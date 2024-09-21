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超人氣歐洲跟團旅遊路線Top3！精選比薩斜塔／聖誕老人村，還能參加遊船體驗，解鎖浪漫國王湖全景

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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不管是比薩斜塔、羅馬競技場還是季節限定的芬蘭極光，是不是都曾出現在你的旅遊清單呢？如果想要達成這一項項的夢想清單的話，不妨考慮一下歐洲跟團旅遊吧！行程包含除了必訪的世界文化遺產之外，還有浪漫的遊船體驗，保證帶給你難忘的旅遊回憶，現在就跟上AsiaYo的腳步，看看今天的歐洲跟團旅遊路線的介紹吧！

🐔歐洲必訪景點攻略

🐔經典南歐跟團旅遊行程推薦

【南歐旅遊】百花聖殿登頂、花神咖啡館、托斯卡尼品酒10日

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色

😋美食吃不停：這團超用心的安排了丁骨牛排提拉米蘇葡萄酒等知名的在地義式料理，對於美食相當講究的朋友，這次的餐食絕對能通過你的標準。

劇迷必訪：位於義大利北部的維洛納正是莎士比亞經典之作《羅密歐與茱麗葉》的發想地，曾經看過這部作品的朋友們來到這裡一定會對這裡的自然景物、歷史建築特別有感覺。

🚤浪漫威尼斯：這次來到威尼斯真的把所有必玩的體驗幫大家安排好了，不僅能夠搭上最經典的貢多拉遊船，還能到花神咖啡館享受悠閒的午後情調。

🐔經典東歐跟團旅遊行程推薦

【東歐旅遊】國王湖遊船、鹽湖遊船、童話庫倫洛夫10日

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色

🚢雙遊船體驗：如果想要獨享幽靜的大自然美景，來到這團就對了！這次為你準備了鹽湖區國王湖兩項遊船活動，讓大家可以隨著水流的波動，愜意的把周圍的自然景色都用鏡頭記錄下來。

🥇文化巡禮：說到奧地利的歷史，許多人的腦海中第一個聯想到的就是哈布斯堡王朝。第八天前往的熊布朗宮霍夫堡宮正是當時重要的城堡，現在進到皇宮內還可以看到當時代留下來的許多寶物唷~

📷最佳取景地：東歐地區不管是自然景觀還是歷史建築都藏著滿滿的美景，如果喜歡攝影的朋友，不妨也來到這次造訪的特奇小鎮國王湖留下一點作品，保證拍出來的照片會讓你非常滿意！

🐔經典北歐跟團旅遊行程推薦

【北歐旅遊】極光船纜車海空雙體驗、帝王蟹、極光玻璃屋11日

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👓行程特色

🚡豐富體驗：這次的旅程出動超多元的體驗方式帶大家解鎖北歐美景，像是極光船還有能夠眺望羅姆瑟市區全景的Fjellheisen空中纜車都值得大家好好期待。

🎁貼心小物：這團不僅幫大家規劃了超豐富的行程，甚至還為大家準備了4G的網，讓你完全不用操心出國的網路問題。

🐶近距離互動：喜愛動物的朋友們看過來！這次的行程特別帶大家來到在地的馴鹿農場哈士奇農場，除了能夠和牠們近距離互動外，有興趣的朋友還可以報名馴鹿雪橇體驗唷~


今天的歐洲跟團旅遊分享就暫時告一個段落了！如果除了今天介紹的路線外，AsiaYo目前還有像是：英國雙大學跟團旅遊、西班牙AVE火車十日團、法國半自由行跟團等歐洲旅遊路線，有興趣的朋友們不妨到平台上獲得更多最新資訊吧！

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