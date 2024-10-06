歐洲大巡遊！搭乘「夢幻河輪」 輕鬆優雅享受明信片等級的美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】除非您體驗過河輪旅遊，不然不會知道他的迷人之處！體驗在地風情的最好辦法－搭河輪。

優雅－不用拉車趕路，我們將帶領您長驅直入停泊在最具魅力的市鎮旁，每日起床就抵達下個大城小鎮，窗外的異國風情及不同的驚喜在等著您。

輕鬆－不用打包行李，行程中您不需要忙於每日更換飯店，省下的時間可享受著我們為您精心準備的河畔美景。

自在－船上的高級艙房與餐廳伴隨著夜晚的河畔風景，您可以舒適的前往下一站，在魅力城市中優閒度過。

▲搭乘維京河輪，深度體驗歐洲人文風景；圖為德國巴伐利亞的阿沙芬堡。 圖：僑興旅行社／提供

Viking Cruises 維京河輪的誕生願景，為希望帶給旅客旅遊價值的提升，不再是走馬看花的景點蒐集，而是深入探索目的地及沉浸於當地文化。

鼓舞人心的地點、設計精美的行程、專業的導遊、豪華的船隻、精緻的美食、優質的服務、卓越的價值－我們的成功是由這些項目所定義的，最重要的是，船上的服務人員關注著每個人的每個細節，期盼帶給尊貴的旅客們尊貴的饗宴。

▲萊茵河上的卡茨城堡。 圖：僑興旅行社／提供

維京河輪的行程是以目的地為中心所設計，每趟旅程都包括每個港口的岸上遊覽以及船上的沉靜式饗宴，並透過音樂和藝術表演陶冶性情，沒有過多奢華且浮誇的活動，只希望帶給旅客們深入沉浸在目的地及河畔的美景中。

踏入河輪的首選為歐洲經典流域－萊茵河及多瑙河，當您還在猶豫要選擇哪條河時，維京河輪特別安排有別以往的行程，讓您可以同時擁有兩條河的風景。

◉ 夢幻河輪之旅推薦

歐洲大巡遊（Grand European Tour）：穿越歐洲中心地帶

在這段為期15天的奢華河輪之旅中，您將沉浸於四國風情，徜徉於多條壯麗河流的絕美景致，體驗無與倫比的文化精髓。

▲選擇維京河輪體驗歐陸風光之外，還可享用美酒佳餚。 圖：僑興旅行社／提供

首先，將在擁有九百年歷史的古堡中，俯瞰萊茵河谷的瑰麗風光。隨後，品味奧地利瓦豪河谷出產的著名葡萄酒，讓醇香的佳釀引領您的味蕾展開一場感官的饗宴。

在音樂之都維也納，您將親身體驗華爾茲的優雅韻律，感受古典音樂的無窮魅力。接著，將參觀被譽為世界最美的梅爾克修道院，欣賞其精緻的建築藝術與壯觀的自然景觀，令人陶醉。

緊接著深入探索紐倫堡的二戰歷史，感受這座城市從過去的陰影中重生的堅韌與希望。最後，漫遊於荷蘭那風車星羅棋布的水道，沉浸於如詩如畫的風景中，享受每一刻的浪漫與寧靜。

在每一個轉角，您都將邂逅迷人的風景，讓這次河輪之旅成為您一生中最難忘的回憶。若您渴望逃離城市的喧囂，沉浸於大自然的懷抱，我們誠摯邀請您體驗春秋之際的河輪之旅。最佳搭乘時期為三至四月及九至十月，這是欣賞沿岸美景的黃金時機，讓您的心靈與自然完美交融。

▲乘客可依照喜好選擇各式房型。 圖：僑興旅行社／提供

我們的艙房選擇多樣，無論是基本窗戶房型、享有落地窗的法式陽台房，還是可以走出去的陽台房，甚至是豪華的大套房，都能滿足您的需求。您可以根據自己的喜好與需求選擇最合適的艙房，讓每一刻都充滿舒適與享受。

價格方面，每位旅客僅需美金5,499起，即可享受這場前所未有的河上奢華之旅，體驗無與倫比的自在與舒適。維京誠摯希望為您提供一種與眾不同的旅遊體驗，不再是辛苦的自由行或限制性的跟團活動，而是最彈性、最獨特的探索方式。

▲維京河輪的設計優雅大器。 圖：僑興旅行社／提供

千萬不要錯過這難得的機會，立即聯繫預訂您的夢想之旅，一同展開這段浪漫的河輪之旅吧！

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