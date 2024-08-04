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邂逅西班牙古城「阿維拉」　探索千年之約堡壘

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：溫士凱】

阿維拉古城的那份不絢麗、不刻意，

在靜謚中的美麗深呼吸，引領走入時間的歷史味，

讓我們再次的印證了旅人的美學：

在旅途上最美好的回憶，往往是框架外未知的邂逅啊！不是嗎？

沿著公路一路向西北走，我們聽著音樂、看著窗外飛逝而過的景色，各自享受這份愜意。突然，一座典雅的古城映入眼簾。於是，跳脫原本計畫，「就到城裡玩玩吧！」念頭一閃，便開車進城去。還記得第一眼在城外看見古城時，有著歲月痕跡的城牆映襯如洗的藍天和大片的綠草地，如同立體明信片般畫面簡單又色彩飽和，更加凸顯雄偉和美麗！後來上網一查，才知道這座古城名為「阿維拉(Ávila)」，不但是世界遺產之一，且擁有千年歷史，被歐美傳媒選定為歐洲保存中世紀最美麗和完整面貌的古城。到旅遊中心瞭解了整個古城的基礎概念後，拿著關於遺址的介紹，展開探索時光。

阿維拉城的古城牆是西班牙人驅逐佔領達好幾世紀之久的摩爾人後，為了防禦摩爾人再次入侵而建的大型城牆。約2.5公里城牆上設有80多個防禦塔樓及9個城門。然而因為這裡在海拔1,100公尺的高地，環境較為貧瘠，建材取得有限，除了石頭大小不一外，仔細瞧，部份石頭還有記事符號和文字？原來，連附近人家墓地上的墓碑也被徵召當築牆材料。想起剛剛導覽員說的笑話：「歷史，真假難辨，是世上最懂得開人類玩笑的了！」和友人相視一笑，亦覺妙不可言。

白天的阿維拉城壯觀有歷史感，是見證古老建築智慧和中世紀故事的最佳教材；而傍晚時分的阿維拉城在金黃迷濛中，更展現迷人的浪漫，很難不把心留下來。於是，我們決定在此住上一晚，隔天重點是建於12世紀的「阿維拉大教堂（Ávila cathedral）」。外觀由灰色花崗岩搭建而成，步入其中，明亮的色彩還帶有柔性溫度。仔細一瞧，才發現原來教堂是採用含有鐵礦的砂岩和擁有紅色花紋的花崗岩組合而成。再加上那陽光透過彩繪玻璃的玫瑰花窗灑落入教堂後，整間教堂便籠罩在泛著粉紅的玫瑰色彩裡，令人驚艷。教堂裡面最具代表性的藝術品是位於中央以基督一生為主題的主祭壇屏風。由西班牙風格主義大師阿朗索．貝魯格特（Alonso Berruguete）的父親，也是文藝復興時期西班牙宮廷畫家佩德羅．貝魯格特（Pedro Berruguete）創作。

　

旅遊資訊

阿維拉古城旅遊局

網址：www.avilaturismo.com/en/home/


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