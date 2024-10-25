Top 3 歐洲半自由行跟團路線推薦！保證含一日自由時間，還幫你把麻煩的交通住宿問題一次搞定

想要深度探索法國羅浮宮內的國際名作或是花個時間好好在熊布朗宮內走走嗎？那非常推薦你參加歐洲半自由行跟團旅程！這個旅遊類型比起常見的南歐跟團旅遊和西歐跟團旅遊，除了幫大家把麻煩的交通住宿問題都搞定之外，還可以運用一天的自由時間深度探索當地。是不是聽起來蠻不錯的呀~現在就和 AsiaYo 出發看看今天的介紹吧！

🦒歐洲必訪景點攻略





🦒南歐自由行跟團旅遊行程推薦

【南歐旅遊】巴塞隆納五星飯店、普拉多美術館、風車村11日

圖/AsiaYo提供

👓行程特色





🏰宗教巡禮：雖然目前西班牙是以信仰天主教居多，但在這片土地上也曾有以猶太教、伊斯蘭教的王朝掌握政權。這次行程就帶著大家前往阿爾罕布拉宮、塞維亞大教堂感受不同宗教多樣的風格。

🌊古老智慧：第六天要前往的古羅馬水道橋，站在這個建築物前不僅能親身體驗它的震撼之外，也可以多留意這座橋的建築構造，即便是採用羅馬時期的古法建造，但直至今日依舊能為西班牙傳送充沛的水量。

🎨畫迷必訪：喜愛欣賞藝術品的朋友們看過來！這次旅程將安排前往的普拉多美術館不只有收藏過往皇室的珍藏品，最大的看點就是在地畫家哥雅的畫作，像是經典作品《裸體的馬哈》、《1808年5月3日的槍殺》在這裡都能一睹畫作的真跡。

🦒西歐自由行跟團旅遊行程推薦

圖/AsiaYo提供

👓行程特色





🛫直飛班機：這團行程為大家準備了直飛法國戴高樂機場的班機，讓大家這次前往巴黎時完全不用耗費大量時間在轉機上。

🛍在地市集：行程不只要帶你體驗冬季限定的聖誕市集之外，還要來到瑪黑區的露天市集，這裡擁有許多販賣在地美食、服飾的小攤販，很適合來到這裡感受法國最真實的日常生活樣貌。

🚢塞納河遊船：有看2024奧運的朋友們絕對對於塞納河不會太過陌生！這次奧運各國的選手就是搭著船在塞納河參加進場儀式，而這次的行程也為大家安排了塞納河遊船，讓你也可以體驗比照奧運選手等級的活動唷~

🦒東歐半自由行跟團旅遊行程推薦

【東歐旅遊】哈修塔特、薩爾茲堡、布拉格城堡10日

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👓行程特色





🎞影迷朝聖：如果曾經看過《真善美》的朋友們，來到米拉貝爾花園一定會有種熟悉感，因為這裡正是這部聞名國際電影的拍攝地。園區裡頭更打造了多個華美的噴水池，也是來到這裡值得好好欣賞的亮點唷~

✨網美必拍：第六天行程來到的克洛諾夫，除了被列為世界文化遺產，更因為繽紛且高矮各異的房子讓這裡擁有「童話小鎮」的美稱！這麼獨特的造型真的超適合網美在這裡打卡和社群平台上的粉絲分享，一定可以獲得滿滿的讚數。

🏞自然美景：這次來到奧捷地區不僅擁有歷史悠久的建築，當然也少不了這裡最天然的自然美景了。這次旅程安排來到奧地利最經典的哈斯塔特湖，浪漫的山湖景觀搭上湖畔邊夢幻的小屋，真的是會讓人忍不住用手機瘋狂留下這個美景。





今天的歐洲半自由行跟團旅遊分享就暫時告一個段落了！其實今天只和大家分享一部份的歐洲攻略，如果想要更深入的探索這片土地，目前AsiaYo上的希臘愛琴海跟團旅遊、荷比法三遊船旅遊團和德瑞鐵力士山跟團旅遊都超級推薦，有興趣的朋友就趕緊到平台搶購吧~

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