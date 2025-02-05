快訊

日本旅遊急病恐天價醫療費 林氏璧建議抵達後可考慮1保險

Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時戶外K歌不中斷 還能當看片神器

彌補了辜汪之憾 辜嚴倬雲08年會陳雲林兩岸交流名留青史

不只有看秀！累得很過癮 走馬看花勇闖「米蘭時裝週」－利善榛

聯合新聞網／ 時尚風潮˙微旅行
圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

嗨！大家好，我是利善榛！

今天換到不同平台來跟大家問候啦！先前跟大家分享過個人社群單元的『姐妹榛心話』、『榛的說走就走』，這次要跟大家分享的是我去參加米蘭時裝周的遊記！

去年同是HUR+團員的佟凱玲要準備去第三次時裝周時，我曾隨口問過她準備的事、沒想到這次我也能去米蘭呢！行程雖決定匆促，也幸運在有經驗的團隊安排下做好各項的準備，剛好凱玲的學姊-宋蘋恩這次也會去米蘭，她也分享我很多的行程準備的秘訣～

第一次的威尼斯，天氣超好 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
第一次的威尼斯，天氣超好 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

在時裝周期間有很多活動跟蘋恩一起，粉絲說我們很像姊妹，跑活動時蘋恩也像姊姊一樣幫我 ，真的很謝謝她 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
在時裝周期間有很多活動跟蘋恩一起，粉絲說我們很像姊妹，跑活動時蘋恩也像姊姊一樣幫我 ，真的很謝謝她 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

作為加入女團後的首次歐洲長途旅程，在準備的心境跟空服員的執勤準備有很多不同、還問過團隊要不要帶快煮鍋（到底多怕餓到 XD）。

還要額外準備臨時的活動出席搭配的服裝、或是想在國外拍攝的造型跟各種妝髮道具；回想起來那時候在事前花了很多時間討論各種細節呢。詳細整理行李的工程，有拍成短影片紀錄在社群、有興趣的讀者可以去我的IG看看!

參加WEEKEND MaxMara派對時場地辦在Giacomo Arengario能看到不一樣的大教堂景觀，現在看到照片還能想起自己當時雀躍的心情呢！ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
參加WEEKEND MaxMara派對時場地辦在Giacomo Arengario能看到不一樣的大教堂景觀，現在看到照片還能想起自己當時雀躍的心情呢！ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

出發前在機場check in時發生一件很有意思的小故事，因為搭乘長榮的米蘭直航班機，剛好以前執勤教官的女兒來跟我打招呼，先是被認出來很開心、更開心教官的女兒也成為飛行工作者的一份子！其實從歐洲回台後、我也被母校長榮大學邀請回去演講，分享自己的工作經驗，這次歐洲行也尤其讓我有集大成的感覺呢。

擠時間的威尼斯快閃 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
擠時間的威尼斯快閃 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

由於是第一次的時裝周，米蘭期間的大、小活動體驗對我來說都是既新鮮又充滿期待。雖然忙的時候，會有3~4個活動要趕場換造型，也有許多待辦事項要在零星時間內完成，也因為過去曾經是飛行工作者，相較時差的問題並沒有困擾我。來歐洲前團隊都有貼心的提醒我要保留體力、避免感冒。時裝周體驗下來真的很累，但可以跟許多國際時尚工作者交流、拓展新世界的雀躍也讓我覺得累得很過癮，真的是非常珍貴的經驗！

因為住中央火車站附近，前往威尼斯的交通十分便利， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
因為住中央火車站附近，前往威尼斯的交通十分便利， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

飯店附近的可頌超級好吃 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
飯店附近的可頌超級好吃 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

回到最期待時裝周的事，最印象深刻的莫過於得到MaxMara 秀票的事。MaxMara也是我私底下非常喜歡品牌，拿到秀票的當下，看到信封上有自己的名字、再到進會場的那一刻真的讓我非常的感動。秀後的ReSee展覽能一次看到: MaxMara / SPORTMAX / Weekend MaxMara / MAX&Co，共4個品牌，令人大飽眼福，不僅能看到秀服細節，在MaxMara展間甚至還能看到靈感來源的草稿呢！

在MaxMara秀場外時街拍照，這次收到品牌非常多的照顧 ， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
在MaxMara秀場外時街拍照，這次收到品牌非常多的照顧 ， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

MAX&CO presentation是開啟我時裝周的第一個活動， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
MAX&CO presentation是開啟我時裝周的第一個活動， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

另一場觀秀Tokyo James的體驗，則是有非常鮮活的民族特色、秀場上的音樂律動感都非常的令人忍不住期待節奏的律動，能接觸跟亞洲不同風格的時尚，讓我覺得時裝周充滿各種天馬行空的活潑氣息。

