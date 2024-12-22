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不能錯過的歐洲旅遊攻略大公開，走遍中西北歐的團體旅遊行程自由選！

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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歐洲必去的景點、美景實在太多好難選，貼心的 AsiaYo 今天為你挑選了6組精選歐洲團體旅遊行程，包括經典的荷比法團體旅遊路線還有中西歐跟團旅遊，不管是喜歡藝術建築或是自然美景的朋友，這篇攻略都能符合你的需求！繼續看下去就能找到最適合你的歐洲團體旅遊行程！話不多說，就讓我們馬上看下去！


🌲 北歐團體行程必逛景點攻略 🪶

北歐團體行程推薦 🪶

【經典北歐五國】冰島縮影、雙峽灣遊船、峽灣旅館景觀、雙跨國遊輪14日

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色

｜雙峽灣美景｜挪威充滿許多景色很漂亮的峽灣地形，像是著名的索格納峽灣蓋倫格峽灣，這兩座峽灣分別被稱為峽灣之王挪威之眼，光看名字就能感受到風景有多壯觀！

｜冰河近距離接觸｜北歐最豐富的就是冰河地形，行程裡還包含搭乘Troll Car精靈登山車，讓你可以深入約斯特達爾冰原布里斯達冰河探險！

｜火山岩洞探險｜前進冰島除了可以欣賞冰島縮影斯奈山半島的美景，居然還能進入火山熔岩洞穴探險，快來揭開冰島火山的神秘面紗吧！

💂 西歐團體行程必逛景點攻略 🪶

英國團體行程推薦 🪶

【冬遊英國】科玆窩鄉村、大英博物館、牛津劍橋、巨石陣、倫敦眼9日

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👓行程特色

市集尋美食｜你逛過曾經被評選為世界十大必逛的生鮮市集波羅市集嗎？超豐富的歐洲美食都在這裡買的到！如果你在12月出發英國的話，還能趕上限定的聖誕市集，享受濃厚的聖誕氣氛~

｜古老建築巡禮｜走訪拜伯利克姆堡等古老恬靜的石屋鄉村、充滿神祕色彩的巨石陣，還有歷史悠久的牛頓、劍橋雙學府，感受不同風格的英國文化與歷史痕跡~


荷比法團體行程推薦 🪶

【經典荷比法】美食觀光巴士、羊角村、布魯日古城、羅浮宮、雙遊船10日

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👓行程特色

｜雙遊船賞市景｜浪漫又充滿藝文氣息的塞納河左岸，還有位在荷蘭的綠色威尼斯羊角村，這些景色都只需要搭乘遊船就可以輕鬆欣賞，讓你從不同角度發現歐洲之美~

｜必訪景點全都有｜想到歐洲你會想去哪些地方玩呢？熱門打卡點羅浮宮玻璃金字塔艾菲爾鐵塔，還有桑斯安斯風車村布魯塞爾大廣場全都帶你走一遍，一次收集所有景點美照！

｜蜜月必去｜浪漫之都法國真的很適合蜜月去旅行~除了有豐富的美景和咖啡廳之外，行程還加碼贈送新人好禮馬卡龍😍

🏔️ 中歐團體行程必逛景點攻略 🪶

中歐團體行程推薦 🪶

【經典德瑞】少女峰、冰河列車、新天鵝堡、國王湖10日

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👓行程特色

｜享受山湖美景｜德國&瑞士的好山好水的是一生不能錯過的風景！除了可以搭乘黃金路線列車冰河列車雙鐵路賞瑞士最美山景，還能搭國王湖遊船感受置身畫中的悠美氛圍。

｜最美建築巡禮｜帶你參觀世界最美聖加倫修道院圖書館，還有浪漫巴洛克風城堡新天鵝堡，一次走訪所有中歐獨有的優雅建築景點~


【冬遊奧捷斯匈】國王湖遊船、四國首都、哈修塔特湖區、OUTLET、餐全包10日

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👓行程特色

｜一次攻略中歐四國｜選擇障礙不知道要去哪一個國家旅遊的朋友，這項旅遊行程絕對適合你，不管是維也納、布拉格或布達佩斯，熱門的景點一次帶你跑透透！

｜絕美湖景盛宴｜行程特別安排搭乘遊船，欣賞德奧邊境最美國王湖的美景！除此之外，還有在哈修塔特湖畔的仙境小鎮，夢幻美景讓你拍到停不下來~

｜古老城區巡禮｜中歐有許多充滿歷史的老城區，像是布拉格古城和被伏爾塔瓦河環繞的庫倫洛夫小鎮，讓你的旅程沉浸在耐人尋味的古典建築之美裡~

💃 南歐團體行程必逛景點攻略 🪶

西葡團體行程推薦 🪶

【旗艦西葡】雙點進出/AVE火車、阿爾罕布拉宮、高第建築巡禮、七晚五星13日

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👓行程特色

｜深度探索西葡｜除了安排搭乘西班牙AVE高速列車快速往返各個景點之外，還有當地的民俗歌舞表演以及豐富美食可以享用，讓你一次旅行就完整探索西葡魅力！

｜宮殿巡禮｜葡萄牙跟西班牙都有各自著名的皇室宮殿，像是阿爾罕布拉宮、馬德里皇宮佩納宮，融合了不同宗教文化的建築特色，不只外觀華麗也充滿獨特的風格色彩~


義大利團體行程推薦 🪶

【特選義大利】比薩斜塔登頂、五鄉地火車、童話天空之城、漫步威尼斯10日

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👓行程特色

｜動畫打卡熱點｜白露里治奧就像宮崎駿筆下繪出的天空之城，整座山城在朵朵白雲的環繞之下，看起來就像漂浮在空中城堡一樣奇幻又浪漫！

｜經典行程一把抓｜想到義大利絕對會提到威尼斯的貢多拉遊船羅馬競技場比薩斜塔，這些景點全都包含在行程之中！還會帶你登上比薩斜塔頂端，成市景觀一覽無遺！


今天整理了6組歐洲團體旅遊的路線推薦給你啦！你還想找哪些特色跟團行程嗎？現在AsiaYo上除了歐洲之外，也有豐富的日本團體旅遊跟韓國團體行程任你挑選！快上平台預訂行程，登入會員享優惠！

延伸閱讀 🪶

2025荷比法團體旅遊︱必收TOP3荷比法團體行程，此生必體驗巴黎&荷蘭遊船，欣賞塞納河/阿姆斯特丹/羊角村美景！

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說到中歐旅遊你會想到哪裡呢？這次要推薦的是絕對不能錯過的德瑞團體旅遊🙌🏻除了可以近距離欣賞充滿文藝復興遺跡的羅騰堡等德國童話古堡群外，還有絕對不能錯過瑞士的阿爾卑斯山脈，親身感受少女峰的壯麗景致，以及萊茵瀑布的冰涼水花✨超級豐富的行程真的讓人心動到不行🔥現在就跟著AsiaYo一起看下去吧～

精選TOP3奧地利捷克團體旅遊路線！歐洲行程必訪布拉格／維也納知名景點一次暢玩，輕鬆走訪絕美小鎮和城堡

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威尼斯必訪花神咖啡！乘坐貢多拉船 享受浪漫氛圍

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