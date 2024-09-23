來一場「威尼斯」的浪漫吧！全球三大嘉年華面具節開團，爽吃米其林暢遊義大利限時再優惠2000元

不管是比薩斜塔、羅馬競技場還是季節限定的芬蘭極光，是不是都曾出現在你的旅遊清單呢？如果想要達成這一項項的夢想清單的話，不妨考慮一下歐洲跟團旅遊吧！行程包含除了必訪的世界文化遺產之外，還有浪漫的遊船體驗，保證帶給你難忘的旅遊回憶，現在就跟上AsiaYo的腳步，看看今天的歐洲跟團旅遊路線的介紹吧！

2024-09-21 10:00