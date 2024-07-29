再訪西班牙「塞哥維亞」　重溫中世紀皇室風，大啖人氣美食烤乳豬

【圖／文：溫士凱】

早起的我，泡了杯咖啡，坐在陽台上迎接曙光……

望著不遠處的8世紀古城牆，在粉紅天色籠罩下展現夢幻絢麗光影。

傳說中白雪公主童話城堡的參考範本「塞哥維亞城堡」，漫漫如詩，叫人著迷！

算一算這是第五回再訪「塞哥維亞（Segovia）」，選擇自駕遊，刻意放慢了腳步，讓我覺得重遊的驚喜遠大於初遊的冒冒失失。我們選擇入住古城外山丘上的塞哥維亞國營飯店（Parador de Segovia），除了地點好和景觀佳，本身是古蹟改建而成，典雅的歷史味融合在地現代元素和線條，很多時候一個抬頭，一個轉角，錯落的古董和畫作，兩手一框就是一個美好的畫面，是我所喜愛的風格。

上回來到塞哥維亞，就是直接朝著城堡朝聖去。這座12世紀打造的建築構建在懸崖峭壁上，融合羅馬文藝復興及摩爾人的伊斯蘭藝術風格，而城堡內幾個重要廳堂重現當年皇家的起居室、君王寶座、盔甲、大砲等武器擺設，再搭上精緻的彩繪玻璃，天花板雕花、精緻浮雕等，展現中世紀皇家輝煌豪奢的一面。不過朝聖的遊客太多，城堡內外人聲鼎沸，想等待人少空檔拍照還真是不容易！幸好早上在飯店的餐廳和工作人員聊天時，知道了當地人喜歡的私房景點，也就是城堡山崖下方，那裡不但人煙寂靜，有大片綠草地可或坐或躺，從那裡回頭仰望，城堡就成了最佳背景！這時，就非常慶幸我們是自駕遊，能夠機動性馬上拐個彎，就邂逅不同角度美麗的城堡。

▲城堡內部

▲城堡一隅

▲飯店人員推薦的觀賞城堡祕境

既然來了塞哥維亞，決定還是帶友人們去品嚐了這裡第一人氣美食「烤乳豬」！畢竟有的時候，旅遊還是要有些基本款的觀光客行徑才有同樂感，不是嗎？位於羅馬水道橋旁的「Mesón de Cándido」是傳承好幾代的名店，烤乳豬的滋味有一定水平，最讓人印象深刻的，則是老闆興致一來，就會在上菜前來段很有儀式感的表演。首先在烤乳豬前唸禱文，接著拿起盤子當刀用力往乳豬上剁上幾刀，大卸八塊後，接著嘩啦一聲，把手中的盤子摔在地上粉碎，然後餐廳內所有食客鼓掌叫好，相當有趣。

▲水道橋遺跡

▲摔盤子的老闆





旅遊資訊

塞哥維亞旅遊局

網址：www.turismocastillayleon.com





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