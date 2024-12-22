不能錯過的歐洲旅遊攻略大公開，走遍中西北歐的團體旅遊行程自由選！

歐洲必去的景點、美景實在太多好難選，貼心的 AsiaYo 今天為你挑選了6組精選歐洲團體旅遊行程，包括經典的荷比法團體旅遊路線還有中西歐跟團旅遊，不管是喜歡藝術建築或是自然美景的朋友，這篇攻略都能符合你的需求！繼續看下去就能找到最適合你的歐洲團體旅遊行程！話不多說，就讓我們馬上看下去！





🌲 北歐團體行程必逛景點攻略 🪶

北歐團體行程推薦 🪶

【經典北歐五國】冰島縮影、雙峽灣遊船、峽灣旅館景觀、雙跨國遊輪14日

圖/AsiaYo提供

👓行程特色

｜雙峽灣美景｜挪威充滿許多景色很漂亮的峽灣地形，像是著名的索格納峽灣和蓋倫格峽灣，這兩座峽灣分別被稱為峽灣之王跟挪威之眼，光看名字就能感受到風景有多壯觀！

｜冰河近距離接觸｜北歐最豐富的就是冰河地形，行程裡還包含搭乘Troll Car精靈登山車，讓你可以深入約斯特達爾冰原和布里斯達冰河探險！

｜火山岩洞探險｜前進冰島除了可以欣賞冰島縮影斯奈山半島的美景，居然還能進入火山熔岩洞穴探險，快來揭開冰島火山的神秘面紗吧！

💂 西歐團體行程必逛景點攻略 🪶

英國團體行程推薦 🪶

【冬遊英國】科玆窩鄉村、大英博物館、牛津劍橋、巨石陣、倫敦眼9日

圖/AsiaYo提供

👓行程特色

｜市集尋美食｜你逛過曾經被評選為世界十大必逛的生鮮市集的波羅市集嗎？超豐富的歐洲美食都在這裡買的到！如果你在12月出發英國的話，還能趕上限定的聖誕市集，享受濃厚的聖誕氣氛~

｜古老建築巡禮｜走訪拜伯利或克姆堡等古老恬靜的石屋鄉村、充滿神祕色彩的巨石陣，還有歷史悠久的牛頓、劍橋雙學府，感受不同風格的英國文化與歷史痕跡~





荷比法團體行程推薦 🪶

【經典荷比法】美食觀光巴士、羊角村、布魯日古城、羅浮宮、雙遊船10日

圖/AsiaYo提供

👓行程特色

｜雙遊船賞市景｜浪漫又充滿藝文氣息的塞納河左岸，還有位在荷蘭的綠色威尼斯羊角村，這些景色都只需要搭乘遊船就可以輕鬆欣賞，讓你從不同角度發現歐洲之美~

｜必訪景點全都有｜想到歐洲你會想去哪些地方玩呢？熱門打卡點羅浮宮玻璃金字塔、艾菲爾鐵塔，還有桑斯安斯風車村和布魯塞爾大廣場全都帶你走一遍，一次收集所有景點美照！

｜蜜月必去｜浪漫之都法國真的很適合蜜月去旅行~除了有豐富的美景和咖啡廳之外，行程還加碼贈送新人好禮馬卡龍😍

🏔️ 中歐團體行程必逛景點攻略 🪶

中歐團體行程推薦 🪶

【經典德瑞】少女峰、冰河列車、新天鵝堡、國王湖10日

圖/AsiaYo提供

👓行程特色

｜享受山湖美景｜德國&瑞士的好山好水的是一生不能錯過的風景！除了可以搭乘黃金路線列車、冰河列車雙鐵路賞瑞士最美山景，還能搭國王湖遊船感受置身畫中的悠美氛圍。

｜最美建築巡禮｜帶你參觀世界最美聖加倫修道院圖書館，還有浪漫巴洛克風城堡新天鵝堡，一次走訪所有中歐獨有的優雅建築景點~





【冬遊奧捷斯匈】國王湖遊船、四國首都、哈修塔特湖區、OUTLET、餐全包10日

圖/AsiaYo提供

👓行程特色

｜一次攻略中歐四國｜選擇障礙不知道要去哪一個國家旅遊的朋友，這項旅遊行程絕對適合你，不管是維也納、布拉格或布達佩斯，熱門的景點一次帶你跑透透！

｜絕美湖景盛宴｜行程特別安排搭乘遊船，欣賞德奧邊境最美國王湖的美景！除此之外，還有在哈修塔特湖畔的仙境小鎮，夢幻美景讓你拍到停不下來~

｜古老城區巡禮｜中歐有許多充滿歷史的老城區，像是布拉格古城和被伏爾塔瓦河環繞的庫倫洛夫小鎮，讓你的旅程沉浸在耐人尋味的古典建築之美裡~

💃 南歐團體行程必逛景點攻略 🪶

西葡團體行程推薦 🪶

【旗艦西葡】雙點進出/AVE火車、阿爾罕布拉宮、高第建築巡禮、七晚五星13日

圖/AsiaYo提供

👓行程特色

｜深度探索西葡｜除了安排搭乘西班牙AVE高速列車快速往返各個景點之外，還有當地的民俗歌舞表演以及豐富美食可以享用，讓你一次旅行就完整探索西葡魅力！

｜宮殿巡禮｜葡萄牙跟西班牙都有各自著名的皇室宮殿，像是阿爾罕布拉宮、馬德里皇宮和佩納宮，融合了不同宗教文化的建築特色，不只外觀華麗也充滿獨特的風格色彩~





義大利團體行程推薦 🪶

【特選義大利】比薩斜塔登頂、五鄉地火車、童話天空之城、漫步威尼斯10日

圖/AsiaYo提供

👓行程特色

｜動畫打卡熱點｜白露里治奧就像宮崎駿筆下繪出的天空之城，整座山城在朵朵白雲的環繞之下，看起來就像漂浮在空中城堡一樣奇幻又浪漫！

｜經典行程一把抓｜想到義大利絕對會提到威尼斯的貢多拉遊船、羅馬競技場和比薩斜塔，這些景點全都包含在行程之中！還會帶你登上比薩斜塔頂端，成市景觀一覽無遺！





今天整理了6組歐洲團體旅遊的路線推薦給你啦！你還想找哪些特色跟團行程嗎？現在AsiaYo上除了歐洲之外，也有豐富的日本團體旅遊跟韓國團體行程任你挑選！快上平台預訂行程，登入會員享優惠！

延伸閱讀 🪶

2025荷比法團體旅遊︱必收TOP3荷比法團體行程，此生必體驗巴黎&荷蘭遊船，欣賞塞納河/阿姆斯特丹/羊角村美景！

2025德瑞團體旅遊推薦｜精選TOP3暢玩德瑞團體路線，造訪浪漫童話新天鵝堡及阿爾卑斯山景，品嚐精釀啤酒及在地美食！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」