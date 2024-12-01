精選TOP3奧地利捷克團體旅遊路線！歐洲行程必訪布拉格／維也納知名景點一次暢玩，輕鬆走訪絕美小鎮和城堡
歐洲團體旅遊是近年來非常受歡迎的行程，今天 AsiaYo 精選了 3 個超人氣的奧捷團體旅遊，快來看看奧地利和捷克有哪些必訪的景點，和一定要體驗的文化活動吧！這趟旅程會帶你欣賞到壯麗的哈修塔特湖，還會帶你走訪古老的布拉格城堡和熊布朗宮，一起來跟著 AsiaYo 探索充滿魅力的奧捷吧～
🏰奧捷旅遊必訪行程
🗝️經典奧捷團體旅遊行程推薦
【經典奧捷10日】四晚五星、熊布朗宮、布拉格城堡、庫倫諾夫、鹽礦
👓行程特色
- 🏰探索絕美雙宮：一次走訪奧地利著名的熊布朗宮和霍夫堡宮，感受歷經數百年的建築魅力，穿越回到王朝的時代，親眼目睹一定會很震撼！
- ✨走訪特色小鎮：說到捷克的魅力，絕對會提到古老的小鎮！卡羅維瓦利是著名的溫泉小鎮，而特奇小鎮則是因木造建築而知名，都是必訪的景點～
🗝️奧捷多國團體旅遊行程推薦
【冬遊奧捷斯匈10日】國王湖遊船、四國首都、哈修塔特湖區
👓行程特色
- 🚢必遊經典雙湖：歐洲有很多漂亮的湖景，其中哈修塔特湖區被稱為「世界最美的小鎮」，也可以搭乘船隻遊覽國王湖，欣賞壯闊又清澈的湖泊～
- 🎵感受音樂之美：奧地利的薩爾斯堡是電影《真善美》的拍攝場景，也是音樂之神莫札特的故鄉，這裡有很多音樂廳和劇院等著你來參訪！
【感恩奧捷斯9日】維也納神奇莫札特體驗館、布拉格旅遊、哈修塔特
👓行程特色
- ✨探究建築之美：布拉格有「建築博物館」之稱，無論是具代表性的歷史中心，還是有名的布拉格城堡區都值得一訪，慢慢探究這些建築的美感～
- 🪄走進童話世界：庫倫洛夫被聯合國列為世界文化遺產，不管是道路、教堂還是一般建築都很美，走在這裡就彷彿走進童話世界當中！
希望這篇文章有幫助你找到喜歡的奧捷團體旅遊行程～如果你喜歡歐洲建築和自然風情，也很推薦你可以參加一次走訪知名景點的荷比法團體旅遊和德瑞團體旅遊，也都是很棒的選擇喔！歐洲除了山水美景，還有北歐夢幻極光團體旅遊也是此生必訪的浪漫行程！
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