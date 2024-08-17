重返《愛的迫降》景點！ 6大「瑞士浪漫路線」 最適合度蜜月首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】瑞士以得天獨厚的浪漫自然景觀和豐富活動聞名，是許多人心中度蜜月的首選之一。根據旅遊電商平台 Klook 2024《亞太區旅遊脈動大調查》，高達70%的旅客渴望探索全新目的地，例如瑞士等非亞洲地區；上半年 Google 關鍵字「瑞士度蜜月」搜尋量與 Klook 瑞士相關產品流量，都較去年同期都有30%漲幅，特別搜羅6大最適合度蜜月的瑞士浪漫路線，包含能8小時膩在一起並飽覽美景的「冰河列車」、人氣韓劇《愛的迫降》取景地因特拉肯等，讓新人感情在旅程中持續升溫！

想為蜜旅增添郊遊樂趣的戀人，可嘗試瑞吉山之旅，跟隨女王腳步前進。 圖：Klook／提供

1. 冰河列車：8小時橫越瑞士東南部 充分享受兩人世界並飽覽美景

▲於瑞士旅行通行證有效期內，能無限次搭乘瑞士境內的火車、巴士、遊船。 圖：Klook／提供

號稱「世界最慢的快車」的冰河列車，全程歷時8小時，是許多新婚愛侶到瑞士蜜月必搭的景觀列車！不僅能依偎透過全景玻璃窗飽覽綿延山谷、潺潺小溪以及百花齊放的明媚風光，還能加購精緻的餐點與飲品，盡享視覺與味覺盛宴！

此外，凡持有前往瑞士必備的「瑞士旅行通行證」，只要到冰河列車的官網訂位並支付訂位費，就能搭乘冰河列車，省下上千塊的費用！而通行證於票券期限內還能無限次搭乘瑞士境內的火車、巴士、遊船，以及免費參觀超過500間博物館；於 Klook 預訂不僅提供3至15天多元效期選擇，出發前一天若行程調整可彈性取消，還能領取獨家「瑞士旅行通行證指南手冊」，絕對是前往瑞士蜜旅的必備良伴。

2. 少女峰：寄出歐洲屋脊紀念章明信片 為蜜旅留下回憶

▲瑞士少女峰之旅，可俯瞰世界自然遺產阿萊奇冰川、觀賞冰宮裡晶瑩剔透的冰雕。 圖：Klook／提供

擁有「歐洲屋脊」之稱的少女峰，是瑞士蜜旅必訪之地！新人們可透過瑞士少女峰之旅，乘坐擁有百年歷史的齒軌火車，從綠意盎然的山腳一路駛向白雪皚皚的銀色世界，欣賞猶如四季變換的迷人景致；到了山頂不僅能俯瞰世界自然遺產阿萊奇冰川、觀賞冰宮裡晶瑩剔透的冰雕，還能從歐洲海拔最高的郵局，寄出蓋有少女峰紀念章的明信片，為蜜月旅行留下獨特回憶。

3. 因特拉肯：人氣韓劇《愛的迫降》取景地 與另一半甜蜜翱翔空中

▲因特拉肯雙人滑翔傘，可從空中鳥瞰依山傍水的小鎮風光。 圖：Klook／提供

位在少女峰山下的因特拉肯，被知名的圖恩湖及布里恩茨湖包圍，是人氣韓劇《愛的迫降》取景地。透過圖恩湖遊船一日遊，戀人們不僅能徜徉於藍綠色湖泊、探索歷史悠久的圖恩市，還能一窺擁有數百萬年鐘乳石的貝阿圖斯洞穴；此外，也能預訂因特拉肯雙人滑翔傘，從空中鳥瞰依山傍水的小鎮風光，體驗《愛的迫降》的經典劇情。

4. 皮拉圖斯山：登上世界最陡的火車 與伴侶展開飛龍巢穴探險

▲皮拉圖斯山頂有多條步道，與伴侶邊牽手散步邊欣賞山景與底下的琉森湖。 圖：Klook／提供

瑞士最具傳奇色彩的景點皮拉圖斯山，相傳是中世紀一塊龍岩從天而降形成，且山頂洞穴住著沉睡的飛龍。喜愛探險的新人，不妨參加皮拉圖斯山金色環遊，搭乘全世界最陡的齒軌火車、纜車、遊船等多種交通工具，深入飛龍巢穴；此外，山頂還有多條步道，能邊牽手散步邊欣賞山景與底下的琉森湖，與伴侶在奇幻氛圍中相依相偎，讓心的距離更靠近。

5. 瑞吉山：與戀人一起輕鬆遠足 池畔捕捉壯麗景色與美麗倩影

▲前往瑞吉卡爾巴德水療中心，在礦泉浴中享受純粹的放鬆時光。 圖：Klook／提供

被稱為「山中皇后」的瑞吉山，矗立於琉森湖、楚格湖和勞爾茨湖之間，不僅擁有一望無際的壯闊視野，更因為健行步道輕鬆無負擔，成為英國維多利亞女王欽點的度假景點。想為蜜旅增添郊遊樂趣的戀人，可嘗試瑞吉山之旅，跟隨女王腳步前進；下山時，還能順道前往瑞吉卡爾巴德水療中心，在礦泉浴中享受純粹的放鬆時光，甚至在池邊擺拍，捕捉壯麗的景色與最美的她！

6. 蒙特勒：感受歐式古典浪漫情懷 一起漫步於世界遺產葡萄園

▲蒙特勒一日遊，乘坐古老蒸汽船遊歷日內瓦湖及西雍城堡。 圖：Klook／提供

有著「日內瓦湖明珠」美稱的蒙特勒，不僅蘊含豐富的自然景觀與人文歷史，也因位在瑞士法語區而充滿慵懶舒適又唯美的氛圍。參加蒙特勒一日遊，不僅能乘坐古老蒸汽船遊歷日內瓦湖、參訪湖畔的西雍城堡，還能與愛人一起漫步於世界遺產拉沃葡萄園，靜靜享受兩人親密又悠閒的田園時光。

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