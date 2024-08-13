快訊

中捷砍人案首調解破局！長髮哥與凶嫌父母未達共識 「賠償金僅一半」下周再開

希臘老左派經濟學家：人類已進入「雲端封建時代」

太巧了吧！罷樑傳10月5日投票…這天謝國樑49歲生日

2024秋冬激推的「3組北歐極光旅行團」！帶你前往玻璃極光屋，還能搭乘可愛的哈士奇雪橇體驗

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖／AsiaYo提供
圖／AsiaYo提供

在廣闊的雪地上抬頭仰望夢幻的極光，是被許多人收錄在旅遊清單內的夢想，而今天要和大家分享的北歐芬蘭極光旅遊團就要讓你美夢成真啦！這個北歐跟團行程可以說是從早到玩精彩度都沒有減少過，白天帶大家坐上破冰船感受冰海震撼外，傍晚還能品嚐鮮美的帝王蟹大餐並享受這趟旅程的重頭戲—極光。不想錯過的朋友就跟著AsiaYo一起出發賞極光囉！

🌌夢幻北歐芬蘭極光跟團旅遊行程推薦

【體驗芬蘭】乘快艇捕螃蟹、北極動物園、維京傳說11日

圖／AsiaYo提供
圖／AsiaYo提供

👓行程特色

🛥文化巡禮：說到北歐的歷史，許多人都會馬上聯想到維京文化！這趟的旅程就安排造訪維京博物館，館內保留了豐富的文物和模型，讓你不用耗費大量時間閱讀書籍就能快速了解維京人的歷史。

🗻壯麗地形：如果要說北歐必看的景色，除了極光之外，一定就是峽灣地形了。第六天來到的亨寧斯沃不但能觀賞這個鬼斧神工的地形外，這裡更打造了平緩易走的海濱步道，來到這裡散步完全能將平時煩擾的思緒一掃而空。

🛰網路沒煩惱：說到出國旅遊最麻煩的就是網路問題了！這個旅程為贈送給歐洲4G的網路卡，讓這次的可以好好專注在出國完全可以好好專注在旅程上，不用再擔心其他問題。


【經典芬蘭】極光船纜車海空雙體驗、大啖帝王蟹、極光玻璃屋11日

圖／AsiaYo提供
圖／AsiaYo提供

👓行程特色

📷網美必來：網美們來到這個夢幻的北歐團，如果不想要在寒冷的天氣等待極光的話，這團貼心的準備極光玻璃屋，想待在房內就看到極光，完全不是夢阿~

♨療癒享受：來到芬蘭不只有美景可以觀賞，這次行程還要帶大家浸泡在溫暖的桑拿池中，完全會讓身體忘卻自己是處在寒冷的北國之中。

🚡高空眺望：欣賞北歐美景的方式當然不是只有一種！除了要讓你抬頭仰望絢麗的極光外，更安排參加空中纜車體驗，沿途中還有北歐特有的峽灣景觀，記得一定要用手機拍下來好好保存。


🌌生動北歐芬蘭極光旅遊行程推薦

【夢幻芬蘭】破冰船冰海漂浮、聖誕老人村、極地夜臥火車10日

圖／AsiaYo提供
圖／AsiaYo提供

👓行程特色

🛒限時優惠：你是不是因為價格還在觀望是不是要出發看極光呢？這個極光團提供了限時早鳥優惠，越早報名就能獲得超過萬元的現金折扣，真的不要再猶豫啦~

🚋夜臥火車：這次的北歐旅行真的是要幫你解鎖滿滿成就，不只是要看到難得一見的極光之外，第七天行程還準備了夜臥火車的體驗，讓你感受獨特的歐式鐵道之旅魅力。

🏍雪地體驗：來到冰天動地的北歐，除了要在夜晚欣賞夢幻的極光外，白天還有刺激的雪地摩托車哈士奇雪橇體驗，搭乘這個專屬的特快車完全不用害怕走在雪地上會滑倒。


如果看完今天的北歐芬蘭極光跟團路線後，還在考慮要選擇哪個地點作為下次歐洲旅遊的朋友們，德瑞鐵力士山旅遊團、旅行社激推法國巴黎聖誕跟團路線及奧捷國王湖旅行團都是非常適合挑戰的歐洲跟團路線，現在就快到AsiaYo了解更多資訊，登入會員還享優惠喔！


