威尼斯必訪花神咖啡！乘坐貢多拉船 享受浪漫氛圍

大家好，我是蘋恩，這一次又回到了我熟悉的時裝周分享遊記啦~

這一次想要跟團隊挑戰米蘭+巴黎時裝周，很幸運地又有機會搭乘到直航的班機。目前參加時裝周已經是第三次了，第一次也很幸運地坐到直航，第二次則是到杜拜轉機；兩次的經驗比較下來，直航比較省時間、真的是睡醒就可以到米蘭，覺得直航才是最棒的選擇。而且現在直航的班機又增加了許多，所以我們還提早幾天到達米蘭，在評估行程後，我們發現居然還可以多一天快閃威尼斯(超開心)!

來到威尼斯一定要把握機會好好拍作品跟分享旅遊小撇步給讀者囉 ~ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。





因為早早起床趕車，早餐就在中央車站站內的咖啡店匆匆購入三明治。雖然所費不貲，但滋味真的不錯！ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

左邊三明治大推！起司是像抹札瑞拉起司一樣比較新鮮的種類、加上開心果碎真的很特別； 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

前往找尋威尼斯車次的月台，歐洲的火車站真的很迷人氛圍， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

其實去威尼斯不論是坐火車或者是開車在車城跟價錢都差不多，但我們遇到大車不足的情況，評估下來還是決定還是坐火車前往威尼斯。由於決定的匆促、在購買回程車票時，也只剩傍晚的車次，因為單程就要2.5小時，所以就算搭乘最早的班次前往，能待在威尼斯的時間是不到半天。既使如此，大家都還是很期待可以去威尼斯以下簡單分享我們在威尼斯走馬看花的行程囉。

一到威尼斯，我們就從本島的唯一火車站 : Stazione di Veneziz Santa Lucia，車站內的廁所就需要投幣收費，還好廁所還算乾淨！





一出站就迎來超棒的好天氣，令人超級期待威尼斯的行程， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

從車站走出就能立刻看到港口旁的船，再從赤足橋上還能遠方的船讓我開始對威尼斯期待不已！我們就邊拍攝作品，邊沿路欣賞城市美景，往城市地標聖馬可廣場前進。





對於威尼斯充滿期待 ~ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

由於已經是第三次造訪義大利，前兩次都有充分享受到Gelato的美好滋味，這次希望能在工作之餘好好享受Gelato外、發現先前都沒有好好品嘗到Affogato呢!便將「品嚐美味的Affogato」默默地放在這次的完成清單上~之後也會在其他文章中分享相關Gelato跟Affogato的資訊！





仔細看！其實我背後的木頭都是停放貢多拉船使用的呢， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

在聖馬可廣場中的Caffè Florian花神咖啡絕對是不可錯過的景點。聖馬可廣場初建於西元9世紀，18世紀在拿破崙占威尼斯後，被他稱為歐洲最美的客廳，雖然有壯闊的景觀，不巧部分廣場也在維修中，最重要的是這邊的扒手也十分猖獗，需要留意自己的貴重物品；雖然沒能像去年的聖朱廖般深度旅遊威尼斯，但我們也預留時間給Caffè Florian花神咖啡，享受一下威尼斯的浪漫氛圍。

這次快閃威尼斯為了拍攝，還拖著小行李箱放了不少衣服跟鞋子搭配呢， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

一靠近Caffè Florian花神咖啡能從斑駁的牆壁上，探入歷史的感覺， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

創立至今有300年歷史的Caffè Florian花神咖啡創立於1720年，無疑在義大利擁有悠久歷史的咖啡館中榜上有名，甚至也被納入世界最美咖啡館的前10名。9月前往時如果選擇內用的話，有一廳的空間是作為展示、禁止入座，另一廳則能看到滿滿的人潮、甚至有許多遊客在門外排隊入座。如果能在廳內內用，一杯咖啡的時間，就能品嘗與知名詩人、文豪等藝文泰斗相同的美好滋味，這裡不僅有過許多藝文名人在此醞釀靈感；。咖啡文化與歐洲歷史有非常緊密關係，咖啡館不僅作為良好的社交管道提供時下的思想議題討論的出口，甚至與女權歷史也有非常影響，還是18世紀當時還是唯一接待女性的威尼斯咖啡館呢。





戶外音樂還有價目表介紹表演的音樂類型、還能點歌呢， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

因為時間寶貴，詢問門口帶位的服務員後，便告訴我們如果想選擇戶外區，可以自行看到空位入坐即可。其實選擇戶外區需要額外付座位費，也是作為現場樂團的表演費。除了提供點餐的菜單外、還提供一張關於戶外表演的介紹：表演風格、樂器表演者等等，還可以額外付費點歌!

威尼斯的巷子往往給人出奇不易的驚喜，有時候一個巷口探出就出現一座小橋，就能一探行徑中的貢多拉船風情， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

在威尼斯的午餐吃的很飽，也十分美味，可惜因為觀光區的費用非常的貴，所以就不做午餐的餐點分享，但發現幾次義大利的用餐經驗、餐點中的海鮮都十分的出色。





體驗完Caffè Florian花神咖啡的Affogato，讓我們決定這次的米蘭行程要好好的趁機蒐集Gelato跟Affogato的名店採點， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

發現菜單上的Affogato後，就當作下午茶點了兩個品項；一種是傳統的Affogato有香草冰淇淋淋濃縮咖啡，一種則是淋熱巧克力。花神咖啡Affogato可說是所費不貲，一份就需要19€ ( 如果在米蘭的濃縮咖啡約是3€左右，三明治約10€~13€ ) ；可能Gelato跟我們平時喜歡的口味不太一樣，有機會來威尼斯花神咖啡的讀者建議可以選擇其他品項，就能更享受這邊的氛圍!





享受完短暫的優閒時光後，我們利用僅剩的時間搭乘貢多拉船，由於時間有限、我們就跟船家詢問客製化的路線，也因為較一般旅客的路徑遠，所以費用上也貴一些，建議讀者可以評估看看下船地點與旅伴討論再做預約。但難得來到威尼斯不論是做公共運輸(船)或是貢多拉都十分推薦體驗看看！





因為當下時間非常的緊湊，但船夫仍非常熱情的分享團隊許多威尼斯的豆知識，真的很推薦來到威尼斯一定要體驗貢多拉船， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

這次也分享一些搭乘時的作品，以上的拍攝都是事前跟船夫討論過後、取得同意在安全移動的情況下進行的，一路上邊拍攝、船夫沿路介紹經過得景點還有城市歷史給我們，像是每年還有船夫划船的比賽，介紹悠久歷史建築改建的餐廳等等珍貴的人文資訊，水路也有經過我們曾經過的陸路橋，還穿越了嘆息橋，從水中滑過去的感受真的特別不一樣。





回去的路上與善榛會合前又吃了Gelato ( 笑 )， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

以上就是我們的威尼斯體驗，真的是非常充實的快閃遊記，如果有機會的話，希望下次還能再來威尼斯、仔細品味聖馬可大教堂的歷史氛圍。

令人留連忘返的威尼斯， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

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