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春季必訪的歐洲賞花景點大集合！跟上歐洲團旅欣賞「德國玫瑰&荷比法鬱金香」花海

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圖/AsiaYo提供
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超熱門的歐洲追花之旅你體驗過了嗎？AsiaYo 要來推薦幾組花季限定的歐洲賞花團體旅遊行程，從北歐三國的粉紅櫻花海，一路走到荷比法的鬱金香花園和德國百花島，這篇攻略幫你整理了歐洲有哪些必去的賞花景點或熱門拍照地，省下你安排行程的時間心力，只需要準備簡單行李就能輕鬆出發的歐洲跟團行程都在這！馬上一起看看吧~


💐 歐洲賞花團體旅遊懶人包

💐 荷比法賞花旅遊景點攻略

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💐 北歐賞花旅遊景點攻略

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💐 土耳其賞花旅遊景點攻略

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💐 德國賞花旅遊景點攻略

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今天介紹了精選的歐洲賞花跟團推薦，你還想找哪些歐洲團體旅遊行程呢？除了賞花之外，北歐夢幻極光跟團也很值得一去哦！再加碼推薦幾個春日限定花季行程：日本賞櫻跟團和韓國賞櫻團體旅遊，趁著花季溜走之前馬上出發，欣賞浪漫花海吧😍

延伸閱讀💐

【2025北歐三國跟團行程】人生必去3個北歐跟團行程，搭乘郵輪在美麗峽灣追尋幸運極光，來一趟浪漫北極圈之旅

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【2025歐洲旅遊方式比較攻略！】不藏私揭密歐洲跟團VS歐洲自由行VS半自由行旅行懶人包，還能帶你快速了解自己的旅遊屬性

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《冰與火之歌》君臨城拍攝地　幸福城市中的貓咪天堂

克羅埃西亞南端的杜布羅夫尼克（Dubrovnik）以其中世紀古城牆和紅瓦建築聞名，有「亞得里亞海的珍珠」之稱，1979年被列為世界文化遺產，近幾年更因HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》在此取景而人氣竄升，劇中七大首都「君臨城」原型正是杜布羅夫尼克。

不能錯過的歐洲旅遊攻略大公開，走遍中西北歐的團體旅遊行程自由選！

歐洲必去的景點、美景實在太多好難選，貼心的 AsiaYo 今天為你挑選了6組精選歐洲團體旅遊行程，包括經典的荷比法團體旅遊路線還有中西歐跟團旅遊，不管是喜歡藝術建築或是自然美景的朋友，這篇攻略都能符合你的需求！繼續看下去就能找到最適合你的歐洲團體旅遊行程！話不多說，就讓我們馬上看下去！

精選TOP3暢玩德瑞團體路線！造訪浪漫童話新天鵝堡及阿爾卑斯山景，品嚐精釀啤酒及在地美食

說到中歐旅遊你會想到哪裡呢？這次要推薦的是絕對不能錯過的德瑞團體旅遊🙌🏻除了可以近距離欣賞充滿文藝復興遺跡的羅騰堡等德國童話古堡群外，還有絕對不能錯過瑞士的阿爾卑斯山脈，親身感受少女峰的壯麗景致，以及萊茵瀑布的冰涼水花✨超級豐富的行程真的讓人心動到不行🔥現在就跟著AsiaYo一起看下去吧～

精選TOP3奧地利捷克團體旅遊路線！歐洲行程必訪布拉格／維也納知名景點一次暢玩，輕鬆走訪絕美小鎮和城堡

歐洲團體旅遊是近年來非常受歡迎的行程，今天 AsiaYo 精選了 3 個超人氣的奧捷團體旅遊，快來看看奧地利和捷克有哪些必訪的景點，和一定要體驗的文化活動吧！這趟旅程會帶你欣賞到壯麗的哈修塔特湖，還會帶你走訪古老的布拉格城堡和熊布朗宮，一起來跟著 AsiaYo 探索充滿魅力的奧捷吧～

威尼斯必訪花神咖啡！乘坐貢多拉船 享受浪漫氛圍

大家好，我是蘋恩，這一次又回到了我熟悉的時裝周分享遊記啦~ 這一次想要跟團隊挑戰米蘭+巴黎時裝周，很幸運地又有機會搭乘到直航的班機。目前參加時裝周已經是第三次了，第一次也很幸運地坐到直航，第二次則是

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