《冰與火之歌》君臨城拍攝地 幸福城市中的貓咪天堂
【圖／文：菜菜子】
菜菜子Erica Wu
攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road 」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。
克羅埃西亞南端的杜布羅夫尼克（Dubrovnik）以其中世紀古城牆和紅瓦建築聞名，有「亞得里亞海的珍珠」之稱，1979年被列為世界文化遺產，近幾年更因HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》在此取景而人氣竄升，劇中七大首都「君臨城」原型正是杜布羅夫尼克。但這座城市真正吸引我的主因，是數年前好友到當地拍下幾張貓照片並發布在社群平台，根據我的經驗，當一個平時不太留意貓的人能在旅途中遇見好幾隻貓，代表那地方一定很多貓！於是立刻在Google地圖為這城市標上愛心，上網搜尋當地的貓咪資訊和景點，並在2024年順利展開了巴爾幹半島尋貓之旅。
古城的親密夥伴與守護者
貓被視為杜布羅夫尼克最古老的居民，14世紀由老鼠身上跳蚤細菌引發的黑死病席捲整個歐洲，當時人們從國外引進貓咪並成功消滅鼠患，讓居民視貓為遏制疫情擴散的主要功臣之一，從此這座城市對貓的愛便延續至今，甚至在商店中也能看到許多貓咪主題相關的紀念品。古城外的海邊是眺望整個舊港的好去處，幸運的話也能遇見喵星人身影，更多時候牠們或在城區古蹟漫步，或懶洋洋躺在咖啡館椅子上曬太陽，過得悠閒自在。走在路上你會看到店家總擺放著貓糧和水碗，甚至我還看見一群貓貓聚集在巷弄旅館門口喵喵叫，過沒多久，便見到一位女士帶著貓糧和水出來餵食，這情景充分展現了當地人對貓咪的深厚感情。
幸福城市中的貓咪生活
杜布羅夫尼克的貓多數已結紮，非常習慣大量觀光客在身邊圍繞，不過，大多會和陌生人保持距離，所以如果不喜歡貓也別擔心，貓咪不會主動打擾。但如果你身上有貓糧或主動示好，部分貓咪還是會熱情回應，在腳邊蹭來蹭去，非常療癒。相較其他流浪動物數量較多的城市，動物往往面臨營養不良和健康不佳的問題，但在這座古城，貓咪看起來都很有活力。某天早上，巷弄中遇到一隻白貓不停朝我喵喵叫，於是在放有貓碗的住宅門口倒入自己攜帶的貓糧，這時住戶剛好拿著熱騰騰的咖啡走出來並和我聊了幾句。她非常熱情地告訴我，這些貓咪是屬於整個城市的，許多人會固定來餵食，帶貓咪結紮和看醫生，大家都非常愛護牠們。另外，我還遇到背著書包走路上學的學童，停下腳步輕撫坐在教堂門口的黑貓，幾分鐘後才依依不捨地離開，看來這裡的貓奴從小耳濡目染，對貓咪的疼愛儼然已成為生活的一部分。
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