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【2025北歐夢幻極光旅遊團】TOP3冰島極光跟團行程，走訪聖誕老人村、搭上馴鹿雪橇欣賞極光！

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圖/AsiaYo提供
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走過路過不能錯過～此生必去的北歐極光主題旅遊，在每年的12月到3月是觀賞的好時機，螢幕前的你，如果也想一睹極光的風采，那就快跟著AsiaYo來一趟冰島極光跟團遊吧！在冰島體驗傳統的捕蟹活動，品嘗美味的帝王蟹😍還有傳說中的「藍色冰洞」，真的令人嘆為觀止。如果你也想來體驗，快跟著AsiaYo一起來看有哪些極光跟團旅遊吧~


❄️極光旅遊團必體驗攻略❄️


☃️極光跟團旅遊行程推薦☃️

⭐【冬遊冰島】極光船夜航、藍湖溫泉、奇幻冰河湖10日

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色


✨藍湖溫泉:是冰島最具代表性的地熱溫泉景點之一對於皮膚健康有益，遊客可在湖邊使用免費提供的矽泥面膜，為肌膚增添健康光澤，在冷冷的冬天泡湯最舒適了。

✨欣賞夢幻極光:搭成極光船遠離市區的海域，減少了光害的因素，遊客們可以更容易欣賞到極光，船上的導覽員還會介紹極光的形成原理、觀賞技巧和科學知識。


⭐【歐洲極光之旅】雪地雪橇、聖誕老人村10日

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👓行程特色


✨入住極光屋:極光屋多數採用透明玻璃屋頂或全景玻璃窗設計，無需外出，輕鬆躺在溫暖的床上即可享受極光的壯麗美景。部分極光屋還有浴缸可以使用~感受五官的極致放鬆。

✨捕蟹體驗:到底捕捉深海巨蟹是甚麼樣的體驗?來到冰島親身參與北極漁民的日常工作，深入了解這項傳統產業，結束之後還能品嘗捕撈上來的美味螃蟹料理


⭐【北歐尋夢極光】北極特快車、馴鹿雪橇11日

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👓行程特色


✨雪橇新體驗:馴鹿雪橇薩米人的傳統文化，搭乘馴鹿雪橇行程溫和且寧靜，非常適合各年齡層來體驗，讓人感到平靜且放鬆，完全沉浸於北極的自然環境中。

✨經典鐵路行:北極特快車行駛於極地的雪白大地，沿途可見壯觀的冰雪覆蓋的森林、冰封湖泊和雪山，猶如置身童話之中，是冬季不能錯過的體驗之一。

選擇跟團旅遊，讓你省下大把的時間在安排行程上面，只需要攜帶行李和愉快的心，就能體驗優質的極光主題旅遊，北歐除了極光旅遊外，還有德國童話古堡主題旅遊團或是奧捷跟團，都是歐洲經典的跟團行程，加入AsiaYo讓你的旅遊更豐富~

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