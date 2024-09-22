前進巴黎、羅馬浪漫場景！ 跟著《艾蜜莉在巴黎》的腳步 感受歐洲超迷人風采

【旅奇傳媒/編輯部報導】Netflix 話題影集《艾蜜莉在巴黎》熱烈開播，不僅持續為觀眾帶來巴黎景緻，甚至遠赴羅馬取景，日前剛上線的第四季第二部，短短一個週末也竄升至台灣 Top 10節目前3名；Klook 特此推薦第四季8大拍攝地，包含艾蜜莉與艾菲心碎吻別的羅蘭．加洛斯球場、卡蜜兒逃離都市喧囂的吉維尼莫內花園、馬切羅騎機車載艾蜜莉遊覽的羅馬競技場、羅馬最大巴洛克風噴泉特雷維噴泉等，讓影迷能臨劇中場景，感受巴黎與羅馬的迷人風采！

艾蜜莉在馬切羅的陪伴下，前往羅馬特雷維噴泉前投幣許願。 圖：TUDUM by Netflix／來源

1. 羅蘭·加洛斯球場－第四季心碎開場，艾蜜莉與艾菲吻別之地

《艾蜜莉在巴黎》第四季一開始，便是令人難過的場景，艾蜜莉與英國金融家艾菲在羅蘭·加洛斯球場劃下兩人戀情的句點。喜愛這對情侶的影迷，可透過「羅蘭．加洛斯球場後台之旅」，在專業導遊的帶領下，探索奧運網球賽和法網的比賽場地、球員更衣室、總統看台等，並重溫兩人最後吻別的地方。

▲透過「羅蘭．加洛斯球場後台之旅」，探索奧運網球賽和法網的比賽場地、球員更衣室等。 圖：Klook／提供

2. 吉維尼莫內花園－跟著卡蜜兒的步伐，走入百花齊放的水上花園

被情感困擾的卡蜜兒，一個人躲進位於巴黎近郊的吉維尼莫內花園整理思緒。影迷們若想追隨卡蜜兒置身百花齊放的庭院與睡蓮池，不妨預訂吉維尼莫內花園門票；這裡不僅是迷人的水上花園，更是法國印象派大師莫內的故居，走訪充滿藝術氣息的畫室之餘，還能聆聽導遊分享莫內的創作過程與軼事。

▲被情感困擾的卡蜜兒，一個人躲進位於巴黎近郊的吉維尼莫內花園整理思緒。 圖：TUDUM by Netflix／來源

3. 巴黎古董市集－卡蜜拉和蘇菲亞破鏡重圓，攜手逛市集、買家具

蘇菲亞為了尋找失聯的卡蜜拉從希臘遠赴巴黎，兩人重聚後搬進了艾蜜莉住的同棟公寓，更一起前往巴黎古董市集選購家具。這個古董市集匯集了多元且保存完善的商品，從書籍、繪畫到雕塑作品應有盡有；透過「巴黎古董市集徒步之旅」，影迷不僅可前往與劇中相同的市集，還有機會發掘獨特收藏品，為自己的巴黎之行增添幾分驚喜。

▲破鏡重圓的蘇菲亞和卡蜜拉，一起前往巴黎古董市集選購家具圖片來源。 圖：TUDUM by Netflix／來源

4. 新橋－艾蜜莉與加百列重燃愛火，兩人午夜濃情漫步之處

艾蜜莉與天菜主廚加百列重修舊好，兩人在午夜巴黎彼此依偎漫步於新橋，分享甜蜜時光。新橋建於文藝復興時期，與其名相反，是巴黎最古老的橋樑，影迷可藉由「巴黎經典地標徒步導覽之旅」，踏上這座百年古蹟，並飽覽沿岸塞納河的迷人風光。

▲藉由「巴黎經典地標徒步導覽之旅」，踏上這座百年古蹟，並飽覽沿岸塞納河的迷人風光。 圖：Klook／提供

5. 莎瑪麗丹－希維爾和珍娜維芙逛街，置身如宮殿般華麗的百貨公司

本季新角色珍娜維芙，竟是艾蜜莉主管希維爾老公在美國的私生女！希維爾為了讓珍娜維芙的穿搭更得體，帶她前往巴黎大型百貨公司莎瑪麗丹選購新衣。莎瑪麗丹成立於19世紀，不僅曾舉辦LV時尚大秀，也是周杰倫《最偉大的作品》MV 取景地。不妨參與「19世紀巴黎徒步之旅」，將帶你走進如宮殿般華麗的百貨公司。

▲「19世紀巴黎徒步之旅」，帶影迷走進如宮殿般華麗的百貨公司。 圖：Klook／提供

6. 巴黎聖心大教堂－艾蜜莉私心推薦景點，邀義大利富二代共賞日出

巴黎聖心大教堂不僅是艾蜜莉晨跑的必經之地，更是她與喀什米爾羊毛織品小開馬切羅共賞日出的浪漫場所。坐落於蒙馬特高地的聖心大教堂，融合了羅馬與拜占庭的建築風格，雄偉的白色拱頂與教堂內的彩繪玻璃，既富藝術價值又展現出莊嚴的宗教氛圍。透過「巴黎聖心大教堂導覽之旅」，影迷能展開一段充滿文化與歷史的探索之旅。

▲艾蜜莉晨跑必經的巴黎聖心大教堂，是她與義大利富二代共賞日出的浪漫場所。 圖：TUDUM by Netflix／來源

7. 羅馬競技場－馬切羅騎機車載艾蜜莉逛羅馬，暢遊世界文化遺產

與加百列分手後艾蜜莉決心前往義大利轉換心情，新結識的織品小開馬切羅則扮演稱職的導遊角色，騎著偉士牌機車載艾蜜莉遊覽許多羅馬著名景點。兩人行經的羅馬競技場，不僅被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，還與印度泰姬瑪哈陵、秘魯馬丘比丘等被譽為世界新七大奇蹟之一。參加「羅馬競技場導覽之旅」，親臨角鬥士與野獸搏鬥的歷史場景，並聆聽導遊講述羅馬帝國的輝煌歷史。

▲織品小開馬切羅騎著偉士牌機車，載著艾蜜莉遊覽許多羅馬著名景點。 圖：TUDUM by Netflix／來源

8. 羅馬特雷維噴泉－羅馬最大巴洛克風噴泉，艾蜜莉許願新戀情降臨

艾蜜莉在馬切羅的陪伴下，前往羅馬特雷維噴泉前投幣許願。建於18世紀的特雷維噴泉，是羅馬最大的巴洛克風噴泉，也是古羅馬士兵出征前祈求凱旋的地方。參加「羅馬特雷維噴泉&地下之旅」，不僅能聆聽噴泉上神話人物的故事，還能深入噴泉下方9公尺的地下城，從不同視角見證羅馬的歷史變遷。

▲「羅馬特雷維噴泉&地下之旅」，深入噴泉下方9公尺的地下城，從不同視角見證羅馬的歷史變遷。 圖：Klook／提供

喜愛《艾蜜莉在巴黎》的影迷若想同步蒐集過往三季的取景地，例如艾蜜莉居住的公寓、和敏迪坐在長板凳上談天說地的皇宮花園、帥氣加百列經營的餐廳等經典場景，也能分別在Klook「艾蜜莉的巴黎生活漫步之旅」及「《艾蜜莉在巴黎》徒步探索之旅」找到相關行程。

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