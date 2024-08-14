不藏私揭密「歐洲跟團VS歐洲自由行VS半自由行旅行」懶人包，帶你快速了解自己的旅遊屬性！

初次到歐洲旅遊不知道該選擇跟團還是自由行嗎？想要來一趟完美的歐洲度假之旅，可是又害怕選錯旅遊方式整個大搞砸嗎？你的心聲AsiaYo都聽到了！今天幫各位準備了一份歐洲旅遊攻略，比較了跟團和自由行的優缺點，根據你的目的地幫你挑出最適合的旅遊方式。趕快把文章收藏起來，分享給你想一起去歐洲玩的朋友吧！

📢旅遊人格自我檢驗：

💜 我沒有太多時間研究行程，我對景點也沒什麼意見。 （是：1分，否：2分）

💜 我對旅遊的期待主要是好好放鬆，要冒險變數太大的還是先不要好了😅（是：1分，否：2分）

💜 我害怕趕車跟搭錯車，也不太會看地圖，不要叫我研究交通。（是：1分，否：2分）

💜 我的旅伴跟我的年齡和體力落差較大，走太多路的行程會有點辛苦。（是：1分，否：2分）

💜 我不喜歡走馬看花，我喜歡深入體驗當地的歷史文化。（是：2分，否：1分）

👉👉👉 分數越高代表你越適合自由行唷！





圖／AsiaYo提供

⛪歐洲跟團自由行優缺點比較⛪

拿到分數後覺得還是有點不知所措的話，歡迎參考歐洲跟團和自由行的優缺點比較表，仔細評估自己喜歡的旅遊方式。

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💯歐洲跟團旅遊行程推薦💯

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📢 半自由行跟團特色介紹

📍彈性多的跟團遊：在跟團的行程中空出1-2天的自由時間，匯集了自由行跟跟團的優點，保留了旅遊的彈性。

📍增加旅遊深度：可以停留在喜歡的景點更久，用自己的方式去認識一個城市的美。

📍逛街購物不受打擾：跟團旅遊最怕買東西的時間不夠，有自由時間的話就可以把想吃想買的都帶回家。