Versace ReSee辦在品牌Show room，能看到非常多的秀服， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
Versace ReSee辦在品牌Show room，能看到非常多的秀服， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

因為時間緊湊、時時都要抓緊時間拍攝、趕場、拍影片再剪片，所以沒有時間特別踩點餐廳、都是就近吃活動附近的餐廳。印象吃了很多在中央車站或是大教堂區得亞洲餐廳，但都不正統(笑)，在國外特別能感受到自己真的是個亞洲胃，也是非常有趣的感受。記得剛好中秋節團隊就想應景吃烤肉，居然吃到華人開的韓國料理店，或是華人開的日料店，也吃過味道對亞洲人不太習慣的連鎖拉麵店，所以歐洲行的慶功宴團隊都一致同意選擇小籠包!

在餐廳邊工作邊用餐 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
在餐廳邊工作邊用餐 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

美味的千層麵， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
美味的千層麵， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

其實時裝周不僅只有看秀而已，還有品牌活動跟秀後的ReSee展覽等等諸多活動，實際上的時裝周比大眾想像、有更多元的活動同時舉行，尤其秀後ReSee能仔細看到的細節，更是不容錯過。多元的品牌活動有不同的視覺體驗跟感受，初見的當下有點眼花撩亂，每每透過品牌公關介紹後，又令我不得不為設計巧思再次驚豔。

Jimmy Choo這次的新品展示非常有未來感， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
Jimmy Choo這次的新品展示非常有未來感， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

在Giuseppe Zanotti幸運與設計師本人交談，真的非常榮幸有機會跟他交談， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
在Giuseppe Zanotti幸運與設計師本人交談，真的非常榮幸有機會跟他交談， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

在GUCCI的ReSee能近距離的看到秀服細節， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
在GUCCI的ReSee能近距離的看到秀服細節， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

在Valextra的米蘭旗艦店， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
在Valextra的米蘭旗艦店， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

Tod's的米蘭辦公室就像博物館般的精美，也很感謝來自亞洲的公關為我們詳細的解說設計理念， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
Tod's的米蘭辦公室就像博物館般的精美，也很感謝來自亞洲的公關為我們詳細的解說設計理念， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

回顧有很多活動都是以市中心的大教堂區、或是在米蘭的精品街區的品牌旗艦店辦活動，像是很多人出國喜歡買的goyard在米蘭僅此一間也在這邊，附近還有valextra旗艦店，在不遠處也是Tod's辦公室，我們看完ReSee時還幸運與日本代言人榮倉奈奈擦肩而過呢!因為不少活動多在米蘭精華地帶舉行，我也趁機會吃到不少Gelato跟美味的pizza、義大利麵工作忙碌之餘還是很有口福的～

飯店在中央車站旁邊，還能看到可愛的路面電車，超級復古 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
飯店在中央車站旁邊，還能看到可愛的路面電車，超級復古 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
書店看起來超有fu的 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
書店看起來超有fu的 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

Gelato一定要點開心果口味 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
Gelato一定要點開心果口味 ! 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

時裝周的一切真的還有很多很多想跟讀者們分享、但礙於字數真的是分享不完！

還有一件事特別有趣又哭笑不得的事想跟讀者分享，這次米蘭時裝周遇到罷工，雖然事前有預告捷運的罷工日跟時段、但詳細的罷工路線則是早上才會公布。時裝周期間本身的交通情況就處於非常嚴峻的狀態，尖峰時段的路況更是平均需要花費30分鐘、再加上罷工，原以為提前1小時出門的就能解決這個困境，沒想到我們居然遇到Uber叫車，發生車子被搶走的狀況!!

事發當下還記得穿著高跟鞋美美的、看著經紀人追著等了半小時的Uber跑了整整一條街，再默默走回來改叫車資再翻2~3倍的尊榮優步。幸好最後的活動還是及時趕上，但萬萬沒想到在歐洲不只要小心錢包、小心手機，甚至連預約Uber也會被搶呢...當時時間很趕又要重新叫車又重新被塞在車陣中的沉默，真的是苦到令人笑出來呢。

雖然有不可預期的狀況，但團隊也有一起抽空去威尼斯快閃半日遊，在拍攝作品的同時，也走馬看花的體驗浪漫的威尼斯風情，能在有限的時間中完成拍攝，回想起歐洲行真的是件不可能的任務，也萬幸大家都平平安安、開心地完成許多工作。

威尼斯時天氣真的超級好，但後來在米蘭就常下雨， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
威尼斯時天氣真的超級好，但後來在米蘭就常下雨， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

