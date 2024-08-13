2024秋冬激推的「3組北歐極光旅行團」！帶你前往玻璃極光屋，還能搭乘可愛的哈士奇雪橇體驗

在廣闊的雪地上抬頭仰望夢幻的極光，是被許多人收錄在旅遊清單內的夢想，而今天要和大家分享的北歐芬蘭極光旅遊團就要讓你美夢成真啦！這個北歐跟團行程可以說是從早到玩精彩度都沒有減少過，白天帶大家坐上破冰船感受冰海震撼外，傍晚還能品嚐鮮美的帝王蟹大餐並享受這趟旅程的重頭戲—極光。不想錯過的朋友就跟著AsiaYo一起出發賞極光囉！

🌌夢幻北歐芬蘭極光跟團旅遊行程推薦

【體驗芬蘭】乘快艇捕螃蟹、北極動物園、維京傳說11日

圖／AsiaYo提供

👓行程特色

🛥文化巡禮：說到北歐的歷史，許多人都會馬上聯想到維京文化！這趟的旅程就安排造訪維京博物館，館內保留了豐富的文物和模型，讓你不用耗費大量時間閱讀書籍就能快速了解維京人的歷史。

🗻壯麗地形：如果要說北歐必看的景色，除了極光之外，一定就是峽灣地形了。第六天來到的亨寧斯沃不但能觀賞這個鬼斧神工的地形外，這裡更打造了平緩易走的海濱步道，來到這裡散步完全能將平時煩擾的思緒一掃而空。

🛰網路沒煩惱：說到出國旅遊最麻煩的就是網路問題了！這個旅程為贈送給歐洲4G的網路卡，讓這次的可以好好專注在出國完全可以好好專注在旅程上，不用再擔心其他問題。