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奧運之際「巴黎」可以玩什麼？ 4個多巴胺行程 玩出不同的浪漫法國

聯合新聞網／ TTN旅報
巴黎4個「多巴胺行程」 徹底感受巴黎專屬鬆弛感。 圖／Booking.com 提供
巴黎4個「多巴胺行程」 徹底感受巴黎專屬鬆弛感。 圖／Booking.com 提供

【文・林欣兒】

隨著奧運臨期，全球各地旅人陸續預定前往巴黎的旅程，除了大家熟悉的著名景點外，巴黎還有許多特色行程值得探索！Booking.com特別推薦「巴黎4個多巴胺行程」，讓旅客能沉浸在巴黎浪漫舒適的氛圍，在旅途中分泌多巴胺，享受美好的旅行。

💚 多巴胺方案 ①

旅遊版的「早C晚A」！ 來巴黎來杯Coffee ＆ Alcohol

「早C晚A」是近期流行的保養關鍵字，Booking.com為此設計出巴黎旅遊版的「早C晚A」，讓旅客們可以跟上最新潮流！早上在左岸蒙帕納斯大道以紅色天鵝絨為主的咖啡館喝杯「Coffee（咖啡）」，夜晚則可以前往巴黎最古老的爵士音樂酒吧來一杯「Alcohol（酒精飲品）」，結束微醺的行程後，可以入住位於寧靜街道上的「Hôtel Sainte-Beuve」，旅宿的內裝設計結合古典與現代元素，讓旅人可以在熱鬧的城市中體驗到藝術氣息，享受一段陶冶身心的旅程。

【左圖】在左岸蒙帕納斯大道上的咖啡館喝杯咖啡，替巴黎旅遊的早晨增添迷人色彩。【右圖】內裝設計結合古典與現代元素。 圖／Booking.com 提供
【左圖】在左岸蒙帕納斯大道上的咖啡館喝杯咖啡，替巴黎旅遊的早晨增添迷人色彩。【右圖】內裝設計結合古典與現代元素。 圖／Booking.com 提供

💜 多巴胺方案 ②

巴黎必訪！ 跟著亞森·羅蘋開箱巴黎歌劇院

來到巴黎必定要前往「巴黎歌劇院」欣賞一場表演，但除了透過表演來開箱巴黎歌劇院外，還可以透過「Arsène Lupin 和歌劇院的秘密」沉浸式的解謎體驗跟著法國知名俠盜亞森·羅蘋的腳步，一起解開隱藏在巴黎歌劇院中的秘密。體驗完特色行程後，可以前往距離地鐵站僅需步行 5 分鐘的「La Finca Hôtel & Spa」，以波西米亞風格設計的水療中心，讓赴巴黎的旅客洗掉全身的疲憊，迎接接下來的行程！

用「Arsène Lupin 和歌劇院的秘密」沉浸式的解謎體驗來開箱巴黎歌劇院。 圖／Booking.com 提供
用「Arsène Lupin 和歌劇院的秘密」沉浸式的解謎體驗來開箱巴黎歌劇院。 圖／Booking.com 提供

🧡 多巴胺方案 ③

前往梵谷的畫作！ 巴黎近郊－瓦茲河畔奧維小鎮

除了能在巴黎市區的旅遊體驗外，也可以前往離巴黎市中心僅需40分鐘車程瓦茲河畔奧維小鎮來個2天1夜的行程，而這同時也是梵谷晚年的居住地，在許多畫作中都可以看到這裡的風景和建築蹤影。住宿可以選擇位於小鎮內的「Le Perchoir / F2 de standing avec écran de cinéma」以木製家具和藍色牆面作為裝潢特色，溫馨的顏色讓旅人可以在房內完全放鬆，感受專屬於法式愜意且靜謐的氛圍。

【左圖】瓦茲河畔奧維小鎮【右圖】以木製家具和藍色牆面作為裝潢特色。 圖／Booking.com 提供
【左圖】瓦茲河畔奧維小鎮【右圖】以木製家具和藍色牆面作為裝潢特色。 圖／Booking.com 提供

💛 多巴胺方案 ④

漫步塞納河畔 感受百年書店的書香之旅

巴黎一直是電影及電視劇的取景寵兒，位於塞納河畔的知名百年書店，更是浪漫愛情電影的首選之一，許多知名電影及台灣日籍男神的廣告都曾在此取景。附近有一間下榻最佳選擇之一，從窗外就可以眺望巴黎聖母院的「聖米歇爾聖母酒店」位於塞納河畔旁，每間房的床板上都有獨特畫作，房內也保留許多古董家具，讓入住的旅人可以享受與藝術共眠的美好時光。

【左圖】塞納河畔的知名百年書店。【右圖】入住「聖米歇爾聖母酒店」從房間內即可遠眺聖母院。 圖／Booking.com 提供
【左圖】塞納河畔的知名百年書店。【右圖】入住「聖米歇爾聖母酒店」從房間內即可遠眺聖母院。 圖／Booking.com 提供

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