韓劇在瑞士迫降　拍攝聖地巡禮，全球遊客都瘋狂

【圖／文：溫士凱】

「快點，就是這裡，我要和孫藝珍擺一樣的姿勢！」這句話，無論是中文、韓文、泰文和英文等，你在瑞士的「少女峰地區（Jungfrau Region）」的著名景點裡，不誇張，幾乎隨處聽得到！這得歸因於2019年由玄彬和孫藝珍攜手主演的《愛的迫降》（Crash Landing on You），Netflix國際串流平台才播出三個月，影片點擊就破1.75億，觀看次數更高達全球排行第5名。而這部超級韓劇有不少場景在瑞士拍攝，因此，《愛的迫降》旅遊話題效應令觀光經濟翻倍成長。





人氣拍攝熱點 交通便利超吸粉

聰明的旅遊單位也很懂得善用雙贏的合作效應，直接整理出《愛的迫降》在瑞士拍攝地點的名錄，更在重要的拍攝地設立心型的官方告示牌（含劇照和英文介紹），方便遊客們的朝聖滿足感。眾多的瑞士拍攝景點中，就屬少女峰地區裡的「小夏戴客車站（Kleine Scheidegg）」和「費爾斯特（Grindelwald First）」最有人氣。這兩處本來也都是健行、滑雪的熱點，搭齒軌列車或纜車都能輕鬆抵達。

劇中玄彬和孫藝珍第一回看見飛行傘英姿的地點，就在小夏戴客車站旁的小斜坡山路上。海拔2061公尺的山中車站，無論是從格林德瓦 （Grindelwald）或者勞特布魯嫩（Lauterbrunnen）搭乘鐵道上少女峰景區，都必須於此轉少女峰登山列車上山。此外，這裡也是攝影愛好者和鐵道迷鍾情的車站，因為可以拍攝到紅色外觀的登山列車馳騁在山間，後面剛好是「艾格峰（Eiger）」經典畫面。而費爾斯特（Grindelwald First）的草原平台，就是最後一集孫藝珍駕飛行傘在大草原降落，與玄彬再次重逢的場景。

在上方有個「First Cliff Walk」的景點，山腰上設置一條全長約250公尺的步道宛如銀色絲帶，輕盈地繞過巍峨的山壁。行走其中，能感受到阿爾卑斯山的壯麗，低頭俯視，山谷深處美景也盡收眼底。穿越吊橋後，一段階梯引導登上45公尺長的展望台，這裡是整個First Cliff Walk精華所在，360度環視將絕美風光盡收眼底。





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