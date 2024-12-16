精選TOP3暢玩德瑞團體路線！造訪浪漫童話新天鵝堡及阿爾卑斯山景，品嚐精釀啤酒及在地美食
說到中歐旅遊你會想到哪裡呢？這次要推薦的是絕對不能錯過的德瑞團體旅遊🙌🏻除了可以近距離欣賞充滿文藝復興遺跡的羅騰堡等德國童話古堡群外，還有絕對不能錯過瑞士的阿爾卑斯山脈，親身感受少女峰的壯麗景致，以及萊茵瀑布的冰涼水花✨超級豐富的行程真的讓人心動到不行🔥現在就跟著AsiaYo一起看下去吧～
⛰️ 德瑞必去景點＆體驗懶人包 ⛰️
- 🇩🇪德國旅遊：以精釀啤酒、德國豬腳等美食著稱，兼具工藝技術與人文歷史的國家！
- 🇨🇭瑞士旅遊：以阿爾卑斯山脈、精緻巧克力等聞名，是獨立於歐盟的中立國家！
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看完這次的精選德瑞跟團行程後，你是不是也對歐洲跟團旅行更心動了呢？年末將至，趕快帶上喜歡的人一起去聖誕跨年之旅吧🎄站上還有超多歐洲多國旅遊行程供你參考，讓你一次玩個盡興！現在就快上AsiaYo看看，尋找你喜歡的旅行吧！
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