑氣息。

Versace ReSee辦在品牌Show room，能看到非常多的秀服， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

因為時間緊湊、時時都要抓緊時間拍攝、趕場、拍影片再剪片，所以沒有時間特別踩點餐廳、都是就近吃活動附近的餐廳。印象吃了很多在中央車站或是大教堂區得亞洲餐廳，但都不正統(笑)，在國外特別能感受到自己真的是個亞洲胃，也是非常有趣的感受。記得剛好中秋節團隊就想應景吃烤肉，居然吃到華人開的韓國料理店，或是華人開的日料店，也吃過味道對亞洲人不太習慣的連鎖拉麵店，所以歐洲行的慶功宴團隊都一致同意選擇小籠包!

在餐廳邊工作邊用餐 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

美味的千層麵， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

其實時裝周不僅只有看秀而已，還有品牌活動跟秀後的ReSee展覽等等諸多活動，實際上的時裝周比大眾想像、有更多元的活動同時舉行，尤其秀後ReSee能仔細看到的細節，更是不容錯過。多元的品牌活動有不同的視覺體驗跟感受，初見的當下有點眼花撩亂，每每透過品牌公關介紹後，又令我不得不為設計巧思再次驚豔。

Jimmy Choo這次的新品展示非常有未來感， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

在Giuseppe Zanotti幸運與設計師本人交談，真的非常榮幸有機會跟他交談， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

在GUCCI的ReSee能近距離的看到秀服細節， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

在Valextra的米蘭旗艦店， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

Tod's的米蘭辦公室就像博物館般的精美，也很感謝來自亞洲的公關為我們詳細的解說設計理念， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

回顧有很多活動都是以市中心的大教堂區、或是在米蘭的精品街區的品牌旗艦店辦活動，像是很多人出國喜歡買的goyard在米蘭僅此一間也在這邊，附近還有valextra旗艦店，在不遠處也是Tod's辦公室，我們看完ReSee時還幸運與日本代言人榮倉奈奈擦肩而過呢!因為不少活動多在米蘭精華地帶舉行，我也趁機會吃到不少Gelato跟美味的pizza、義大利麵工作忙碌之餘還是很有口福的～

飯店在中央車站旁邊，還能看到可愛的路面電車，超級復古 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。 書店看起來超有fu的 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

Gelato一定要點開心果口味 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

時裝周的一切真的還有很多很多想跟讀者們分享、但礙於字數真的是分享不完！

還有一件事特別有趣又哭笑不得的事想跟讀者分享，這次米蘭時裝周遇到罷工，雖然事前有預告捷運的罷工日跟時段、但詳細的罷工路線則是早上才會公布。時裝周期間本身的交通情況就處於非常嚴峻的狀態，尖峰時段的路況更是平均需要花費30分鐘、再加上罷工，原以為提前1小時出門的就能解決這個困境，沒想到我們居然遇到Uber叫車，發生車子被搶走的狀況!!

事發當下還記得穿著高跟鞋美美的、看著經紀人追著等了半小時的Uber跑了整整一條街，再默默走回來改叫車資再翻2~3倍的尊榮優步。幸好最後的活動還是及時趕上，但萬萬沒想到在歐洲不只要小心錢包、小心手機，甚至連預約Uber也會被搶呢...當時時間很趕又要重新叫車又重新被塞在車陣中的沉默，真的是苦到令人笑出來呢。

雖然有不可預期的狀況，但團隊也有一起抽空去威尼斯快閃半日遊，在拍攝作品的同時，也走馬看花的體驗浪漫的威尼斯風情，能在有限的時間中完成拍攝，回想起歐洲行真的是件不可能的任務，也萬幸大家都平平安安、開心地完成許多工作。

威尼斯時天氣真的超級好，但後來在米蘭就常下雨， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

來到威尼斯一定要坐貢多拉 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

以上就是我的時裝周遊記啦~短短的一周就像在國外待半個月一樣，真的換了很多套造型！有人如果算出來我在歐洲期間換了幾套造型、歡迎留言告訴我!回來後，我也覺得在時間控管上能夠更快抓緊節奏，處理繁瑣的小細節，有效的利用時間完成造型準備。

時裝周真的是件累得很過癮的體驗，不僅讓我視野拓展，也吸取了非常多的經驗，讓我有更多的動力持續經營自己。接下來女團跟個人方面都有不同的計劃即將公開，希望大家能期待我後續的分享，下次見。

令人難忘的米蘭時裝周， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

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