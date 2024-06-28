奧運之際「巴黎」可以玩什麼？ 4個多巴胺行程 玩出不同的浪漫法國

「早C晚A」是近期流行的保養關鍵字，Booking.com為此設計出巴黎旅遊版的「早C晚A」，讓旅客們可以跟上最新潮流！早上在左岸蒙帕納斯大道以紅色天鵝絨為主的咖啡館喝杯「Coffee（咖啡）」，夜晚則可以前往巴黎最古老的爵士音樂酒吧來一杯「Alcohol（酒精飲品）」，結束微醺的行程後，可以入住位於寧靜街道上的「Hôtel Sainte-Beuve」，旅宿的內裝設計結合古典與現代元素，讓旅人可以在熱鬧的城市中體驗到藝術氣息，享受一段陶冶身心的旅程。

【左圖】在左岸蒙帕納斯大道上的咖啡館喝杯咖啡，替巴黎旅遊的早晨增添迷人色彩。【右圖】內裝設計結合古典與現代元素。 圖／Booking.com 提供

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巴黎必訪！ 跟著亞森·羅蘋開箱巴黎歌劇院

來到巴黎必定要前往「巴黎歌劇院」欣賞一場表演，但除了透過表演來開箱巴黎歌劇院外，還可以透過「Arsène Lupin 和歌劇院的秘密」沉浸式的解謎體驗跟著法國知名俠盜亞森·羅蘋的腳步，一起解開隱藏在巴黎歌劇院中的秘密。體驗完特色行程後，可以前往距離地鐵站僅需步行 5 分鐘的「La Finca Hôtel & Spa」，以波西米亞風格設計的水療中心，讓赴巴黎的旅客洗掉全身的疲憊，迎接接下來的行程！

用「Arsène Lupin 和歌劇院的秘密」沉浸式的解謎體驗來開箱巴黎歌劇院。 圖／Booking.com 提供

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