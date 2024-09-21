超人氣歐洲跟團旅遊路線Top3！精選比薩斜塔／聖誕老人村，還能參加遊船體驗，解鎖浪漫國王湖全景
不管是比薩斜塔、羅馬競技場還是季節限定的芬蘭極光，是不是都曾出現在你的旅遊清單呢？如果想要達成這一項項的夢想清單的話，不妨考慮一下歐洲跟團旅遊吧！行程包含除了必訪的世界文化遺產之外，還有浪漫的遊船體驗，保證帶給你難忘的旅遊回憶，現在就跟上AsiaYo的腳步，看看今天的歐洲跟團旅遊路線的介紹吧！
🐔歐洲必訪景點攻略
🐔經典南歐跟團旅遊行程推薦
【南歐旅遊】百花聖殿登頂、花神咖啡館、托斯卡尼品酒10日
👓行程特色
😋美食吃不停：這團超用心的安排了丁骨牛排、提拉米蘇、葡萄酒等知名的在地義式料理，對於美食相當講究的朋友，這次的餐食絕對能通過你的標準。
❤劇迷必訪：位於義大利北部的維洛納正是莎士比亞經典之作《羅密歐與茱麗葉》的發想地，曾經看過這部作品的朋友們來到這裡一定會對這裡的自然景物、歷史建築特別有感覺。
🚤浪漫威尼斯：這次來到威尼斯真的把所有必玩的體驗幫大家安排好了，不僅能夠搭上最經典的貢多拉遊船，還能到花神咖啡館享受悠閒的午後情調。
🐔經典東歐跟團旅遊行程推薦
【東歐旅遊】國王湖遊船、鹽湖遊船、童話庫倫洛夫10日
👓行程特色
🚢雙遊船體驗：如果想要獨享幽靜的大自然美景，來到這團就對了！這次為你準備了鹽湖區與國王湖兩項遊船活動，讓大家可以隨著水流的波動，愜意的把周圍的自然景色都用鏡頭記錄下來。
🥇文化巡禮：說到奧地利的歷史，許多人的腦海中第一個聯想到的就是哈布斯堡王朝。第八天前往的熊布朗宮和霍夫堡宮正是當時重要的城堡，現在進到皇宮內還可以看到當時代留下來的許多寶物唷~
📷最佳取景地：東歐地區不管是自然景觀還是歷史建築都藏著滿滿的美景，如果喜歡攝影的朋友，不妨也來到這次造訪的特奇小鎮、國王湖留下一點作品，保證拍出來的照片會讓你非常滿意！
🐔經典北歐跟團旅遊行程推薦
【北歐旅遊】極光船纜車海空雙體驗、帝王蟹、極光玻璃屋11日
👓行程特色
🚡豐富體驗：這次的旅程出動超多元的體驗方式帶大家解鎖北歐美景，像是極光船還有能夠眺望羅姆瑟市區全景的Fjellheisen空中纜車都值得大家好好期待。
🎁貼心小物：這團不僅幫大家規劃了超豐富的行程，甚至還為大家準備了4G的網路卡，讓你完全不用操心出國的網路問題。
🐶近距離互動：喜愛動物的朋友們看過來！這次的行程特別帶大家來到在地的馴鹿農場、哈士奇農場，除了能夠和牠們近距離互動外，有興趣的朋友還可以報名馴鹿雪橇體驗唷~
今天的歐洲跟團旅遊分享就暫時告一個段落了！如果除了今天介紹的路線外，AsiaYo目前還有像是：英國雙大學跟團旅遊、西班牙AVE火車十日團、法國半自由行跟團等歐洲旅遊路線，有興趣的朋友們不妨到平台上獲得更多最新資訊吧！
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