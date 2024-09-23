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來一場「威尼斯」的浪漫吧！全球三大嘉年華面具節開團，爽吃米其林暢遊義大利限時再優惠2000元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／鳳凰旅遊提供
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來一場「威尼斯」的浪漫吧！鳳凰旅遊隆重推出2025年「威尼斯面具嘉年華」主題歐洲開團行程，邀請您一同體驗這場全球三大嘉年華之一的盛宴。威尼斯面具節以華麗多彩的面具和服飾聞名，參加者可自由打扮，融入這場充滿神秘氛圍的節慶。從2025年2月展開的嘉年華，不僅有精彩的慶典活動，還能搭乘搖櫓船遊覽威尼斯水道，感受獨特的歐洲建築風貌。

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此次行程為期十天七晚，特別安排三段高鐵，輕鬆暢遊義大利經典城市。全程入住四星級酒店，並入住威尼斯島與翡冷翠古城飯店，讓您享受舒適的住宿體驗。旅途中將品嚐多樣義大利美食，從當地傳統菜餚到米其林餐廳，豐富旅客的味蕾。

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行程精心規劃義大利必遊景點，包括羅馬市區觀光、比薩斜塔、托斯坎納聖吉米納諾山城與米蘭哥德式教堂等。遊覽阿爾卑斯山腳下的冰河湖泊佳達湖，感受如詩如畫的美景，並在維洛納聆聽羅密歐與茱麗葉的浪漫傳說。

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此外，為提升旅行質感，鳳凰旅遊還會特別安排中文導遊深入介紹歷史文化，每日更加贈礦泉水，提供無微不至的服務。讓遊客可以在享受威尼斯嘉年華的同時，探索義大利的歷史與藝術精華，帶回難忘的回憶。現在限時折扣再減2000元優惠，詳情請上官網查詢。

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威尼斯 歐洲 米其林餐廳 義大利 觀光

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