來到威尼斯一定要坐貢多拉 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
來到威尼斯一定要坐貢多拉 ~ 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

以上就是我的時裝周遊記啦~短短的一周就像在國外待半個月一樣，真的換了很多套造型！有人如果算出來我在歐洲期間換了幾套造型、歡迎留言告訴我!回來後，我也覺得在時間控管上能夠更快抓緊節奏，處理繁瑣的小細節，有效的利用時間完成造型準備。

時裝周真的是件累得很過癮的體驗，不僅讓我視野拓展，也吸取了非常多的經驗，讓我有更多的動力持續經營自己。接下來女團跟個人方面都有不同的計劃即將公開，希望大家能期待我後續的分享，下次見。

令人難忘的米蘭時裝周， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。
令人難忘的米蘭時裝周， 圖 / 利善榛CindyLi 攝影 - 微風國際提供。

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「利善榛CindyLi」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn 走跳世界」

展覽 歐洲 米蘭 長榮

時尚風潮˙微旅行

追蹤

延伸閱讀

澳網／46站大滿貫終奪首冠史上第3漫長 凱絲淚謝團隊為她注入信念

北漂聚集地 新北罷團助搜集花蓮、金門、雲林提議書

影／黃偉哲高鐵站送紅包 林俊憲、陳亭妃團隊拚場爭取支持

民眾抱回西螺福興宮光明燈造型抱枕 當晚即夢見媽祖直呼「神奇」

相關新聞

不只有看秀！累得很過癮 走馬看花勇闖「米蘭時裝週」－利善榛

由於是第一次的時裝周，米蘭期間的大、小活動體驗對我來說都是既新鮮又充滿期待。雖然忙的時候，好幾天會有3~4個活動要趕場換造型，或是有許多待辦事項要在零星時間完成。來歐洲前團隊都有貼心的提醒我要保留體力、尤其要避免感冒。時裝周體驗下來真的是件很累，但因為有珍貴的機會可以跟許多國際時尚工作者交流、能拓展新世界的雀躍也讓我覺得累得很過癮！

美學西班牙　共譜橫跨千年的建築與藝術圓舞曲

每一回旅行西班牙，當陽光灑滿伊比利亞半島，雙眼所及，每一座城市都彷彿跳起了一場建築與藝術的圓舞曲。在我的旅遊感知中，西班牙的古蹟與藝術文化不僅是歷史的見證，走進生活的美麗，更是創造力與美學的巔峰之作。

春季必訪的歐洲賞花景點大集合！跟上歐洲團旅欣賞「德國玫瑰&荷比法鬱金香」花海

超熱門的歐洲追花之旅你體驗過了嗎？AsiaYo 要來推薦幾組花季限定的歐洲賞花團體旅遊行程，從北歐三國的粉紅櫻花海，一路走到荷比法的鬱金香花園和德國百花島，這篇攻略幫你整理了歐洲有哪些必去的賞花景點或熱門拍照地，省下你安排行程的時間心力，只需要準備簡單行李就能輕鬆出發的歐洲跟團行程都在這！馬上一起看看吧~

《冰與火之歌》君臨城拍攝地　幸福城市中的貓咪天堂

克羅埃西亞南端的杜布羅夫尼克（Dubrovnik）以其中世紀古城牆和紅瓦建築聞名，有「亞得里亞海的珍珠」之稱，1979年被列為世界文化遺產，近幾年更因HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》在此取景而人氣竄升，劇中七大首都「君臨城」原型正是杜布羅夫尼克。

不能錯過的歐洲旅遊攻略大公開，走遍中西北歐的團體旅遊行程自由選！

歐洲必去的景點、美景實在太多好難選，貼心的 AsiaYo 今天為你挑選了6組精選歐洲團體旅遊行程，包括經典的荷比法團體旅遊路線還有中西歐跟團旅遊，不管是喜歡藝術建築或是自然美景的朋友，這篇攻略都能符合你的需求！繼續看下去就能找到最適合你的歐洲團體旅遊行程！話不多說，就讓我們馬上看下去！

精選TOP3暢玩德瑞團體路線！造訪浪漫童話新天鵝堡及阿爾卑斯山景，品嚐精釀啤酒及在地美食

說到中歐旅遊你會想到哪裡呢？這次要推薦的是絕對不能錯過的德瑞團體旅遊🙌🏻除了可以近距離欣賞充滿文藝復興遺跡的羅騰堡等德國童話古堡群外，還有絕對不能錯過瑞士的阿爾卑斯山脈，親身感受少女峰的壯麗景致，以及萊茵瀑布的冰涼水花✨超級豐富的行程真的讓人心動到不行🔥現在就跟著AsiaYo一起看下去吧～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。