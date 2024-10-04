健行者天堂「瑞士」　腳踩億萬年冰川、邂逅土撥鼠，慢步調賞覽絕美風光

【圖／文：溫士凱】

瑞士作為萬山之國，境內處處有纜車，在短時間內便可從平地一路登高到海拔3,000公尺的高山，而且纜車採分段式，串連不少山中小鎮和村落，很是便利，於是能以慢步調賞覽風光的健行（Hiking）成為瑞士人最熱愛的戶外運動。





花裡來，雪裡去，何止芬多精了得！

最讓人驚艷的健行地點莫過於位於瑞士南部瓦萊州（Valais）的「薩斯河谷 Saas Valley」，這裡由四個主要山城組合而成，無論是分段式健行，又或是搭纜車一日輕旅行，路上風景隨著海拔高度變化，上一秒冬雪潔白隨之轉換春日繁花繽紛；而下一刻又從現代化城鎮走入19世紀傳統木造房，根本就好像是在電影場景中穿越不同的時空，精彩又夢幻！

14世紀前，薩斯河谷只有一個簡單部落，現在除了主要的四個山城，其中「薩斯斐（Saas Fee）」，平均海拔1,800公尺，被氣勢非凡的四千公尺雪山環抱，處處可見億萬年冰川的壯麗。此外，薩斯河谷Saas Valley擁有350公里長的健行主題路線，除了專業級的高山探索，還有許多適合遊客的親民路線和親子路線。當然，最有代表性的主題則是「冰川健行」路線，可以親腳踩在億萬年的冰川上，是最特別難忘的另類感動！對了，健行途中還能邂逅最佳代言吉祥物「土撥鼠（旱獺）」，這裡野生種群眾多，再加上地方政府有心管理，遊客中心和纜車站都會提供土撥鼠的食物如堅果、紅蘿蔔等販售，拉近遊客和土撥鼠距離，不但是自然生態最佳寓教於樂的方式，還創造觀光話題的雙贏策略。

至於說到冰川，最不能錯過的還是親眼目睹聯合國教科文組織列入世界自然遺產名錄，也是阿爾卑斯山脈最大冰川「阿萊奇冰河（Aletsch Glacier）」，就在眼前的腳下來個S型的轉彎奇景了！位於「貝特默阿爾卑（Bettmeralp）」的山上小鎮，直接搭乘纜車便可以輕鬆抵達觀看阿萊奇冰川的觀景台；而埃基斯峰（Eggishorn）則在位於海拔2,926公尺的高山上設置了觀景台，還是無障礙設施，即便是乘坐輪椅的遊客，也可以輕鬆抵達並一覽阿萊奇冰的大轉彎奇景，相當人性化外，亦是值得我們深思的旅遊規劃和建設。





多元移動工具，一張Pass通通搞定！

瑞士拜機械工業之賜，再加上高山環境間接因素，鐵道和纜車非常發達。而城市內的電車、巴士系統與城際火車緊密銜接，提供無縫的交通網。此外，瑞士重視環保，鼓勵市民使用公共交通系統以減少碳排放，而且鐵路系統大部分使用電力，且多數電力來自可再生能源，如水力發電等。對於永續性的資源運用相當重視外，政府還通過政策和補貼鼓勵公共交通和綠色交通方式的使用。因此，在瑞士旅行，除了便捷交通網的體驗，更能感受到整套交通建設背後知識，眼界大開！

而懂得善用外國遊客專用的「瑞士旅行通行證 （Swiss Travel Pass）」，不但讓你的瑞士境內旅遊暢通無阻，就連荷包也可省下不少！因為持瑞士旅行通行證（分為連續天數、彈性天數、一等艙、二等艙等不同票種），在瑞士境內便可免費搭瑞士國鐵SBB、巴士、遊船、景觀列車（冰河列車、伯連納快車、黃金列車等需另付訂位費）外，搭乘許多纜車、特色列車和景點門票等都享半價優惠，還有500多間博物館能免費參觀呢！

使用上則需注意，首先瑞士國鐵SBB的列車艙等分為一等座和二等座，一等座的空間稍大、質感好些，更適合商務人士搭乘，座位都配置有插座。此外，很多列車無論一等座和二等座，都配置上下雙層的列車廂，都可自由入座（上層則需扛行李上樓）。不過，二等座的價錢要比一等座便宜四成多。再來，上車後列車長會查票，使用電子檔、照片檔和紙本都可。且火車準點率很高，再加上離站前並不會像台灣一樣有響鈴提示，一定要準時和提前上車，否則就只能眼睜睜看著火車靜悄悄離去喔！建議下載SBB Mobile APP，更精準掌握列車時刻、班次和在抵達及出發月台等即時資訊。





參考資訊

瑞士國家旅遊局www.myswitzerland.com/zh-hant/

瑞士旅行通行證www.swissrailways.com/zh-hant





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