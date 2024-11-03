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2025春節出國歐洲旅遊推薦！西歐/南歐經典必逛景點一次看，還有專屬早鳥優惠

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🐍蛇年春節連假小撇步

再撐一下就是2025春節連假了！大家想好要去哪玩了嗎~推薦可以趁著長假到歐洲跟團旅遊體驗輕鬆又有趣的景點導覽、異國美食😋一起來看看AsiaYo整理的過年旅遊攻略吧✨


🐍蛇年歐洲旅行懶人包


🥂西歐過年跟團旅遊必逛景點攻略


🥂南歐過年跟團旅遊必逛景點攻略

以上就是今天分享的過年必看歐洲旅遊攻略啦！希望有推薦到各位的心坎裡🎇不論是歐洲春節跟團行程，還是也超夯的日本新年旅遊團，都超值得體驗！偷偷跟看到這裡的讀者們分享超殺早鳥優惠🤩新春線上旅展旅遊團以及更多2025過年跟團旅遊行程通通都在AsiaYo，登入會員還有會員折扣唷✨

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想要深度探索法國羅浮宮內的國際名作或是花個時間好好在熊布朗宮內走走嗎？那非常推薦你參加歐洲半自由行跟團旅程！這個旅遊類型比起常見的南歐跟團旅遊和西歐跟團旅遊，除了幫大家把麻煩的交通住宿問題都搞定之外，還可以運用一天的自由時間深度探索當地。是不是聽起來蠻不錯的呀~現在就和AsiaYo出發看看今天的介紹吧！

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【旅奇傳媒/編輯部報導】除非您體驗過河輪旅遊，不然不會知道他的迷人之處！體驗在地風情的最好辦法－搭河輪。 優雅－不用拉車趕路，我們將帶領您長驅直入停泊在最具魅力的市鎮旁，每日起床就抵達下個大城小鎮

健行者天堂「瑞士」　腳踩億萬年冰川、邂逅土撥鼠，慢步調賞覽絕美風光

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來一場「威尼斯」的浪漫吧！鳳凰旅遊隆重推出2025年「威尼斯面具嘉年華」主題歐洲開團行程，邀請您一同體驗這場全球三大嘉年華之一的盛宴。威尼斯面具節以華麗多彩的面具和服飾聞名，參加者可自由打扮，融入這場充滿神秘氛圍的節慶。從2025年2月展開的嘉年華，不僅有精彩的慶典活動，還能搭乘搖櫓船遊覽威尼斯水道，感受獨特的歐洲建築風貌。

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