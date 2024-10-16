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德國漢莎航空拒128猶太人登機！遭美運輸部開罰1.3億元破紀錄

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
德國漢莎航空因拒絕128名猶太人登機，遭美國運輸部開罰400萬美元。路透
德國漢莎航空因拒絕128名猶太人登機，遭美國運輸部開罰400萬美元。路透

德國漢莎航空2022年5月某航班禁止128名猶太人登機，美國運輸部15日宣布開罰400萬美元（約新台幣1.28億元），創下運輸部針對侵犯公民權利的最高罰金紀錄。

CNN報導，美國運輸部表示，事情發生在2022年5月從紐約起飛在法蘭克福轉機至布達佩斯的航班，漢莎航空當時禁止128名穿著正統派猶太教服裝的男子登機，理由是部分人士的行為不當，但這些人明明彼此互不認識，也不是一起旅行，因此裁定漢莎航空歧視猶太乘客。

漢莎航空指出，當時機上有60名乘客一再無視飛安和空服員、機師的警告，阻礙經濟艙機上餐飲服務，並針對口罩配戴問題和機組人員發生衝突，造成其他旅客的不便。

漢莎航空說，128人拒載事件是一系列溝通不良、誤解所造成的，雖然相當令人遺憾，但對於美國運輸部所謂歧視與罰款並不認同，強調事發後他們完全配合當局調查，並和美國猶太委員會合作制定培訓計畫，致力於成為善意、寬容、多樣性的公司。

美國運輸部表示，此次罰款是運輸部有史以來針對侵犯公民權利的最高罰金紀錄。

美國運輸部布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，「任何人在旅行時都不應該受到歧視，此次行動向航空業發出明確訊號，即只要乘客的公民權利受到侵犯，我們就準備進行調查並採取行動。」

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