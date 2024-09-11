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原來歐洲可以這樣玩！搭乘頂級河輪 時髦優雅、深度探索的旅遊方式

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「SCENIC 頂級歐洲河輪」深入探索歐陸城鄉，帶給旅人獨特而豐富的旅行體驗。　圖：太平洋旅行社／提供
「SCENIC 頂級歐洲河輪」深入探索歐陸城鄉，帶給旅人獨特而豐富的旅行體驗。　圖：太平洋旅行社／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】文明往往沿著河川扎根，人們依河而居，在時光的洪流中開枝散葉，而多瑙河、萊茵河，是流經歐洲極為重要的國際河道，沿途盡是悠久歷史、豐富文化的風光，中世紀屹立至今的城堡、教堂、修道院、形成一幅美好的人文風景，而最佳的暢遊模式，正是搭乘河輪去旅行，這也是歐洲現在最流行、最時髦的多國深度大旅行。

嶄新而優雅的旅遊形式　搭頂級河輪玩歐洲

▲奢華精緻的「SCENIC 頂級歐洲河輪」，其甲板、泳池都讓遊客可隨時觀賞到美麗的歐陸風光。　圖：太平洋旅行社／提供
▲奢華精緻的「SCENIC 頂級歐洲河輪」，其甲板、泳池都讓遊客可隨時觀賞到美麗的歐陸風光。　圖：太平洋旅行社／提供

「SCENIC 頂級歐洲河輪」自2008年即進軍河輪市場，旗下共15艘河輪航行於歐亞多條河域，宛如奢華的水上頂級旅宿，悠閒地探索歐洲歷史名城與鄉間城鎮，提供人們更舒放、悠閒的旅行經驗。而太平洋旅行社即以「SCENIC 頂級歐洲河輪」規劃歐陸旅程，一價全包，讓遊客只需備妥輕鬆的心情，就能盡情享受船上的設施、陸上的風光。

▲「SCENIC 頂級歐洲河輪」擁有歐洲河輪之中獨一無二的豪華鹽寮室。　圖：太平洋旅行社／提供
▲「SCENIC 頂級歐洲河輪」擁有歐洲河輪之中獨一無二的豪華鹽寮室。　圖：太平洋旅行社／提供

河輪旅行，結合了「交通工具」與「奢華旅宿」，不僅跳脫搭飛機、換飯店、舟車勞頓的旅行框架，移動的時光，讓乘客可以慵懶的在甲板上的游池、景觀陽台房的露台，輕鬆欣賞多瑙河、萊茵河畔的歐風城鎮與鄉村。在船上的時光，則可享有歐洲河輪上第一且唯一配備的豪華鹽療室（另依不同船型設有頂艙陽光甲板、健身房與 Spa 水療中心），睡覺時移動，睡醒了就是嶄新的風景，平穩、安靜、安全，是旅行最全然的享受。

▲「SCENIC 頂級歐洲河輪」提供美味的匈牙利風味料理。　圖：SCENIC Luxury Cruises and Tours Official website／來源
▲「SCENIC 頂級歐洲河輪」提供美味的匈牙利風味料理。　圖：SCENIC Luxury Cruises and Tours Official website／來源

值得一提的是，「SCENIC 頂級歐洲河輪」榮獲2022世界河輪最佳餐飲獎，對於熱愛美食的台灣旅客來說，是不容錯過的味蕾饗宴，船上備有多國美饌，例如其中的匈牙利經典燉牛肉，是讓人魂牽夢縈的美味。

乘著河輪深入內陸　讓旅客體驗深度歐洲文化

拋開繁雜的日常、去體驗歐洲人的日常，是旅行中的幸福步調，搭乘河輪，更可在波光粼粼的悠然速度中，深入歐陸各國文化精粹。

▲搭配不同交通工具，讓遊客感受與眾不同的旅程，圖為維也納馬車環城之旅。　圖：太平洋旅行社／提供
▲搭配不同交通工具，讓遊客感受與眾不同的旅程，圖為維也納馬車環城之旅。　圖：太平洋旅行社／提供

在航行中，保存完好的中世紀城鎮、城堡，都讓人穿越時空，走進往昔的輝煌；釀造葡萄酒的藝術小鎮，更有迷人的建築、壁畫或小角落，讓人拍下好看的風景照與朋友分享；此外，行程中安排騎乘梅爾克小鎮沿著多瑙河畔騎行自行車、維也納馬車環城之旅，或是烏茲堡城市觀光小火車，都讓遊客用獨特的視角與速度，賞遊大城小鎮。

「SCENIC 頂級歐洲河輪」以其精巧的船身，駛進這些平常不易抵達的景點，享受團體旅遊的便利，同時獲得個人旅行的自由，透過專為航程沿途導覽解說和自主探索而打造的量身訂做APP「Scenic Tailormade App」，或是專業當地導遊的導覽、協助，提供給遊客最完整、深入的歐陸文化體驗。

最精華河輪之旅　必遊璀璨多瑙河、浪漫萊茵河

搭乘河輪旅遊，宛如打開歐洲旅行的B面，讓初訪者驚豔、再訪驚嘆「原來歐洲可以這樣玩」！太平洋旅行社以多瑙河、萊茵河兩大流域推出經典必遊路線。

▲多瑙河畔雷根斯堡主教座堂。　圖：太平洋旅行社／提供
▲多瑙河畔雷根斯堡主教座堂。　圖：太平洋旅行社／提供

「SCENIC 頂級歐洲河輪．璀璨繽紛多瑙河13日」航行在浪漫的多瑙河，漫遊德、奧、匈、斯洛伐克四國，在璀璨的歐洲城鄉之間，欣賞天光水影、風雲變幻的磅礡景觀。旅客將從法蘭克福啟程，經過帕紹、維也納、布達佩斯，深度體驗藝術、音樂的文化，就連奧地利重要的葡萄酒產區、世界文化遺產瓦豪河谷，也都能親身到訪、品嘗，太平洋旅行社更特別安排住宿布達佩斯五星酒店、奧地利奢華精品酒店。

▲萊茵河遊程特別安排走訪荷蘭庫肯霍夫花季。　圖：太平洋旅行社／提供
▲萊茵河遊程特別安排走訪荷蘭庫肯霍夫花季。　圖：太平洋旅行社／提供

「SCENIC 頂級歐洲河輪．百年浪漫萊茵河12日」在萊茵河上穿梭瑞、德、法、荷四國邊界，享受田園風光、河畔古堡、神聖教堂的視覺洗禮，並親炙葡萄園的芬芳。行程從阿姆斯特丹開始，造訪世界文化遺產科隆大教堂，遊歷浪漫的的海德堡、史特拉斯堡，到風景優美的琉森、蘇黎世；且太平洋旅行社獨家安排庫肯霍夫花季，前往歐洲最大的鬱金香花園，並於阿姆斯特丹、蘇黎世入住五星飯店。更多「SCENIC 頂級歐洲河輪」旅遊訊息，可於「太平洋旅行社」官網查詢：https://url.pac-group.net/6dnm2k

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