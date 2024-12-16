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精選TOP3暢玩德瑞團體路線！造訪浪漫童話新天鵝堡及阿爾卑斯山景，品嚐精釀啤酒及在地美食

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圖/AsiaYo提供
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⛰️ 德瑞必去景點＆體驗懶人包 ⛰️

  • 🇩🇪德國旅遊：以精釀啤酒、德國豬腳等美食著稱，兼具工藝技術與人文歷史的國家！

  • 🇨🇭瑞士旅遊以阿爾卑斯山脈、精緻巧克力等聞名，是獨立於歐盟的中立國家！

【⛸️ 經典德瑞跟團旅遊行程推薦 🏔️】

【早鳥經典德瑞10日】經典瑞士雙峰、童話古堡巡禮

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【⛸️ 德瑞跟團旅遊x無自費餐推薦 🏔️】

歐洲跟團旅遊：雙峰德瑞11日】圖恩湖遊船、德國童話鎮、餐全包

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