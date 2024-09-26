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舌尖美味在瑞士　原食物出發的迷人滋味

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：溫士凱】

許多人對於歐洲飲食的第一個印象就是「鹹！」當然，瑞士傳統飲食基本上也是鈉含量超標的「瑞士鹹。」不過，隨著時間和飲食文化的國際趨勢推移，無論傳統或現代創新，在舌尖上最重視的依然是食材本身的美好！瑞士人相信簡單烹飪方法和優質原材料，才是美味根本，用心去品味每一口食物，去感受那股來自自然的純粹力量。

　

餐桌綠葉配角

瑞士深受德國、法國和義大利等鄰國影響，餐桌上最佳搭配便是奶酪麵包、巧克力三樣，特別是麵包，用質樸的美好搭上瑞士當地的手工果醬、奶酪起司、奶油和蜂蜜，就輕易讓飯店的自助早餐變成令人神魂顛倒的美食遊樂園。

　

生活美食

日常中瑞士人最愛的兩道美食，一是善用奶酪吃出好滋味的「通心粉」；另一個則是「馬鈴薯薯餅（Rösti）」，將馬鈴薯刨成絲狀後在平底鍋中煎成金黃薯餅，上面再撒上起司和火腿等，用簡單方式呈現原食物的真摯美味，這原是德語區傳統農民早餐，現已成為瑞士的國菜。

　

中式火鍋(Fondue Chinois)

瑞士火鍋文化中的人氣標識性美食之一，也是過年期間最重要的年菜。湯頭用蔬菜、蕈菇和香料，以法式黃金湯做法熬煮，層次豐富。搭上肋眼牛排肉和各式的蘸醬如第戎芥末醬、咖哩美乃滋醬、莓果優格醬、千島沙拉醬、起司醬和蕃茄莎莎醬等6種選擇，吃起來相當飽足過癮。

　

起司鍋(Fondue)

這種將起司融化後與麵包或蔬菜搭配的傳統美食，由奶酪文化發展而來，蘊藏著阿爾卑斯山上自由放牧的奶牛純粹與美好牛奶的質量品味，以及瑞士人的社交文化。成為瑞士最代表性的國家美食。

奶酪 瑞士 麵包

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