🌌延伸閱讀

【2024北歐三國跟團行程】人生必去3個北歐跟團行程，搭乘郵輪在美麗峽灣追尋幸運極光，來一趟浪漫北極圈之旅

【2024歐洲旅遊方式比較攻略！】不藏私揭密歐洲跟團VS歐洲自由行VS半自由行旅行懶人包，還能帶你快速了解自己的旅遊屬性

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

極光 歐洲 美景

延伸閱讀

宜蘭南澳國小籃球隊芬蘭參賽奪冠 大方秀國旗拍照

宜蘭南澳國小籃球隊奪芬蘭海豚盃雙料冠軍 走出風災得來不易

七夕情人禮 葡萄牙王室香氣、芬蘭北歐印花甜蜜傳情

地磁風暴來襲 歐美和澳洲南部可望再見絢爛極光

相關新聞

2024秋冬激推的「3組北歐極光旅行團」！帶你前往玻璃極光屋，還能搭乘可愛的哈士奇雪橇體驗

在廣闊的雪地上抬頭仰望夢幻的極光，是被許多人收錄在旅遊清單內的夢想，而今天要和大家分享的北歐芬蘭極光旅遊團就要讓你美夢成真啦！這個北歐跟團行程可以說是從早到玩精彩度都沒有減少過，白天帶大家坐上破冰船感受冰海震撼外，傍晚還能品嚐鮮美的帝王蟹大餐並享受這趟旅程的重頭戲—極光。不想錯過的朋友就跟著AsiaYo一起出發賞極光囉！

用藝術翻轉城市　西班牙鋼鐵城「畢爾包」的華麗轉身

他們說，你喜歡「美術和設計」，應該去西班牙的畢爾包走走。我皺了一下眉頭！ 他們說，你想感受「文化」的力量，應該去畢爾包看看。我心中打了一個問號？ 他們說，你想知道「藝術」是如何改變一個城市的命運，應該去西班牙的畢爾包。 於是，我下定決心到畢爾包瞧瞧。多年後，終於圓夢。 站在橋頭看河畔景緻，深深嘆氣。我……後悔了！因為，應該早一點來才對呀！

邂逅西班牙古城「阿維拉」　探索千年之約堡壘

阿維拉古城的那份不絢麗、不刻意， 在靜謚中的美麗深呼吸，引領走入時間的歷史味， 讓我們再次的印證了旅人的美學： 在旅途上最美好的回憶，往往是框架外未知的邂逅啊！不是嗎？

再訪西班牙「塞哥維亞」　重溫中世紀皇室風，大啖人氣美食烤乳豬

算一算這是第五回再訪「塞哥維亞（Segovia）」，選擇自駕遊，刻意放慢了腳步，讓我覺得重遊的驚喜遠大於初遊的冒冒失失。我們選擇入住古城外山丘上的塞哥維亞國營飯店（Parador de Segovia），除了地點好和景觀佳，本身是古蹟改建而成，典雅的歷史味融合在地現代元素和線條，很多時候一個抬頭，一個轉角，錯落的古董和畫作，兩手一框就是一個美好的畫面，是我所喜愛的風格。

嚴選3條此生必去的義大利跟團路線，想要感受滿滿的義式浪漫來這裡就對了！

你曾經有想過能夠親身造訪壯觀的比薩斜塔與羅馬競技場嗎？快來參加義大利旅行團讓這個心中的想像不再只是空想。來到這個南歐旅遊團，能看到世界上數量最多的世界遺產只是基本，還能搭乘威尼斯地區特有的共多拉遊船親身感受屬於這裡的優雅浪漫。還在等什麼？現在就趕快來跟AsiaYo一起了解這趟一生必去的浪漫義大利旅遊行程吧！

精選中歐優質跟團旅遊TOP3！ 一生必體驗的冰河列車、童話故事般的夢幻城堡

喜愛童話故事的你，一定要來歐洲跟團旅遊一次！尤其是德國旅遊團，德國被譽為歐洲城堡的代表，像是新天鵝堡、霍亨索倫堡，都是故事中出現的童話城堡喔，走訪古堡絕對讓你大開眼界～跟著AsiaYo一起出發歐洲旅遊吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。