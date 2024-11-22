快訊

12強Live／2局下陳柏清投保送後連解決3人 中華0：0美國

台灣寶可夢中心聖誕節大戰推22樣皮卡丘新品！「極品醜毛衣」太Q必買

不只必勝客！ 台灣「達美樂」也漲價了 5款披薩「最多貴30元」

奢享鐵路旅行！Belmond推出英格蘭豪華臥鋪列車 「The Britannic Explorer 」2025年7月首亮相

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：Belmond／提供
圖：Belmond／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】Belmond（貝夢德）將推出穿越英格蘭和威爾斯首列豪華臥鋪列車 Britannic Explorer, A Belmond Train，United Kingdom，該輛列車將於2025年7月首次亮相。

The Britannic Explorer 列車雅致的 BAR 空間。　圖：Belmond／提供
The Britannic Explorer 列車雅致的 BAR 空間。　圖：Belmond／提供

這列開創性的列車將經典鐵路旅行與當代英國美食、文化風尚相互結合，掀開了非凡「慢旅行」的新篇章。知名主廚 Simon Rogan 將傾力為客人打造精致用餐體驗，他以創新的的烹飪方法和其餐廳的卓越品質享有盛譽，他在全球開設的餐廳共獲頒八顆米其林星和兩顆米其林星綠星；他名下備受贊譽的 L ’enclume 餐廳是其烹飪理念的亮點。

列車的康養套房提供旨在放鬆和煥活身心的療法，而精心設計的文化節目則邀請旅客探索英國的文化的精髓，以別樣視角探索這個國家的一些隱秘瑰寶。

▲The Britannic Explorer 列車設有18個車廂，精致而舒適。　圖：Belmond／提供
▲The Britannic Explorer 列車設有18個車廂，精致而舒適。　圖：Belmond／提供

Britannic Explorer 從倫敦啟程，提供三晚的旅程，精選三條回味悠長的路線，穿越康瓦爾（Cornwall）、湖區（The Lake District）和威爾斯（Wales），客人將一路飽覽壯美的自然景觀。

白天，客人可以選擇由導游帶領，下車體驗各種游覽活動，感受每個目的地豐富多彩的人文歷史和美景。晚上，乘客可以在觀景車廂內以植物為靈感的酒吧放鬆休閒，這裏將成為 Britannic Explorer 充滿活力的社交中心。

▲The Britannic Explorer 列車的專屬 SPA 空間。　圖：Belmond／提供
▲The Britannic Explorer 列車的專屬 SPA 空間。　圖：Belmond／提供

在路線規劃上，旅客可以將兩個地區的旅程合二為一：星期五至星期一遊覽康瓦爾和湖區，星期一至星期四遊覽威爾斯。

打造大不列顛上的流動美景之窗

著名的倫敦設計工作室 Albion Nord 為豪華設計樹立了新標準，創造出寧靜優雅的列車車廂，盡顯英國魅力。色調的靈感來自於寬大的落地窗外令人嘆為觀止的自然世界，傳統圖案搭配奇趣細節，營造出寧靜又充滿活力的環境。

Britannic Explorer 設有18個車廂，精致而舒適。3個豪華套房和15個套房均在英國精心打造和設計，讓客人的旅程體驗與目的地一樣非凡。在英國蜿蜒的海岸線和崇山峻嶺映襯下，乘客無論在是如家般溫馨的私密車廂、在列車水療中心放松休憩，還是在酒吧和餐車品味美酒佳肴，每一刻都化作一場視覺盛宴。

▲The Britannic Explorer 列車上，餐飲部份由享有盛譽的餐廳運營者Simon Rogan 精心設計。　圖：Belmond／提供
▲The Britannic Explorer 列車上，餐飲部份由享有盛譽的餐廳運營者Simon Rogan 精心設計。　圖：Belmond／提供

英國美食新視角

Britannic Explorer 上的餐飲由享有盛譽的餐廳運營者Simon Rogan 精心設計，他是英國「從農場到餐桌」倡議富有遠見的領導者。Rogan的菜單將以時令、可持續的食材為主題，食材均從當地採購，以展現英國不同地區的豐饒物產。三條路線都有定制下午茶、午餐和晚餐菜單，突出當地最優質的特色美食，每一餐都將英國的烹飪傳統體現得淋漓盡致。

談到此次合作，Simon Rogan 分享道，「對我來說，真正的奢華在於朴實無華的食材、用心種植、尊重它們周圍的環境，在最好的時節採摘。在我所有的餐廳裏，通常使用當地的食材，我們與英國的種植戶和供應商合作，我們都對土地和自然界中的元素有很深的情結。這個理念讓我們的美食與食材的生長環境產生了共鳴，我很高興在 Britannic Explorer 推出之際帶來這一理念，讓每一道菜體現出英國的多樣地貌。我希望每位乘客在享受美食的同時，還能感受到菜品與旅程之間的聯系，在列車上度過美妙難忘的時光。」

酒吧受維多利亞時代的藥劑師啟發，營造出雅致愜意的氛圍。客人可以在這裏品嘗到從植物中汲取靈感的創新雞尾酒，還有各種精選手工杜松子酒和精釀啤酒，都是英國獨立釀酒廠和啤酒廠的精品。

▲The Britannic Explorer 列車的絕佳視野餐廳空間。　圖：Belmond／提供
▲The Britannic Explorer 列車的絕佳視野餐廳空間。　圖：Belmond／提供

