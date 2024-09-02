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世界地標在瑞士　自然動態畫卷，百看不膩的美

聯合新聞網／ 行遍天下
▲斯芬克斯觀景陽台Observation Terrace Sphinx
▲斯芬克斯觀景陽台Observation Terrace Sphinx

【圖／文：溫士凱】

雖說瑞士國土面積只有台灣的1.1倍大，但世界級景點卻多得不計其數，一般來說的基本旅遊天數也必須是14天或以上，才能概略性玩一圈！在必須取捨情況下，絕對不能錯過「少女峰地區（Jungfrau Region）」和「策馬特Zermatt」！畢竟少女峰旁的「阿萊奇冰川（Aletsch Glacier）」，是聯合國列名在冊的世界文化遺產；而位於策馬特的「馬特洪峰（Matterhorn）」，則是瑞士的國家地標代表，知名瑞士巧克力的商標圖案，連迪士尼樂園裡的遊樂設施也用它當做地標造型。

　

多元遊樂選擇　自助跟團老少皆宜

少女峰高4,158公尺，有「歐洲之巔 Top of Europe」的美名，和毗鄰的僧侶峰（Mönch）、艾格峰（Eige）及阿萊奇冰川，形成一個美麗的雪山、冰川景緻。而位於海拔3571公尺的「斯芬克斯觀景陽台（Observation Terrace Sphinx）」則是世界上海拔最高的天文台之一，也是歐洲第二高的觀景平台。至於「普拉特展望台（Plateau）」，不但可以將少女峰和其他知名的群山奇景盡收眼底，平台上設置瑞士國旗，與背後的少女峰群山一起入鏡，就是經典打卡照！此外，位於海拔3454公尺的歐洲最高餐廳，還有最高火車站以及裡面的歐洲最高郵筒，瑞士精品如手錶、行李箱、巧克力和各式紀念品店等，都是話題滿滿的打卡點。此外，位於阿萊奇冰河下方的冰宮，裡面有各式有趣冰雕展示。而透過250公尺的冰隧道串連，則是阿爾卑斯山震撼體驗館。裡面除了有童話般夢幻的超大顆水晶球外，還展示當時開鑿的艱苦故事和紀念照。

▲阿萊奇冰河下方的冰宮
▲阿萊奇冰河下方的冰宮

至於戶外活動首推高山滑索，不但有單人座式滑索，還有老鷹飛翔滑索（First Glider），也就是整個人是趴著張手以時速70公里的速度向下飛翔，非常刺激。而三輪高山滑板車則是從山上一路飆下，沿途上盡享美景作伴，又有越野的樂趣。對了，少女峰最近的人氣話題設施，則是「艾格峰快線（Eiger Express）」

纜車。這條於2020年12月開通連接格林德瓦爾德和艾格峰冰川站的纜車，全長6,483公尺，卻只有7根柱子支撐整個路線。而且從格林德瓦爾德樞紐站出發直接來到艾格峰冰川（Eigergletscher）站，只需15分鐘，如果要去少女峰頂部車站，搭這條路線則要比傳統登山列車路線，整整快了47分鐘喔！

▲單人滑索
▲單人滑索

▲艾格峰快線纜車
▲艾格峰快線纜車

　

童話小鎮 阿爾卑斯山脈璀璨明珠

策馬特（Zermatt）位於瑞士瓦萊州的阿爾卑斯山脈，對許多遊客而言是滑雪、賞雪的白色天堂。如果你也喜歡用五感體驗去享受旅遊的美好，慢走這裡，很多時候兩手伸起一框，就像是一幅畫作般，有人、有物、有景，好一幅走出文字的美麗。此外，策馬特村的每條小巷，每座木質建築，依舊靜靜述說著歷史的長河，能感受到歲月的痕跡和人文的溫度。

▲童話小鎮-策馬特
▲童話小鎮-策馬特

由於策馬特的觀光發展全面，除了保有小鎮人文歷史特色，要逛超市、買禦寒衣物或健行器具、紀念品，也都一應俱全。至於「策馬特博物館（Matterhorn Museum–Zermatlantis），就像是一扇通往過去的窗戶，透過展品還原村莊生活，及關於首位登上馬特洪峰的登山家故事等，都帶你走進那些光輝歲月。另外，此地為了空氣品質和寧靜，禁止一般汽車通行，只有電動車和馬車，是座標準的環保無車小鎮！

▲策馬特博物館
▲策馬特博物館

至於策馬特最著名的山，也是瑞士最被熟知的世界性地標，就是高達海拔4,478公尺的馬特洪峰（Matterhorn）！這座山峰以其獨特的金字塔形狀聞名於世，無論你身在在小鎮上、山上觀景台，甚至是健行和滑雪的雪道上，雄偉山峰都無所不在。要是起得早，遇上日照金光將馬特洪峰染上一抹金黃，更是美極了！若想更加深入，搭乘高納葛拉特（Gornergrat Bahn）齒軌火車上山前往位於3,089公尺高的終點站，近距離欣賞到阿爾卑斯山區第三大冰川「戈爾納冰川（Gorner Glacier）」；策馬特最新高山娛樂設施「Zooom the Matterhorn」就位於山頂的3,100公尺的高點上，遊客在此能用三階段方式近距離欣賞馬特洪峰的相關互動設施，如多媒體展示館中近乎4D特效，和360度觀景台上，都可以輕鬆欣賞到周圍景緻，而「VR體驗館」則讓遊客自由操控，彷彿搭乘飛行傘享受逼真的山脈景色。

▲策馬特-馬特洪峰
▲策馬特-馬特洪峰

▲Gornergrat Bahn齒軌火車
▲Gornergrat Bahn齒軌火車

　

旅遊資訊

少女峰區

網址：https://www.jungfrau.ch/en-gb/

　

策馬特

網址：https://www.zermatt.ch/cn

　

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