嚴選3條此生必去的義大利跟團路線，想要感受滿滿的義式浪漫來這裡就對了！

你曾經有想過能夠親身造訪壯觀的比薩斜塔與羅馬競技場嗎？快來參加義大利旅行團讓這個心中的想像不再只是空想。來到這個南歐旅遊團，能看到世界上數量最多的世界遺產只是基本，還能搭乘威尼斯地區特有的共多拉遊船親身感受屬於這裡的優雅浪漫。還在等什麼？現在就趕快來跟AsiaYo一起了解這趟一生必去的浪漫義大利旅遊行程吧！





🍕經典義大利跟團旅遊行程推薦

【浪漫義大利】天空之城、威尼斯萬神殿、漫遊羅馬假期10日

【浪漫義大利】天空之城、威尼斯萬神殿、漫遊羅馬假期10日 圖／業主提供

👓行程特色

🌞【聖地造訪】：這個義大利旅遊團不僅南北地區的景點都有玩到，更安排進到鄰國梵蒂岡的聖彼得大教堂內感受天主教聖地的雄偉莊嚴。

🏰【祈求願望】：想要祈求願望除了到教堂外，非常推薦大家可以趁著這次旅遊來到羅馬特雷維噴泉。這個噴泉的亮點除了有著表情生動的海神波賽頓雕像外，據說投入錢幣還能達成願望，快來試試看吧！

⛲【必看經典】：義大利作為全球世界遺產最豐富的國家，這個行程就特別安排了被列為世界遺產名單的比薩斜塔及羅馬競技場，這次入寶山絕對不會空手而歸。

✈️ 航班資訊

【去程 - 中國國際航空】12:30 桃園機場 → 14:20 杭州機場

【去程 - 中國國際航空】00:50 杭州機場 → 08:00 羅馬達文西國際機場

【回程 - 中國國際航空】12:50 羅馬達文西國際機場 → 06:35 杭州機場

【回程 - 中國國際航空】09:30 杭州機場→ 11:20 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

每日行程 圖／AsiaYo提供

👑價格：👉 登入會員享63,261起/人





🍕生動義大利跟團旅遊行程推薦

【特選義大利】五鄉地火車、巴洛克杜林、漫遊米蘭10日

【特選義大利】五鄉地火車、巴洛克杜林、漫遊米蘭10日 圖／業主提供

👓行程特色

🚅【陸海空享受】：如果只用一種方式認識擁有千年歷史的義大利那就太可惜了，因此行程特別準備了貢多拉遊船、維洛納纜車及五鄉地小火車陸海空三種體驗，讓你用10天內把義大利的細節看個仔仔細細。

💐【文青最愛】：不管是沙士比亞的經典《羅密歐與茱麗葉》還是徐志摩所寫〈翡冷翠的一夜〉，這個路線帶著愛好這些文學作品的你朝聖作品中實際的場景，感受如臨其境的震撼感。

🌲【親近大自然】：除了造訪典雅的歷史古蹟外，當然也不能錯過義大利豐富的自然景色啦~在這十天不僅要登上安托內利亞尖塔眺望阿爾卑斯山景，更要搭乘列車來到五鄉地，一次解鎖義大利的海岸風情。

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】23:55 桃園機場 → 07:50 米蘭馬爾彭薩機場

【回程 - 長榮航空】11:15 米蘭馬爾彭薩機場 → 06:25 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

每日行程 圖／AsiaYo提供

👑價格：👉 登入會員享90,900起/人





【生動義大利】聖彼得大教堂、浪漫遊船、法拉利博物館10日

【生動義大利】聖彼得大教堂、浪漫遊船、法拉利博物館 圖／業主提供

👓行程特色

🍖【大口吃美食】：特地花時間出國，一定要放肆地大口吃美食。這次的行程幫大家準備了翡冷翠丁骨牛排還有最經典的道地甜點—提拉米蘇，帶你收集除了披薩之外的其他義式料理。

💅 【網美必拍】：想要在義大利拍出多張美照的網美們不用再辛苦做功課啦~這次精選了布拉諾島、聖母百花大教堂及比薩斜塔等超夢幻的在地景點，不管從哪個角度拍都保證能拍出滿意的照片。

🛫【直飛航班】：這團特地挑選直飛到義大利的航班，不用讓你辛苦的轉機到腰酸背痛，還能盡速開啟浪漫的義大利之旅，真的超貼心。

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】23:45 桃園機場 → 07:25 羅馬達文西機場

【回程 - 中華航空】11:30 羅馬達文西機場 → 05:50 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

每日行程 圖／AsiaYo提供

👑價格：👉 登入會員享90,981起/人





還在迷戀於義大利的優雅古典的歷史建築當中嗎？如果想要在假期時好好享受這樣浪漫的氛圍，不管是能夠享受愜意遊船活動的荷比法跟團，還是擁有蔚藍海景的希臘愛琴海旅遊團，都能帶你重回屬於歐洲這片土地特有的唯美氣氛，現在就快到AsiaYo開啟你下一場浪漫旅程吧！





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