在如夢似幻的風景中來一場文化大冒險

Britannic Explorer 以全新視角帶領客人遊覽英格蘭和威爾斯，為客人提供該獨一無二的旅程和獨家遊覽一些標誌性目的地。客人可以身臨其境地參觀世界一流的畫廊、令人嘆為觀止的國家公園和歷史悠久的城市。

旅程亮點包括私人遊覽知名的 Hauser & Wirth Somerset、在 Da Costa 餐廳享用晚餐，在導遊帶領下在風景如畫的威爾斯漫步，在湖區迷人的風景中野外游泳，參觀康瓦爾的彭贊斯（Tremenheere）雕塑園。

Belmond 列車和遊輪副總裁 Gary Franklin 表示:「我們無比自豪地推出這趟革命性的全新列車，它進一步提升 Belmond 在全球奢華火車旅行體驗中的領先地位。Britannic Explorer 將帶來真正的無與倫比的旅程；它將帶乘客遊覽蜿蜒的康瓦爾海岸線、斯諾登尼亞（Snowdonia）人煙稀少的國家公園以及浩瀚的湖區，打造前所未有的體驗。

我們很榮幸能迎來知名主廚 Simon Rogan 烹飪美食。他的創作理念開啟了一場美食之旅，與列車的冒險精神相得益彰，盡展英國的豐饒物產，突顯了沿途的本地特產。」

為 Belmond 在英國的精彩絕倫的體驗組合添磚加瓦

Belmond 在英國擁有備受贊譽的雅致列車和歷史悠久的酒店，Britannic Explorer 進一步提升了該資產組合。其中，標志性的British Pullman, A Belmond Train, England 以優雅的藝術裝飾設計和令人難忘的一日游著稱；Royal Scotsman, A Belmond Train, Scotland 則是英國僅有的、穿越高地的奢華旅行臥鋪列車。

Belmond的精品酒店－The Cadogan, A Belmond Hotel, London 距離倫敦維多利亞站僅 20 分鐘，方便客人在搭乘火車前後住宿，猶如這座首都中的一處寧靜綠洲。湖區路線途經科茲窩（Cotswolds）時，Britannic Explorer 將獨家經停米芝蓮二星級莊園酒店和餐廳－Le Manoir aux Quat’Saisons, A Belmond Hotel, Oxfordshire。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國家公園 英國 酒吧

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

電動車賣不過比亞迪 福特想在歐洲裁員4,000人

彭博：烏克蘭首度對俄國領土發射英國「暴風影」飛彈

譯者游騰緯翻譯「山瘟」 帶原住民文學走進英語世界

俄稱降低核武使用門檻 美不意外、無意跟進

相關新聞

【2025北歐夢幻極光旅遊團】TOP3冰島極光跟團行程，走訪聖誕老人村、搭上馴鹿雪橇欣賞極光！

走過路過不能錯過～此生必去的北歐極光主題旅遊，在每年的12月到3月是觀賞的好時機，螢幕前的你，如果也想一睹極光的風采，那就快跟著AsiaYo來一趟冰島極光跟團遊吧！在冰島體驗傳統的捕蟹活動，品嘗美味的帝王蟹😍還有傳說中的「藍色冰洞」，真的令人嘆為觀止。如果你也想來體驗，快跟著AsiaYo一起來看有哪些極光跟團旅遊吧~

奢享鐵路旅行！Belmond推出英格蘭豪華臥鋪列車 「The Britannic Explorer 」2025年7月首亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】Belmond（貝夢德）將推出穿越英格蘭和威爾斯首列豪華臥鋪列車 Britannic Explorer, A Belmond Train，United Kingdom，該輛列車

2025春節出國歐洲旅遊推薦！西歐/南歐經典必逛景點一次看，還有專屬早鳥優惠

過年放假旅遊這麼好的時機，肯定要來一趟歐洲跟團之旅好好放鬆、犒賞辛苦了一年的自己吧✨不論是西歐、南歐都超有特色之外，行程安排更是豐富有趣，即使和台灣有著不一樣的習俗與文化，新年新氣象的喜悅是到處都在的！快跟著AsiaYo的腳步一起出發2025春節歐洲跟團旅遊！

Top 3 歐洲半自由行跟團路線推薦！保證含一日自由時間，還幫你把麻煩的交通住宿問題一次搞定

想要深度探索法國羅浮宮內的國際名作或是花個時間好好在熊布朗宮內走走嗎？那非常推薦你參加歐洲半自由行跟團旅程！這個旅遊類型比起常見的南歐跟團旅遊和西歐跟團旅遊，除了幫大家把麻煩的交通住宿問題都搞定之外，還可以運用一天的自由時間深度探索當地。是不是聽起來蠻不錯的呀~現在就和AsiaYo出發看看今天的介紹吧！

歐洲大巡遊！搭乘「夢幻河輪」 輕鬆優雅享受明信片等級的美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】除非您體驗過河輪旅遊，不然不會知道他的迷人之處！體驗在地風情的最好辦法－搭河輪。 優雅－不用拉車趕路，我們將帶領您長驅直入停泊在最具魅力的市鎮旁，每日起床就抵達下個大城小鎮

健行者天堂「瑞士」　腳踩億萬年冰川、邂逅土撥鼠，慢步調賞覽絕美風光

瑞士作為萬山之國，境內處處有纜車，在短時間內便可從平地一路登高到海拔3,000公尺的高山，而且纜車採分段式，串連不少山中小鎮和村落，很是便利，於是能以慢步調賞覽風光的健行（Hiking）成為瑞士人最熱愛的戶外運動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。