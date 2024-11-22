奢享鐵路旅行！Belmond推出英格蘭豪華臥鋪列車 「The Britannic Explorer 」2025年7月首亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】Belmond（貝夢德）將推出穿越英格蘭和威爾斯首列豪華臥鋪列車 Britannic Explorer, A Belmond Train，United Kingdom，該輛列車將於2025年7月首次亮相。

The Britannic Explorer 列車雅致的 BAR 空間。 圖：Belmond／提供

這列開創性的列車將經典鐵路旅行與當代英國美食、文化風尚相互結合，掀開了非凡「慢旅行」的新篇章。知名主廚 Simon Rogan 將傾力為客人打造精致用餐體驗，他以創新的的烹飪方法和其餐廳的卓越品質享有盛譽，他在全球開設的餐廳共獲頒八顆米其林星和兩顆米其林星綠星；他名下備受贊譽的 L ’enclume 餐廳是其烹飪理念的亮點。

列車的康養套房提供旨在放鬆和煥活身心的療法，而精心設計的文化節目則邀請旅客探索英國的文化的精髓，以別樣視角探索這個國家的一些隱秘瑰寶。

▲The Britannic Explorer 列車設有18個車廂，精致而舒適。 圖：Belmond／提供

Britannic Explorer 從倫敦啟程，提供三晚的旅程，精選三條回味悠長的路線，穿越康瓦爾（Cornwall）、湖區（The Lake District）和威爾斯（Wales），客人將一路飽覽壯美的自然景觀。

白天，客人可以選擇由導游帶領，下車體驗各種游覽活動，感受每個目的地豐富多彩的人文歷史和美景。晚上，乘客可以在觀景車廂內以植物為靈感的酒吧放鬆休閒，這裏將成為 Britannic Explorer 充滿活力的社交中心。

▲The Britannic Explorer 列車的專屬 SPA 空間。 圖：Belmond／提供

在路線規劃上，旅客可以將兩個地區的旅程合二為一：星期五至星期一遊覽康瓦爾和湖區，星期一至星期四遊覽威爾斯。

打造大不列顛上的流動美景之窗

著名的倫敦設計工作室 Albion Nord 為豪華設計樹立了新標準，創造出寧靜優雅的列車車廂，盡顯英國魅力。色調的靈感來自於寬大的落地窗外令人嘆為觀止的自然世界，傳統圖案搭配奇趣細節，營造出寧靜又充滿活力的環境。

Britannic Explorer 設有18個車廂，精致而舒適。3個豪華套房和15個套房均在英國精心打造和設計，讓客人的旅程體驗與目的地一樣非凡。在英國蜿蜒的海岸線和崇山峻嶺映襯下，乘客無論在是如家般溫馨的私密車廂、在列車水療中心放松休憩，還是在酒吧和餐車品味美酒佳肴，每一刻都化作一場視覺盛宴。

▲The Britannic Explorer 列車上，餐飲部份由享有盛譽的餐廳運營者Simon Rogan 精心設計。 圖：Belmond／提供

英國美食新視角

Britannic Explorer 上的餐飲由享有盛譽的餐廳運營者Simon Rogan 精心設計，他是英國「從農場到餐桌」倡議富有遠見的領導者。Rogan的菜單將以時令、可持續的食材為主題，食材均從當地採購，以展現英國不同地區的豐饒物產。三條路線都有定制下午茶、午餐和晚餐菜單，突出當地最優質的特色美食，每一餐都將英國的烹飪傳統體現得淋漓盡致。

談到此次合作，Simon Rogan 分享道，「對我來說，真正的奢華在於朴實無華的食材、用心種植、尊重它們周圍的環境，在最好的時節採摘。在我所有的餐廳裏，通常使用當地的食材，我們與英國的種植戶和供應商合作，我們都對土地和自然界中的元素有很深的情結。這個理念讓我們的美食與食材的生長環境產生了共鳴，我很高興在 Britannic Explorer 推出之際帶來這一理念，讓每一道菜體現出英國的多樣地貌。我希望每位乘客在享受美食的同時，還能感受到菜品與旅程之間的聯系，在列車上度過美妙難忘的時光。」

酒吧受維多利亞時代的藥劑師啟發，營造出雅致愜意的氛圍。客人可以在這裏品嘗到從植物中汲取靈感的創新雞尾酒，還有各種精選手工杜松子酒和精釀啤酒，都是英國獨立釀酒廠和啤酒廠的精品。

▲The Britannic Explorer 列車的絕佳視野餐廳空間。 圖：Belmond／提供

在如夢似幻的風景中來一場文化大冒險

Britannic Explorer 以全新視角帶領客人遊覽英格蘭和威爾斯，為客人提供該獨一無二的旅程和獨家遊覽一些標誌性目的地。客人可以身臨其境地參觀世界一流的畫廊、令人嘆為觀止的國家公園和歷史悠久的城市。

旅程亮點包括私人遊覽知名的 Hauser & Wirth Somerset、在 Da Costa 餐廳享用晚餐，在導遊帶領下在風景如畫的威爾斯漫步，在湖區迷人的風景中野外游泳，參觀康瓦爾的彭贊斯（Tremenheere）雕塑園。

Belmond 列車和遊輪副總裁 Gary Franklin 表示:「我們無比自豪地推出這趟革命性的全新列車，它進一步提升 Belmond 在全球奢華火車旅行體驗中的領先地位。Britannic Explorer 將帶來真正的無與倫比的旅程；它將帶乘客遊覽蜿蜒的康瓦爾海岸線、斯諾登尼亞（Snowdonia）人煙稀少的國家公園以及浩瀚的湖區，打造前所未有的體驗。

我們很榮幸能迎來知名主廚 Simon Rogan 烹飪美食。他的創作理念開啟了一場美食之旅，與列車的冒險精神相得益彰，盡展英國的豐饒物產，突顯了沿途的本地特產。」

為 Belmond 在英國的精彩絕倫的體驗組合添磚加瓦

Belmond 在英國擁有備受贊譽的雅致列車和歷史悠久的酒店，Britannic Explorer 進一步提升了該資產組合。其中，標志性的British Pullman, A Belmond Train, England 以優雅的藝術裝飾設計和令人難忘的一日游著稱；Royal Scotsman, A Belmond Train, Scotland 則是英國僅有的、穿越高地的奢華旅行臥鋪列車。

Belmond的精品酒店－The Cadogan, A Belmond Hotel, London 距離倫敦維多利亞站僅 20 分鐘，方便客人在搭乘火車前後住宿，猶如這座首都中的一處寧靜綠洲。湖區路線途經科茲窩（Cotswolds）時，Britannic Explorer 將獨家經停米芝蓮二星級莊園酒店和餐廳－Le Manoir aux Quat’Saisons, A Belmond Hotel, Oxfordshire。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野